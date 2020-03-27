Обувь будущего: обзор самой технологичной новинки ECCO

BIOM C-TRAIL созданы для тех, кто привык жить динамично, и ищет легкую и удобную обувь для активного отдыха на природе. Но она так же отлично подойдет тем, кто следит за модными трендами, так как отличается современным спортивным дизайном и выполнена из прочной кожи, роскошной замши и износостойкого текстиля.

Подошва новых BIOM C-TRAIL производится с применением материала PHORENE™, который характеризуется непревзойденной легкостью и мягкостью, за счет чего обеспечивает отличную амортизацию. PHORENE™, разработанный в собственных лабораториях ECCO, стал прорывом в производстве обуви. Он идеально дополняется другой революционной технологией ECCO — FLUIDFORM™, которая, в свою очередь, повторяет естественные изгибы стопы и обеспечивает высокое качество сборки подошвы и верха обуви без клея и швов.

Для того чтобы быстро перемещаться по пересеченной местности, требуется надежная опора. Именно поэтому мягкая пружинящая подошва BIOM C-TRAIL имеет покрытие в виде резинового протектора, которое обеспечивает отличное сцепление как на скользкой поверхности, так и на грунтовой дороге.

Следите за новинками ECCO в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook, YouTube.

Импульс для прогулок на свежем воздухе дает еще одна инновация ECCO Outdoor — технология BIOM® NATURAL MOTION®, которая была создана под впечатлением от бега босиком. Полностью повторяя форму и изгибы стопы, BIOM® создает ощущение абсолютной свободы движения, не ограниченной рамками обуви. Этот эффект достигается, во многом, за счет определенной конструкции подошвы, которая обеспечивает стабильность даже на неровной поверхности.

При изготовлении обуви этой линейки также применяется новая технология BIOM® X-TENSA, обеспечивающая поддержку стопы в районе подъема. Она минимизирует зазор между ногой и обувью и тем самым помогает сэкономить энергию во время движения.