Детская одежда от Leokid: новые образы для безграничных открытий

Leokid – российский бренд для современных родителей. Вот несколько очень интересных моделей – и промокод на скидку для наших читателей!

Демисезонный комбинезон Leokid Color Kit

Демисезонный комбинезон Leokid Color Kit — стильная и функциональная модель. В нем вашему малышу будет комфортно и удобно. Демисезонный комбинезон Leokid Color Kit выполнен из прочной ткани с водоотталкивающей пропиткой. Современный утеплитель из ультратонких волокон сохранит тепло на протяжении всей прогулки. Длинная молния, расположенная в центральной части, позволяет легко надеть комбинезон на ребенка.

Благодаря гладкой подкладке из полиэстера комбинезон очень легко надевать и удобно носить с теплой одеждой промежуточного слоя. Эластичные манжеты брюк защищают от проникновения внутрь холодного воздуха. Съемные силиконовые штрипки позволяют зафиксировать брюки комбинезона на обуви ребенка.



Демисезонный комбинезон Leokid предназначен для малышей от 12 месяцев до 5 лет. Обладает степенью утепления от -5С до +10С.

Комбинезон Leokid Softshell

Новые технологии для безграничных открытий! Комбинезон Leokid Softshell – многофункциональная вещь в гардеробе малыша, которая подойдет для весны, лета и осени. Он выполнен из высокотехнологичного материала с водоотталкивающей пропиткой 8000 мм и паропроницаемой мембраной 3000 г/м2/24 часа, который защищает от дождя и ветра. Необычайно мягкая и дышащая ткань не сковывает движений ребенка и отводит излишки влаги от тела.

Внутри находится нежный флис. Комбинезон Leokid Softshell гарантирует комфорт даже в самую непредсказуемую погоду. Длинная молния, расположенная в центральной части, позволяет легко надеть комбинезон на ребенка. Манжеты рукавов на резинке облегают запястья и препятствуют проникновению прохладного воздуха и воды внутрь рукава.

Комбинезон Leokid Softshell предназначен для малышей от 12 месяцев до 5 лет. Обладает степенью утепления от +10С до +18С.

Конверт Leokid Light Compact для автолюльки и коляски

Новый цвет конверта Leokid Light Compact для автолюльки и коляски — «Sand Shell»! Уникальный дизайн, простота в уходе, продуманные детали — и это не все плюсы этого аксессуара. Простая конструкция конверта Leokid Light Compact позволяет его свернуть в чехол и легко взять с собой, куда бы вы ни отправились. Конверт изготовлен из теплой, мягкой и дышащей ткани с водоотталкивающей пропиткой Bionic-Finish® Eco.

Он защитит малыша от ветра и дождя. Конверт Leokid Light Compact — идеальный вариант для весенних прогулок и прохладных летних дней. По бокам конверта расположены кнопки для фиксации отворотов в раскрытом виде, удобная утяжка капюшона, на обратной стороне находятся элементы со специальным антискользящим покрытием. Система прорезей универсальна и подходит для большинства ремней безопасности, в том числе неразъемных.



Конверт Leokid Light Compact создан для малышей ростом до 90 см.

Дождевик Leokid для коляски

Стильный и удобный спутник для прогулок в непогоду. Большое окошко дождевика Leokid для коляски открывает просторный обзор для малыша и обеспечивает легкий доступ к ребенку. Предназначен для защиты малыша от дождя, ветра и снега. Имеет универсальный размер и подходит для большинства колясок с базовым капюшоном, люлек и прогулочных блоков. Дождевик оснащен боковыми окошками, которые обеспечивают отличный обзор для малыша без искажения картинки: малыш может смотреть не только вперёд, но и в стороны.

В комплекте идет удобный чехол, с которым аксессуар легко хранить и брать с собой в поездки. На аксессуаре предусмотрены специальные отверстия для вентиляции, светоотражающие элементы и молнии с водоотталкивающей пропиткой. Дождевик Leokid удобнее и прочнее полиэтиленовых аналогов, и его легче использовать на морозе.

Простая конструкция дождевика позволяет быстро установить его на коляску.

Сумка-рюкзак Leokid

Невероятно вместительная, стильная и практичная сумка-рюкзак Leokid! Это незаменимый аксессуар для прогулок и путешествий, который полюбит вся семья. Сумка-рюкзак Leokid компактно разместит вещи малыша и освободит руки родителей.

Съемный регулируемый ремешок позволяет носить аксессуар на плече или в руках. Также можно закрепить на коляске с помощью карабинов. В сумке-рюкзаке Leokid предусмотрены карманы для всего необходимого: для вещей мамы и папы, салфеток, подгузников, игрушек, карман на молнии для мокрых вещей, а также два термокармана для бутылочек. Наличие непромокаемого кармана позволяет сложить мокрые вещи.

Сумка-рюкзак Leokid изготовлена из износостойкого материала с водоотталкивающим покрытием, благодаря этому аксессуар будет служить долго. Универсальная форма и дизайн аксессуара не имеет аналогов на российском рынке.



