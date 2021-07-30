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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Калейдоскоп
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Десять самых мощных извержений вулканов

30 июля 2021

Везувий (Италия, 79 год нашей эры)

По письменному свидетельству поэта Плиния Младшего, смертоносное облако пепла было выброшено вулканом на высоту 20,5 км. Смесь раскаленных вулканических газов, пепла и камней уничтожили город и жителей Помпеи и похоронили под вулканическими отложениями города Оплонтис и Геркуланум. Погибло 16 тысяч человек.

Этна (Италия, остров Сицилия, 1669 год)

Этот самый высокий действующий вулкан Европы извергается сотни раз, примерно каждые 150 лет разрушая неосторожно приблизившиеся к нему поселения. Продолжавшееся не менее полугода извержение 1669 года запомнилось катастрофическими последствиями. Лава накрыла городские стены Катании и сожгла жилища около 30 тысяч человек. Замок Урсино, построенный на берегу моря, после извержения отделила от него 2,5 км новообразованной суши.

Лаки (Исландия, 1783 -1784 год)

Из 25-километровой трещины вулкана вытек 130-километровый поток лавы. Погибла четверть населения острова и половина поголовья скота. В результате воздействия вулкана на климат проявились засуха в Индии, Японии и Северной Африке, холодная зима в Северной Америке, в результате которых пострадало около 6 млн человек.

Ундзен (Япония,1792 год)

Самое ужасное из всех известных в Японии вулканических извержений, сопровождалось землетрясением и завершилось гигантским оползнем, вызвавшим цунами с волной высотой до 100 метров. Погибло 15 тысяч человек. Вулкан входит в пятерку разрушительных катастроф мира.

Тамбора (Индонезия,остров Сумбава, 5 апреля 1815)

Грохот вулканического взрыва был слышен в 2600 км от острова, а пепел разлетелся на расстояние до 1300 км. Образовались волны цунами, которые вместе с выбросами вулкана стали причиной гибели десятков тысяч жителей острова и животных. Загрязнение атмосферы привело к общему понижению температуры на 0,4-0,7 градуса и стало причиной голода 1816-1819 годов.

Кракатау (Индонезия, остров, расположенный между островами Ява и Суматра, 1883 год)

7 августа серия из четырех взрывов полностью разрушила остров. Взрывы были слышны на расстоянии в 4600 км на острове Родригос (Маврикий). Волна взрыва 7 раз обошла вокруг земного шара. Погибло более 36 тысяч человек. Средняя глобальная температура понизилась на 1,2 градуса С и восстановилась на прежнем уровне лишь в 1888 году.

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