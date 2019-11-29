Дети до 15 отдыхают бесплатно: приятная опция от The Sun Siyam Irufushi Maldives

The Sun Siyam Irufushi Maldives в принципе великолепно подходит для семейного отдыха. Этому способствуют отдельные бассейны, специальные семейные уголки в ресторанах и детская территория Komas Kids, для резидентов которой приготовлены сразу несколько вариантов развлекательных программ.

Благодаря высококвалифицированному и заботливому персоналу, вы можете оставить детей в Komas Kids на весь день и быть полностью уверенными, что они прекрасно проводят время.