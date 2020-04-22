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Ecco присоединилась к движению «Поможем врачам помогать»

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22 апреля 2020
Цель этой  благотворительной инициативы Фонда Созидание — оказать помощь медицинскому персоналу, который по 24 часа в сутки находится на ногах, исполняя свои обязанности, спасая жизни людей, заболевших COVID-19.

Комфортная и качественная обувь в данных обстоятельствах — это необходимость, чтобы сохранить силы и здоровье врачей. Выбранная для врачей обувь — максимально удобная, легкая и мягкая. Она поможет уменьшить нагрузку на ноги и спину и сделать дежурства менее утомительными. 

При поддержке благотворительного Фонда Созидание 400 пар мужской и женской обуви ЕССО SOFT и VIBRATION передаются персоналу Тарусской больницы и ГБУЗ МО «Солнечногорская ЦРБ». 

«Это знак нашей признательности врачам и медсестрам за их непрерывный тяжёлый труд и борьбу против коронавируса», — комментирует генеральный директор ECCO в России Алан Розенберг.

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