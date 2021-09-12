Дело за Малым

Расположенная в самом центре Европы Польша всегда считалась своеобразным мостиком между востоком и западом континента, соединяя в себе лучшее из двух миров. Это родина многих известных людей, среди которых — Николай Коперник и Фредерик Шопен, Хенрик Сенкевич и Папа Иоанн Павел II. Безусловно, для того чтобы увидеть всю Польшу у вас не хватит и месяца, а вот уместить главные достопримечательности Малопольского воеводства, расположенного на юге страны, получится в одну насыщенную неделю.

Краков — столица Малопольского воеводства и, вне всякого сомнения, один из красивейших уголков страны. Основанный еще в X веке, он славен оберегаемым ЮНЕСКО Старым городом с самой большой в Европе рыночной площадью, которая так и называется — Главный Рынок. В ее ансамбль, помимо прочего, входит 600-летняя ратуша, галерея Сукеннице, где когда-то действительно продавали сукно, а сейчас — украшения из серебра и польского янтаря, а также краковские рождественские вертепы-шопки, и, конечно же, фантастический Мариацкий костел. По легенде, его величественное здание строили два брата-каменщика. Старший, выполнив работу, увенчал свою башню шпилем, но понял, что у младшего она получается лучше и выше. В порыве зависти он убил брата, а когда осознал, что натворил, бросился с недостроенной башни и разбился о камни. Так и стоит Мариацкий костел с двумя разными башнями — левая выше, а правая ниже.