Ecco присоединилась к движению «Поможем врачам помогать»

Комфортная и качественная обувь в данных обстоятельствах — это необходимость, чтобы сохранить силы и здоровье врачей. Выбранная для врачей обувь — максимально удобная, легкая и мягкая. Она поможет уменьшить нагрузку на ноги и спину и сделать дежурства менее утомительными.

При поддержке благотворительного Фонда Созидание 400 пар мужской и женской обуви ЕССО SOFT и VIBRATION передаются персоналу Тарусской больницы и ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ».

«Это знак нашей признательности врачам и медсестрам за их непрерывный тяжёлый труд и борьбу против коронавируса», — комментирует генеральный директор ECCO в России Алан Розенберг.