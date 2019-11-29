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Дети до 15 отдыхают бесплатно: приятная опция от The Sun Siyam Irufushi Maldives

Промо
29 ноября 2019
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Фото: The Sun Siyam Irufushi Maldives
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Фото: The Sun Siyam Irufushi Maldives
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Фото: The Sun Siyam Irufushi Maldives
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Фото: The Sun Siyam Irufushi Maldives
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Фото: The Sun Siyam Irufushi Maldives
На романтические каникулы в мальдивском раю можно и нужно приезжать и с детьми

The Sun Siyam Irufushi Maldives в принципе великолепно подходит для семейного отдыха. Этому способствуют отдельные бассейны, специальные семейные уголки в ресторанах и детская территория Komas Kids, для резидентов которой приготовлены сразу несколько вариантов развлекательных программ.

Благодаря высококвалифицированному и заботливому персоналу, вы можете оставить детей в Komas Kids на весь день и быть полностью уверенными, что они прекрасно проводят время.

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Фото: The Sun Siyam Irufushi Maldives
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Фото: The Sun Siyam Irufushi Maldives

Если вашему ребенку до 15 лет, то вы можете воспользоваться предложением «Дети живут, играют и питаются бесплатно». Выбирайте любую из категории вилл – и вам будет доступно это предложение, даже если у вас двое детей, а в некоторых случаях и трое. Также детям будем доступно великолепное детское меню или полное меню ресторана Iru.

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Фото: The Sun Siyam Irufushi Maldives
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Фото: The Sun Siyam Irufushi Maldives

Узнайте больше на официальном сайте The Sun Siyam Irufushi Maldives