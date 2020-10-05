Доходы Суздаля от туризма могут вырасти в 5 раз благодаря новому мастер-плану

Реализация Стратегии позволит развить туристическую и социальную инфраструктуру и существенно повысить качество жизни горожан, а также увеличить доходы от туризма в 5 раз. Также разработан первоочередной план мероприятий до 2024 года, когда Суздалю исполнится 1000 лет.

«Разработка стратегии пространственного развития Суздаля велась 8 месяцев, в подготовке документа участвовали более 40 ведущих экспертов по охране объектов культурного наследия, инженерии, транспорту, демографии, градостроительной документации. Главная цель Стратегии — скоординировать действия администраций области и города, настроить систему эффективного управления решениями. Стратегия предлагает исчерпывающий перечень механизмов финансирования из бюджетных и внебюджетных средств, а также определяет возможные программные источники финансирования мероприятий», – отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.