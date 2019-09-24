Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №192, сентябрь 2019
Журнал №70, июнь–август 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Калейдоскоп

Дом ENHEL делится сакральными практиками всего мира

24 сентября 2019
Enhel
В ENHEL Wellness Spa Dome прошло закрытое мероприятие, посвященное древнейшему опыту о гармонии тела, духа и энергии. Участников события познакомили с лучшими мировыми практиками оздоровления и омоложения, был проведен ряд обсуждений на темы внутренней гармонии, антивозрастной медицины и активного долголетия.

Встреча, организованная Юлией Энхель, основателем международной корпорации ENHEL GROUP, и Юлией Агаевой, основателем компании SO.TRAVEL, проводилась совместно с приглашенными гостями из Индии, представительницей первого аюрведического резорта Кералы — госпожой Jaya Chirta, и владелицей греческого ретрита Euphoria, места трансформационных изменений и воссоединения с духовностью — Мариной Эфраимоглу. Для всех присутствовавших были подготовлены эксклюзивные угощения индийской кухни, проведены дискуссии о личностных изменениях, красоте и здоровье, осуществлена демонстрация инновационных аппаратов для долголетия и омоложения организма, а также ознакомление с мировыми аюрведическими практиками. Также проведена дегустация напитков ENHEL Beauty — источника энергии с инновационным составом, разработанным японскими учеными. ENHEL Beauty, в частности, способствует нормализации обмена веществ и приведению в норму гормонального баланса женского организма.

ENHEL Wellness Spa Dome — центр коммуникации всего мироздания от настоящих традиций до абсолютного будущего. Каждое проводимое исключительно на международном уровне мероприятие направлено на популяризацию лучших мировых практик оздоровления и омоложения, обучение сотрудников передовым и эффективным техникам.

В рамках проекта SO.ENHEL проводится инспекция мировых спа и ретритов. По итогам предоставляется достоверная экспертиза для гостей и клиентов ENHEL Wellness Spa Dome, проводится организация wellness-путешествий в места, соответствующие всем критериям проводимых экспертиз.

Основные ценности и цели проекта SO.ENHEL:

  • поддержка принципов устойчивого развития;
  • помощь фондам защиты животных и окружающей среды, детским домам совместно с зарубежными партнерами проекта;
  • популяризация осознанного и причастного отношения к мировым процессам и событиям.

Партнеры SO.ENHEL — это активные участники устойчивого развития планеты, осуществляющие свою деятельность во имя Вселенной и организующие благотворительные проекты для реализации поставленных целей и задач.

Сахара, Марокко. Евгений Самученко / Q-lieb-in
Наука
Ученые определили возраст Сахары. Ей не менее 4,6 миллиона лет
Кипр, пещера. Pixabay
Путешествия
Какие страны больше всего пострадают от банкротства Thomas Cook
Бисса
Звери
Торговля продуктами из морских черепах запрещена. Японии все равно
chimpanzee-871293_1280.jpg
Природа
Отчего сердце человека приобретает обезьяньи черты?
default.png
Россия
Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату
даровская.JPG
Калейдоскоп
В Москве пройдет встреча с автором книги «Очень личная история. Опыт преодоления»
кошки
Звери
Кошки не менее привязаны к хозяевам, чем собаки
1024px-Buji_Metro_Station,_Longgang_Line,_Shenzhen_Metro.jpg
Наука
В Китае тестируют систему оплаты проезда с помощью сканирования лиц
70415472_2508263652546068_1431095850490134528_o.jpg
Природа
Карликовый бегемот делает первые шаги: видео