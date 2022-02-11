«Для работы мне нужны тайфуны, шторма и бури»: опыт фотографа Ивана Дементиевского

Иван Дементиевский, фотограф и путешественник. Родился в Непале, живет в России. Поднимался в высоко горы, забирался глубоко под землю, сплавлялся на каяках и катамаранах по бурным рекам, пересекал моря и океаны на парусных судах. Ивана заносило снегом, сдувало штормовым ветром, захлестывало волнами, на него нападали дикие звери и пираты. Из каждого своего путешествия Дементиевский непременно привозит замечательные фото. Он поделился с нами своими впечатлениями.
Мне 46 лет и большую часть из них я провел в путешествиях. Моя жизнь всегда была связана с водой. Яхты, каяки, катамараны, горные реки, бурное море. Так уж получается, что те условия, которые традиционно считаются экстремальными, для меня, как для фотографа, самые лучшие.
Иван Дементиевский
Фотограф и путешественник
Правда, периодически погоня за стихией может быть опасной. Однажды мы шли на яхте по Камчатке вдоль Северных Курил: начался невероятно красивый шторм, я сделал отличные, по-моему, фото, но, одновременно, нам пришлось спасаться бегством от тайфуна. Спрятались на острове Парамушир, пережидали непогоду несколько дней.
Другой случай, тоже связанный с водой, едва не стоил мне жизни. Я сплавлялся на Кольском полуострове – речка Тумча, порог Шляпа, я один в каяке. Помню этот момент, меня переворачивает и крутит в бочке (коварное речное препятствие с пенным котлом у основания и обратным течением – прим. редакции). Не мог выбраться – спасли ребята, которые чудом оказались рядом. Несколько секунд промедления – и я бы, конечно, погиб.
Главный, по-моему, момент, который нужно учитывать, попадая в опасную ситуацию: нельзя паниковать. Умение не терять голову – очень важное. Это, конечно, нарабатывается опытом.
Сегодня я много времени провожу в горах, в Гималаях, недавно вернулся из очередного путешествия. На высоте ничуть не более безопасно, чем на море. Одна из угроз, которая поджидает альпинистов – горная (высотная) болезнь, которая возникает из-за кислородного голодания на фоне утомления, переохлаждения и обезвоживания. Начинается со слабости и недомогания, а закончиться все может отеком головного мозга и легких.
Быстрее всего этот недуг ослабляет в «зоне смерти» (на высоте больше 7000 метров). Ну а еще метели, бураны, все это тоже бывает в горах. Горная стихия чем-то похожа на ту, что бывает на море.
За последние двадцать лет ходить наверх стало проще. Технологии и инновации позволяют человеку отодвигать рамки своих возможностей все дальше. Веревки становятся тоньше и крепче, палатки – меньше, остальное снаряжение – легче. Есть, например, ледорубы из углеродного волокна, они экономят время и усилия. Одежда из самых современных материалов снижает риск обморожения. Улучшается оборудование – меньше трагических случаев происходит на вершинах, люди заходят на высоту все быстрее.
Именно поэтому для открытия новых горизонтов я выбираю сейчас свежий многогранный аромат Prada Luna Rossa Ocean, с которым я способен противостоять любым вызовам и достигать лучших результатов! Он безудержный, но в тоже время элегантный, находящийся на пересечении человеческих возможностей и силы инноваций.
Я стараюсь следить за всеми инновациями в своей сфере: однажды они позволят мне пойти еще дальше и сделать свои лучшие снимки, которые, конечно, впереди.
Аромат Prada Luna Rossa Ocean
Аромат символизирует взаимодействие между человеком и технологиями, динамичный диалог с источниками прогресса и будущим. Аромат имеет уникальный, мужественный, вызывающий привыкание шлейф. Нео-свежий акватический, заключающий в себе взрыв бергамота, контрастирующий с утонченностью ветивера и элегантными нотами ириса.
Prada Luna Rossa Ocean разработали именитые парфюмеры Анн Флипо и Карлос Бенаим. Находясь по разные стороны Атлантики (Анн Флипо в Париже, а Карлос Бенаим в Нью-Йорке), они использовали инновационные технологии, чтобы открыть новые горизонты в искусстве создания ароматов.
Благодаря технологическому прорыву изысканные натуральные ингредиенты прошли молекулярную дистилляцию – процесс, позволяющий отобрать уникальные молекулы.
Почитайте об орхидее с ароматом шампанского.
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