Доходы Суздаля от туризма могут вырасти в 5 раз благодаря новому мастер-плану
Реализация Стратегии позволит развить туристическую и социальную инфраструктуру и существенно повысить качество жизни горожан, а также увеличить доходы от туризма в 5 раз. Также разработан первоочередной план мероприятий до 2024 года, когда Суздалю исполнится 1000 лет.
«Разработка стратегии пространственного развития Суздаля велась 8 месяцев, в подготовке документа участвовали более 40 ведущих экспертов по охране объектов культурного наследия, инженерии, транспорту, демографии, градостроительной документации. Главная цель Стратегии — скоординировать действия администраций области и города, настроить систему эффективного управления решениями. Стратегия предлагает исчерпывающий перечень механизмов финансирования из бюджетных и внебюджетных средств, а также определяет возможные программные источники финансирования мероприятий», – отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ, генеральный директор Фонда ДОМ.РФ Денис Филиппов.
Приоритетные направления Стратегии — сохранение культурного наследия, развитие туристической инфраструктуры, образования и поддержка малого бизнеса. При условии реализации Стратегии к 2030 году будут инициированы более 30 новых проектов, направленных на воссоздание и поддержание объектов культурного и природного наследия города, и обустроено 20 км новых туристических маршрутов. Это позволит добиться сбалансированного соотношения туристов и экскурсантов в городе — доля туристов в общем туристическом потоке составит 40%, а также повысит доходы бюджета Суздаля от туризма более, чем в 5 раз.
В туристической и смежных сферах планируется сформировать условия для создания более 550 рабочих мест, построить новые образовательные центры, ведомственное здание и пожарную часть со спортивным центром — данные меры станут благоприятным условием для развития социальной сферы. Мероприятия Стратегии также предполагают обновление городской инфраструктуры и благоустройство ключевых общественных пространств.
«Суздаль — город с почти 1000-летней историей. Складывающаяся веками городская ткань накладывает особенную ответственность на специалистов, работающих с этим городом. Разработанная Стратегия — важный документ для Суздаля, который позволит гармонично развивать город, бережно работая с культурным наследием и создавая современную инфраструктуру, комфортную для жителей и туристов», – Григорий Ревзин, партнёр КБ Стрелка.
Реализация мероприятий Стратегии к 2030 году позволит сохранить культурное наследие Суздаля, создать условия для экономического развития и сделать город максимально комфортным для жителей и привлекательным для туристов.
Фонд ДОМ.РФ учрежден АО «ДОМ.РФ» в 2016 году. Одним из основных направлений деятельности Фонда является содействие созданию комфортных условий проживания и формированию благоприятной среды. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации, а также в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» Фондом разработан Стандарт комплексного развития территории — методическое руководство, содержащее рекомендации по разработке и реализации проектов жилищного строительства при реконструкции или освоении застроенных территорий, а также при комплексной застройке новых территорий и благоустройстве открытых общественных пространств. Деятельность Фонда охватывает более 60 городов в 50 регионах страны.