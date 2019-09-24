Дом ENHEL делится сакральными практиками всего мира

Встреча, организованная Юлией Энхель, основателем международной корпорации ENHEL GROUP, и Юлией Агаевой, основателем компании SO.TRAVEL, проводилась совместно с приглашенными гостями из Индии, представительницей первого аюрведического резорта Кералы — госпожой Jaya Chirta, и владелицей греческого ретрита Euphoria, места трансформационных изменений и воссоединения с духовностью — Мариной Эфраимоглу. Для всех присутствовавших были подготовлены эксклюзивные угощения индийской кухни, проведены дискуссии о личностных изменениях, красоте и здоровье, осуществлена демонстрация инновационных аппаратов для долголетия и омоложения организма, а также ознакомление с мировыми аюрведическими практиками. Также проведена дегустация напитков ENHEL Beauty — источника энергии с инновационным составом, разработанным японскими учеными. ENHEL Beauty, в частности, способствует нормализации обмена веществ и приведению в норму гормонального баланса женского организма.

ENHEL Wellness Spa Dome — центр коммуникации всего мироздания от настоящих традиций до абсолютного будущего. Каждое проводимое исключительно на международном уровне мероприятие направлено на популяризацию лучших мировых практик оздоровления и омоложения, обучение сотрудников передовым и эффективным техникам.

В рамках проекта SO.ENHEL проводится инспекция мировых спа и ретритов. По итогам предоставляется достоверная экспертиза для гостей и клиентов ENHEL Wellness Spa Dome, проводится организация wellness-путешествий в места, соответствующие всем критериям проводимых экспертиз.

Основные ценности и цели проекта SO.ENHEL:

поддержка принципов устойчивого развития;

помощь фондам защиты животных и окружающей среды, детским домам совместно с зарубежными партнерами проекта;

популяризация осознанного и причастного отношения к мировым процессам и событиям.

Партнеры SO.ENHEL — это активные участники устойчивого развития планеты, осуществляющие свою деятельность во имя Вселенной и организующие благотворительные проекты для реализации поставленных целей и задач.