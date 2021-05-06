Держим Марке: новые перспективы отдыха в Италии для российских туристов
На территории итальянского региона Марке раскинулись километры великолепных пляжей, природные парки и заповедные леса, старинные города и древние памятники истории. Здесь есть все для незабываемого отдыха – от теплого моря и первозданной красоты природы до интереснейших достопримечательностей и прекрасной кухни.
На весь мир известен город Урбино – родина великого художника Рафаэля Санти. В историческом центре Урбино, построенном в эпоху Возрождения, расположен памятник ЮНЕСКО – замок герцогов Урбинских, в галерее которого хранится одна из самых значительных в мире коллекций ренессансной живописи.
Марке — один из самых богатых регионов страны с точки зрения культурного наследия: 500 площадей, более 1000 крупных памятников, 37 крепостей, 106 замков, 15 цитаделей и 170 башен, тысячи церквей (200 романских, 96 аббатств, 183 святилища), 72 старинных театра, отреставрированных и действующих. Ещё здесь самая высокая плотность музеев и картинных галерей, а также множество библиотек (целых 315), некоторые из которых хранят древние тома.
Так что Марке — это самый настоящий регион-музей, состоящий из богатой сети городов искусств и древних городков, разбросанных по мягким зелёным холмам, где хранятся уникальные шедевры — картины Пьеро делла Франческа и Лоренцо Лотто, Рафаэля и Карло Кривелли, Рубенса и Тициана, а также множество старинных театров и древних римских дорог, свидетельствующих о замечательном прошлом этих земель.
Помимо музеев, библиотек, архивов и театров, культурное наследие включает в себя многочисленные религиозные памятники, аббатства, монастыри, церкви, распределённые по всей территории, и светские сооружения — замки, города-цитадели, крепости.
В апреле регион Марке и авиакомпания S7 Airlines вместе провели в посольстве Италии в Москве презентацию «Регион Марке и S7 Airlines: новые перспективы в России», организованную в сотрудничестве с ЭНИТ – Национальным агентством Италии по туризму.
Цель презентации – представить богатое туристическое предложение региона в преддверии возобновления туризма, в том числе благодаря сотрудничеству с российской компанией S7 Airlines. Презентация была призвана поддержать и расширить интерес на российском туристическом рынке даже в период карантина и изменить стратегическое позиционирование региона Марке как бренда, чтобы перенаправить будущие потоки, кода туризм будет восстановлен.
Регион Марке представит российскому рынку весь спектр своего предложения в сфере туризма: море, культуру, эногастрономию, шоппинг, спорт на открытом воздухе, в то время как авиакомпания S7 познакомит с планом авиасообщений с Италией, которые сможет предложить после нормализации эпидемиологической обстановки и восстановления международных пассажирских сообщений.
До региона Марке, благодаря его центральному расположению, легко добраться из основных международных и внутренних итальянских аэропортов, эта область - идеальное место отдыха, ведь на ее территории российские туристы найдут все, что они так ценят в Италии: благодаря разнообразию ландшафта и климата, кухне и вину, истории и богатому фольклору можно с уверенностью сказать, что Марке – это Италия в одном регионе.
Комфортные оборудованные пляжи разных типов готовы принять туристов и гарантировать предложения даже для тех, кто любит активный отдых и водные виды спорта, не говоря уже о многочисленных аутлетах, расположенных по всей территории региона, в которых представлены самые важные бренды (Prada, Tod's, Poltrona Frau и т.д.) и которые дарят уникальную возможность совершить качественный шоппинг в непосредственной близости к тем местам, где производятся эти творения моды, известные во всем мире.
Марке способны подарить российским туристам уникальные впечатления – все это станет возможным благодаря сотрудничеству с авиакомпанией S7 Airlines, с которой регион работает над созданием важных будущих проектов.
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