Дело за Малым

Расположенная в самом центре Европы Польша всегда считалась своеобразным мостиком между востоком и западом континента, соединяя в себе лучшее из двух миров. Это родина многих известных людей, среди которых — Николай Коперник и Фредерик Шопен, Хенрик Сенкевич и Папа Иоанн Павел II. Безусловно, для того чтобы увидеть всю Польшу у вас не хватит и месяца, а вот уместить главные достопримечательности Малопольского воеводства, расположенного на юге страны, получится в одну насыщенную неделю.
Краков — столица Малопольского воеводства и, вне всякого сомнения, один из красивейших уголков страны. Основанный еще в X веке, он славен оберегаемым ЮНЕСКО Старым городом с самой большой в Европе рыночной площадью, которая так и называется — Главный Рынок. В ее ансамбль, помимо прочего, входит 600-летняя ратуша, галерея Сукеннице, где когда-то действительно продавали сукно, а сейчас — украшения из серебра и польского янтаря, а также краковские рождественские вертепы-шопки, и, конечно же, фантастический Мариацкий костел. По легенде, его величественное здание строили два брата-каменщика. Старший, выполнив работу, увенчал свою башню шпилем, но понял, что у младшего она получается лучше и выше. В порыве зависти он убил брата, а когда осознал, что натворил, бросился с недостроенной башни и разбился о камни. Так и стоит Мариацкий костел с двумя разными башнями — левая выше, а правая ниже.
В бывшем еврейском районе Казимеж можно познакомиться с культурой и традициями краковских евреев и отобедать в одном из многочисленных ресторанов кошерной кухни. Наконец, в поражающем воображение своей грандиозностью дворцовом комплексе Вавель с Королевским замком и Кафедральным Собором Святых Станислава и Вацлава, где похоронены польские монархи, а также величайшие польские поэты и политические деятели легко провести весь день и даже не заметить как пролетело время.
Всего в десяти километрах от Кракова находится необычный городок Величка, куда со времен Средневековья приезжают люди, чтобы подышать целебным воздухом и поправить свое здоровье. Это целый подземный лабиринт, с любовью выточенный из соли: здесь, на самых больших соляных копях в Европе, действует крупнейший в мире музей горного дела. 300 километров подземных лабиринтов расположены на девяти уровнях и включают в себя 3000 комнат на глубине до 327 метров — впрочем, для посетителей открыто лишь три километра соляных катакомб. Сердце Велички — так называемый «Зал книги», где все — стены, пол, потолок, люстры и даже алтарь подземной часовни — вырезано из соли. Некогда этот шедевр «соляного зодчества» восхищал Шопена, Гете, Александра I и бесконечное множество других именитых гостей.
Краков — одна из самых ярких, но, разумеется, далеко не единственных достопримечательностей Малопольского воеводства. Татры, в которых расположены горнолыжные курорты, множество санаториев и оздоровительных центров, целых шесть национальных парков, печально известный немецкий лагерь уничтожения Аушвиц-Биркенау и уникальные деревянные церкви, костелы и усадьбы южной Польши, а также крупнейший в стране парк аттракционов Energylandia, где на аттракционе Hyperion получится развить скорость до 142 км/ч — вот неполный список самых популярных туристических локаций воеводства.
Для удобства путешественников Польская туристическая организация разработала несколько тематических маршрутов по малопольской земле. Например, «Маршрут Кароля Войтылы» посвящен жизни Иоанна-Павла II, местный отрезок «Маршрута орлиных гнезд» проходит по наиболее импозантным замкам Краковско-Ченстоховской возвышенности, винный маршрут дает возможность познакомиться с региональной винодельческой культурой, ну, а Висленская велосипедная трасса проложена по самым живописным уголкам долины Вислы и ее притоков.
В скором времени появится и еще один достойный повод для визита в Малопольское воеводство — запланированные на 2023 год Европейские игры, третьи в истории. Во время этих состязаний тысячи спортсменов будут соревноваться в 24 видах спорта, а «болеть» за свои команды и радоваться их рекордам в Краков и другие городки региона приедут со всего мира. Так что вносите в свой план поездок посещение этого самобытного места на карте Польши и держите руку на пульсе — скучно здесь определенно не будет.