ECCO представила агендерную коллекцию аксессуаров Leather Goods

Вдохновением для лукбука послужил эко-проект дизайнеров и биотехнологов Grow Your Own Cloud, которые придумали Инстаграм-челлендж, направленный на сокращение количества цифровых данных и уменьшение информационного мусора. Герои съемки участвуют в челлендже и используют ECCO Leather Goods в качестве основных инструментов для эксперимента.
Агендерная коллекция ECCO Leather Goods создана для мечтателей и бунтарей, которые предпочитают eco-friendly товары и минималистичный дизайн, соответствующий их динамичному образу жизни.
Коллекция вдохновлена бунтарской эстетикой бренда ECCO 1960-х годов. Шрифты из архивов возрождаются в стильных брелоках, которые придают коллекции юношеский оптимизм.
Изделия коллекции ECCO Leather Goods изготавливаются по технологии DriTan, которая впервые была применена на кожевенной фабрике бренда, удостоенной Золотого рейтинга. В процессе дубления не используется вода и не производятся твердые отходы. ECCO стремится использовать переработанные ткани для подкладки или вовсе отказывается от нее, создавая премиальные аксессуары для ежедневного использования.
Коллекция уже представлена в магазинах ECCO во всем мире, а также на сайте ecco.ru.