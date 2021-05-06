Держим Марке: новые перспективы отдыха в Италии для российских туристов

В апреле регион Марке и авиакомпания S7 Airlines вместе провели в посольстве Италии в Москве презентацию «Регион Марке и S7 Airlines: новые перспективы в России», организованную в сотрудничестве с ЭНИТ – Национальным агентством Италии по туризму.

Цель презентации – представить богатое туристическое предложение региона в преддверии возобновления туризма, в том числе благодаря сотрудничеству с российской компанией S7 Airlines. Презентация была призвана поддержать и расширить интерес на российском туристическом рынке даже в период карантина и изменить стратегическое позиционирование региона Марке как бренда, чтобы перенаправить будущие потоки, кода туризм будет восстановлен.

Регион Марке представит российскому рынку весь спектр своего предложения в сфере туризма: море, культуру, эногастрономию, шоппинг, спорт на открытом воздухе, в то время как авиакомпания S7 познакомит с планом авиасообщений с Италией, которые сможет предложить после нормализации эпидемиологической обстановки и восстановления международных пассажирских сообщений.

До региона Марке, благодаря его центральному расположению, легко добраться из основных международных и внутренних итальянских аэропортов, эта область - идеальное место отдыха, ведь на ее территории российские туристы найдут все, что они так ценят в Италии: благодаря разнообразию ландшафта и климата, кухне и вину, истории и богатому фольклору можно с уверенностью сказать, что Марке – это Италия в одном регионе.