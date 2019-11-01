«День народного единства» пройдет на 30 площадках Москвы

Праздничная программа ждет гостей на 30 площадках по всему городу — это 9 фестивальных площадок цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» (площадь Революции, Манежная площадь, площадь Славы, улицы Профсоюзная, Школьная, Перерва и Матвеевская, Ореховый бульвар и бульвар Дмитрия Донского) и 21 площадка в столичных парках (полный список адресов проведения фестиваля вы найдете ниже).
На фестивале москвичи и туристы смогут ближе познакомиться с культурой и традициями народов всех восьми федеральных округов нашей страны: посмотреть выступления творческих коллективов, поиграть в старинные игры, освоить азы различных ремесел, попробовать и научиться готовить традиционные блюда и приобрести изделия народных промыслов. Участие во всех событиях фестиваля — бесплатно.
Иммерсивный спектакль и народные забавы
На Манежной площади гостей фестиваля каждый день будут ждать показы иммерсивного спектакля режиссера Сергея Котюха. Их сопроводят артисты театральных и фольклорных коллективов «Русская традиция», «Поверье», «Театр Михаила Бурячика», «Мастерская праздника» и другие.
По замыслу режиссера в путь отправляются три главных героя: купец и его сыновья — Иван и Ярослав. Герои и гости представления посетят все восемь федеральных округов нашей страны: Северо-Кавказский, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный, Северо-Западный и Центральный. Они познакомятся с национальными песнями и танцами, а также поучаствуют в региональных играх. Гости смогут сыграть в лапту и горелки, защиту курени, поимку рыбки или испытают удачу в шуточном сражении на палках.
Кулинарные мастер-классы
Пожалуй, самый приятный способ познакомиться с культурой региона — вкусить любимые явства его жителей. На фестивале «День народного единства» главные гастрономические хиты можно будет не только попробовать, но и научиться готовить. За три дня в восьми кулинарных школах пройдут более 50 мастер-классов по приготовлению вкуснейших блюд. На площади Революции и Ореховом бульваре будут печь открытый сибирский пирог с ягодами и варить «старомосковскую» солянку. Также на первой площадке будут лепить традиционные тюменские вареники с вишней, а на второй площадке приготовят треску в кляре по рецепту из Мурманска.
На улице Перерва, помимо перечисленных выше яств, приготовят «сытую толкушу» (салат из лосося и брусники по камчатскому рецепту). На Профсоюзной улице будут готовить алтайский суп кочо (наваристая мясная похлебка) и сибирский сбитень с медом, пряностями и ягодами. На бульваре Дмитрия Донского, улице Матвеевской и площади Славы кулинарные занятия посвятят теме выпечки. В расписании мастер-классов — липецкие оладьи-«бобышки», осетинские пироги, подмосковные расстегаи с зеленым луком и рисом, перепечи (ватрушка с овощной начинкой, по рецепту Республики Удмуртия), палыш (пирог с начинкой из мяса и овсяной крупы по рецепту из Республики Марий Эл) и многое другое. На Школьной улице помимо выпечки гостям предложат приготовить татарские манты.
Ремесленные и художественные занятия
Со 2 по 4 ноября на площадках «Московских сезонов» гостей ждет более 300 творческих мастер-классов. Например, на площади Революции откроется Архитектурная студия, где юные посетители узнают всё о городском планировании и познакомятся с достопримечательностями крупных российских городов таких как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Сочи и Владивосток. Также гости смастерят собственные арт-объекты в виде зданий, которые украсят выставочный стенд.
На Школьной улице, в «Домике живописи» можно узнать о происхождении орнаментов и узоров, характерных для самых разных регионов нашей страны, познакомиться с Шекснинской и Мезенской росписью и написать картины акриловыми красками и гуашью.
В Ремесленной мастерской на Профсоюзной улице гости изучат ростовскую финифтью и распишут кулоны и ларцы в технике миниатюрной живописи. Также на Профсоюзной можно создать традиционную филимоновскую игрушку и изучить скульптурные техники, популярные в Республике Саха.
На площади Славы всем желающим предложат взять уроки гончарного мастерства и живописи по стеклу, а ещё — научиться мастерить подушки с традиционными для республики Татарстан кавказскими узорами из тканых полотен.
На бульваре Дмитрия Донского и на Матвеевской улице посетители выставки смогут слепить глиняные игрушки, характерные для Тульской области, освоить хабаровские и кабардино-балкарские техники росписи глиняных изделий и раскрасить деревянные фигурки в виде символов российских регионов.
В Ремесленной мастерской на Ореховом бульваре можно создать картины на спилах деревьев в технике точечной росписи, характерной для Иркутской области, изучить историю золотого шитья и познакомиться с холмогорской резьбой по кости.
Также на Ореховом бульваре и улице Перерва будут работать Столярные мастерские, где посетителям предложат смастерить предметы интерьера и традиционные игрушки: поднос, расписанный под гжель, подвижную богородскую игрушку «Цыплята» и матрёшку.
Подробное расписание мастер-классов, спектаклей и других событий фестиваля «День народного единства» доступно на сайте: moscowseasons.com/festival/unitydayfest-2019/