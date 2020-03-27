Обувь будущего: обзор самой технологичной новинки ECCO

Скорость, высокая функциональность и стиль органично сочетаются в новой линейке обуви ECCO Outdoor — BIOM C-TRAIL, в основу которой легла одна из ключевых технологий датского бренда.
Технология BIOM
Стопа человека создана для передвижения по земле, траве или песку, но в современных условиях поддержка стопы и природная амортизация почти невозможна: дороги городов вымощены плиткой и асфальтом. Прежде чем наша стопа приспособится к этим условиям, небходима поддержка извне, которую и разработала компания ECCO для линейки BIOM.
Спортивная обувь BIOM воспроизводит биомеханическую модель движения и создает ощущение бега босиком по естественным поверхностям. Многолетние исследования совместно с Институтом биомеханики и ортопедии Университета спорта (Кельн) позволили создать эргономичную обувь, подходящую и для активного отдыха, и для повседневной носки.
Отличительные черты линейки BIOM:
- анатомическая колодка;
- гибкая подошва;
- промежуточные стельки.
Эти особенности способствуют стабилизации центра стопы, амортизации при ходьбе, а также поддержке пяточной зоны. Помимо этого, подобранные материалы обеспечивают комфортный микроклимат для ног и минимизируют возможные травмы.
Исходя из потребностей любителей активного отдыха, ECCO объединила BIOM C (модель для тех, кто увлекается утренними пробежками и тренировками) и BIOM TRAIL — одну из наиболее совершенных разработок компании для тех, кто предпочитает активный отдых на природе и готов испытывать себя на прочность.
Модель BIOM C-TRAIL
BIOM C-TRAIL созданы для тех, кто привык жить динамично, и ищет легкую и удобную обувь для активного отдыха на природе. Но она так же отлично подойдет тем, кто следит за модными трендами, так как отличается современным спортивным дизайном и выполнена из прочной кожи, роскошной замши и износостойкого текстиля.
Подошва новых BIOM C-TRAIL производится с применением материала PHORENE™, который характеризуется непревзойденной легкостью и мягкостью, за счет чего обеспечивает отличную амортизацию. PHORENE™, разработанный в собственных лабораториях ECCO, стал прорывом в производстве обуви. Он идеально дополняется другой революционной технологией ECCO — FLUIDFORM™, которая, в свою очередь, повторяет естественные изгибы стопы и обеспечивает высокое качество сборки подошвы и верха обуви без клея и швов.
Для того чтобы быстро перемещаться по пересеченной местности, требуется надежная опора. Именно поэтому мягкая пружинящая подошва BIOM C-TRAIL имеет покрытие в виде резинового протектора, которое обеспечивает отличное сцепление как на скользкой поверхности, так и на грунтовой дороге.
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Импульс для прогулок на свежем воздухе дает еще одна инновация ECCO Outdoor — технология BIOM® NATURAL MOTION®, которая была создана под впечатлением от бега босиком. Полностью повторяя форму и изгибы стопы, BIOM® создает ощущение абсолютной свободы движения, не ограниченной рамками обуви. Этот эффект достигается, во многом, за счет определенной конструкции подошвы, которая обеспечивает стабильность даже на неровной поверхности.
При изготовлении обуви этой линейки также применяется новая технология BIOM® X-TENSA, обеспечивающая поддержку стопы в районе подъема. Она минимизирует зазор между ногой и обувью и тем самым помогает сэкономить энергию во время движения.
Концепция ECCO Outdoor строится на сочетании материалов премиум-качества и инновационных технологий, что позволяет разрабатывать идеальный продукт для активного отдыха. Обувь из линейки BIOM C-TRAIL отличается ультрасовременным дизайном и производится из высококачественной натуральной кожи, замши, текстиля и дышащей сетки, что повышает функциональность каждой пары. Носок, выполненный из неопрена, помогает поддерживать комфорт на протяжении всего дня. Кожа ECCO YAK отличается высокой прочностью и легкостью и придает обуви особую эстетику. Также в производстве обуви данной линейки применяется кожа DYNEEMA® BONDED, которая обеспечивает устойчивость к царапинам и разрывам.
Для долгих прогулок в дождливую погоду в линейке ECCO BIOM C-TRAIL есть модели с мембраной GORE-TEX, которая на 100% препятствует попаданию влаги внутрь ботинка, но при этом отлично пропускает воздух.
Для оптимального комфорта, идеальной посадки и удобной регулировки модели новой линейки оснащены эластичной шнуровкой. А светоотражающие детали, расположенные на носке, пятке или шнурках, не оставят вас незамеченным в темное время суток.
Дополнительную информацию об ECCO BIOM C-TRAIL и других моделях коллекции Весна-Лето 2020 вы можете получить на сайте ecco-shoes.ru.