Для него и для нее: подарки к 14, 23 февраля и 8 марта

Mochi от Bubbies: самое нежное признание в любви
На День святого Валентина принято дарить сладости — это ни к чему не обязывающий, но милый и всегда уместный подарок. Приятным сюрпризом, а также сладким и необычным признанием в любви станет Mochi от Bubbies — нежный десерт родом с Гавайев. Придумал его знаменитый гаваец Кит Роббинс. Взяв за основу японское лакомство моджи, вместо традиционной бобовой пасты он наполнил тонкое рисовое тесто сливочным мороженым, приготовленным по семейному рецепту. Очень скоро Mochi от Bubbies появились в меню дорогих ресторанов (таких, например, как Nobu Роберта Де Ниро) и стали любимым десертом голливудских звезд.
Mochi от Bubbies — очень легкий десерт (всего 100 калорий на порцию) и полностью натуральный (без ГМО, искусственных красителей и ароматизаторов), поэтому его можно дарить даже тем, кто тщательно следит за питанием. Благодаря тонкому слою рисового теста, в которое завернуто мороженое, его можно брать руками, не опасаясь испачкаться. Маленькие порции мороженого на основе экзотических фруктов (личи, манго, маракуйи) тают во рту, оставляя долгое послевкусие. Это гурманское удовольствие для особых случаев: таких, как свидание в Валентинов день.
SSD-диск Samsung T5: подарок для практичных
Иногда самый романтичный жест — подарить что-то по-настоящему полезное. Портативный SSD-накопитель Samsung серии T5 позволяет хранить терабайты данных в компактном, удобном и надежном формате — небольшом устройстве размером меньше обычной визитной карточки. T5 обеспечивает скорость передачи данных до 540 МБ/с, что почти в 5 раз быстрее стандартных внешних жестких дисков. Кроме того, устройство надежно защищено и от падений, и от злоумышленников: прочный металлический корпус обеспечивает первое, а пароль на доступ — второе.
Часы HONOR MagicWatch 2: персонализированный дизайн и до 14 дней автономной работы
Смарт-часы HONOR MagicWatch 2 с диагональю циферблата 46 мм оснащены сенсорным AMOLED-дисплеем с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454×454 пикселей. Часы весят всего 41 грамм, что делает их практически незаметными на руке и позволяет с комфортом носить их в течение всего дня. Несмотря на малый вес и габариты, новая модель отличается продолжительным временем автономной работы. Они могут работать без подзарядки до двух недель при стандартном сценарии использования.
Встроенный в чипсет Bluetooth-модуль позволил реализовать в HONOR MagicWatch 2 с диагональю циферблата 46 мм функцию голосовых звонков: теперь пользователь может разговаривать с помощью смарт-часов, даже находясь на внушительном расстоянии от смартфона. Встроенный накопитель на 4 ГБ позволяет сохранять до 500 музыкальных треков, чтобы проигрывать их во время тренировки даже без использования смартфона.
Часы HONOR MagicWatch 2 поддерживают системы GPS и GLONASS, поэтому с высокой точностью определяют координаты для мониторинга активностей даже в условиях плотной городской застройки и в удалённых уголках земного шара. Защита от влаги и брызг позволяет использовать часы для мониторинга тренировок в бассейне и не снимать их при посещении душа.
Новые смарт-часы HONOR поддерживают 15 видов фитнес-тренировок, включая бег, езду на велосипеде, плаванье и триатлон, как в помещениях, так и на свежем воздухе. Часы получили полный набор интеллектуальных технологий, таких как круглосуточный мониторинг сердечного ритма TruSeen 3.5, анализ сна TruSleep 2.0, мониторинг уровня стресса TruRelax и другие. Модель 46 мм будет представлена в двух цветах: угольный чёрный (Charcoal Black) и льняной коричневый (Flax Brown).
Sennheiser MOMENTUM Wireless 3: интеллектуальные наушники без проводов
В подарок для любителей качественного звука рекомендуем новинку от Sennheiser. MOMENTUM Wireless 3 воспроизводит сбалансированный, глубокий и естественный звук студийного качества. Грохочущие ритмы и расслабляющие мелодии ваших любимых композиций звучат максимально близко к оригинальному исходнику.
Созданные специалистами Sennheiser, новые MOMENTUM Wireless 3 представляют собой интеллектуальные наушники с интуитивно понятным интерфейсом управлением. Сочетание функций автоматического включения/выключения и интеллектуальной паузы обеспечат мгновенный доступ к музыке или к окружающему миру.
Функции активного шумоподавления и «прозрачного» слуха позволят вам полностью погрузится в мир звука, сохраняя при этом возможность контролировать окружающую акустическую среду. Усовершенствованный алгоритм активного шумоподавления предлагает три переключаемых режима, адаптированных к разным источникам шума. А благодаря технологии Smart TILE вы можете найти свои наушники, когда они спрячутся от вас.