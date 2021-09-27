ECCO представила агендерную коллекцию аксессуаров Leather Goods

Вдохновением для лукбука послужил эко-проект дизайнеров и биотехнологов Grow Your Own Cloud, которые придумали Инстаграм-челлендж, направленный на сокращение количества цифровых данных и уменьшение информационного мусора. Герои съемки участвуют в челлендже и используют ECCO Leather Goods в качестве основных инструментов для эксперимента.

Агендерная коллекция ECCO Leather Goods создана для мечтателей и бунтарей, которые предпочитают eco-friendly товары и минималистичный дизайн, соответствующий их динамичному образу жизни.