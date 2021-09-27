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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Калейдоскоп
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ECCO представила агендерную коллекцию аксессуаров Leather Goods

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27 сентября 2021
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ECCO Leather Goods — новая премиальная коллекция сумок и аксессуаров датского бренда ECCO, которая была разработана дизайн-командой бренда в коллаборации с ведущими инженерами, креативными консультантами агентства Convoy и редактором моды Dazed Имруха Аша.

Вдохновением для лукбука послужил эко-проект дизайнеров и биотехнологов Grow Your Own Cloud, которые придумали Инстаграм-челлендж, направленный на сокращение количества цифровых данных и уменьшение информационного мусора. Герои съемки участвуют в челлендже и используют ECCO Leather Goods в качестве основных инструментов для эксперимента.

Агендерная коллекция ECCO Leather Goods создана для мечтателей и бунтарей, которые предпочитают eco-friendly товары и минималистичный дизайн, соответствующий их динамичному образу жизни.

Коллекция вдохновлена ​​бунтарской эстетикой бренда ECCO 1960-х годов. Шрифты из архивов возрождаются в стильных брелоках, которые придают коллекции юношеский оптимизм.

Изделия коллекции ECCO Leather Goods изготавливаются по технологии DriTan, которая впервые была применена на кожевенной фабрике бренда, удостоенной Золотого рейтинга. В процессе дубления не используется вода и не производятся твердые отходы. ECCO стремится использовать переработанные ткани для подкладки или вовсе отказывается от нее, создавая премиальные аксессуары для ежедневного использования.

Коллекция уже представлена в магазинах ECCO во всем мире, а также на сайте ecco.ru.

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