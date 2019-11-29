Доставка в ритме большого города: «Пешкарики» спешат на помощь

Зачастую человек едва успевает за темпом жизни большого города, не говоря о том, что у него остаётся мало свободного времени, ранее отводимого на различные бытовые вещи. Подобной деятельностью, которой не успеваешь заниматься, становится банальные передача или получение вещей: будь то приобретение одежды в онлайн-магазине или продажа ненужных комплектующих от компьютера. Если у вас свой магазин вы прекрасно понимаете, как сказывается занятость собственных курьеров на удовлетворении клиентов, жаждущих получить свой заказ как можно скорее. Однако если времени нет даже на то, чтобы завезти родственникам подарок на праздник или встретиться с коллегой для передачи ему документов, пора задуматься о делегировании подобных обязанностей кому-то ещё.

В любой деятельности, которой вы по различным причинам не можете заняться сами, стоит обратиться к профессионалам. И, даже в столь банальном занятии как доставка вещей, есть множество нюансов, подводных камней и тонкостей — иногда стоит нанять специалиста даже если у вас есть время: например, при доставке хрупких или крупногабаритных вещей, что является обыденностью при переезде. Профессионалы из курьерской службы «Пешкарики» образуют собой современную систему краудсорсинговой доставки для интернет-магазинов и частных лиц.

Одним из главных преимуществ, предоставляемых «Пешкариками», являются доставка «День в день», страховка грузов, а также стоимость доставки — от 179 рублей по Санкт-Петербургу и от 189 рублей по Москве. Оформление возможно и на сайте, и по телефону и даже через приложения для Android и iOS. Темп мегаполиса не позволяет расслабляться, а непредсказуемость жизни большого города — быть уверенным в своим планах и наличии времени: чтобы не попасть впросак в критический момент, стоит перестраховаться и озаботиться наличием нужных контактов и закладок для оперативной связи со специалистами «Пешкариков».