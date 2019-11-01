«День народного единства» пройдет на 30 площадках Москвы

Со 2 по 4 ноября на площадках «Московских сезонов» гостей ждет более 300 творческих мастер-классов. Например, на площади Революции откроется Архитектурная студия, где юные посетители узнают всё о городском планировании и познакомятся с достопримечательностями крупных российских городов таких как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Сочи и Владивосток. Также гости смастерят собственные арт-объекты в виде зданий, которые украсят выставочный стенд.

На Школьной улице, в «Домике живописи» можно узнать о происхождении орнаментов и узоров, характерных для самых разных регионов нашей страны, познакомиться с Шекснинской и Мезенской росписью и написать картины акриловыми красками и гуашью.

В Ремесленной мастерской на Профсоюзной улице гости изучат ростовскую финифтью и распишут кулоны и ларцы в технике миниатюрной живописи. Также на Профсоюзной можно создать традиционную филимоновскую игрушку и изучить скульптурные техники, популярные в Республике Саха.

На площади Славы всем желающим предложат взять уроки гончарного мастерства и живописи по стеклу, а ещё — научиться мастерить подушки с традиционными для республики Татарстан кавказскими узорами из тканых полотен.

На бульваре Дмитрия Донского и на Матвеевской улице посетители выставки смогут слепить глиняные игрушки, характерные для Тульской области, освоить хабаровские и кабардино-балкарские техники росписи глиняных изделий и раскрасить деревянные фигурки в виде символов российских регионов.

В Ремесленной мастерской на Ореховом бульваре можно создать картины на спилах деревьев в технике точечной росписи, характерной для Иркутской области, изучить историю золотого шитья и познакомиться с холмогорской резьбой по кости.

Также на Ореховом бульваре и улице Перерва будут работать Столярные мастерские, где посетителям предложат смастерить предметы интерьера и традиционные игрушки: поднос, расписанный под гжель, подвижную богородскую игрушку «Цыплята» и матрёшку.

Подробное расписание мастер-классов, спектаклей и других событий фестиваля «День народного единства» доступно на сайте: moscowseasons.com/festival/unitydayfest-2019/