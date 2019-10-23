Еда и культура: традиционные русские пироги

В наше время практически ничего не изменилось: многие также любят и ценят свежеиспеченные пироги. Классические курник, пирог с капустой или яблоками, грибами, рыбой стали для многих доброй семейной традицией, а также вариантом вкусного обеда или ужина.
К сожалению, в условиях большого города, насыщенного графика и ритма жизни, для того, чтобы приготовить пирог, нужно немало времени и сил, но это не повод отказывать себе в русской выпечке, воспетой в нашей литературе. Ведь существует сеть кафе, которая специализируется на приготовлении русских пирогов по традиционным рецептам.
Сеть пироговых «Штолле» – это традиционные русские пироги, испеченные с любовью профессионалами.
Первое кафе открыло свои двери посетителям в далеком 2002 году на первой линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Уютный интерьер, стилизованный под конец ХIХ – начало ХХ века, спокойная музыка, аромат свежей выпечки составляют особую атмосферу каждого кафе сети, располагающую к приятному времяпровождению с друзьями или семьей. К 2019 году сеть уже представлена в 19 городах России и Беларуси. Также развит сервис доставки пирогов на дом или в офисы, что пользуется большой популярностью в крупных городах.
Конечно, в первую очередь, такое стремительное развитие сети обусловлено качеством продукции. Основная особенность – пироги, которые не нашли своего покупателя в течение 12 часов списываются и не подлежат дальнейшей продаже. Это помогает обеспечить безупречный вкус продукта и добрые отзывы от клиентов. А при заказе доставки или самовывоза пирог изготавливается специально под клиента. Таким образом, можно смело сказать, что пироги «Штолле» попадают к вам на стол всегда свежими.
В большом ассортименте каждый сможет подобрать себе что-то по вкусу, кроме классических сочетаний – капуста с яйцом, мясо, яблоко с корицей и других – представлены новинки, разработанные поварами и технологами, например: малина с творожно-сливочным сыром, персик с творогом, кета с брокколи и многие другие.
С каждым годом «Штолле» старается идти в ногу со временем и улучшать клиентский сервис. Недавно для заказа пирогов в Москве и области было запущено мобильное приложение, а также настроена работа клиентского отдела. Сейчас можно заказать пироги или забронировать столик в любом кафе Москвы и МО по единому номеру 8(495)644-40-45, или на сайте msk.stolle.ru.