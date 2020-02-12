Для него и для нее: подарки к 14, 23 февраля и 8 марта

Смарт-часы HONOR MagicWatch 2 с диагональю циферблата 46 мм оснащены сенсорным AMOLED-дисплеем с диагональю 1,39 дюйма и разрешением 454×454 пикселей. Часы весят всего 41 грамм, что делает их практически незаметными на руке и позволяет с комфортом носить их в течение всего дня. Несмотря на малый вес и габариты, новая модель отличается продолжительным временем автономной работы. Они могут работать без подзарядки до двух недель при стандартном сценарии использования.

Встроенный в чипсет Bluetooth-модуль позволил реализовать в HONOR MagicWatch 2 с диагональю циферблата 46 мм функцию голосовых звонков: теперь пользователь может разговаривать с помощью смарт-часов, даже находясь на внушительном расстоянии от смартфона. Встроенный накопитель на 4 ГБ позволяет сохранять до 500 музыкальных треков, чтобы проигрывать их во время тренировки даже без использования смартфона.

Часы HONOR MagicWatch 2 поддерживают системы GPS и GLONASS, поэтому с высокой точностью определяют координаты для мониторинга активностей даже в условиях плотной городской застройки и в удалённых уголках земного шара. Защита от влаги и брызг позволяет использовать часы для мониторинга тренировок в бассейне и не снимать их при посещении душа.

Новые смарт-часы HONOR поддерживают 15 видов фитнес-тренировок, включая бег, езду на велосипеде, плаванье и триатлон, как в помещениях, так и на свежем воздухе. Часы получили полный набор интеллектуальных технологий, таких как круглосуточный мониторинг сердечного ритма TruSeen 3.5, анализ сна TruSleep 2.0, мониторинг уровня стресса TruRelax и другие. Модель 46 мм будет представлена в двух цветах: угольный чёрный (Charcoal Black) и льняной коричневый (Flax Brown).