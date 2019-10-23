Еда и культура: традиционные русские пироги

Первое кафе открыло свои двери посетителям в далеком 2002 году на первой линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Уютный интерьер, стилизованный под конец ХIХ – начало ХХ века, спокойная музыка, аромат свежей выпечки составляют особую атмосферу каждого кафе сети, располагающую к приятному времяпровождению с друзьями или семьей. К 2019 году сеть уже представлена в 19 городах России и Беларуси. Также развит сервис доставки пирогов на дом или в офисы, что пользуется большой популярностью в крупных городах.

Конечно, в первую очередь, такое стремительное развитие сети обусловлено качеством продукции. Основная особенность – пироги, которые не нашли своего покупателя в течение 12 часов списываются и не подлежат дальнейшей продаже. Это помогает обеспечить безупречный вкус продукта и добрые отзывы от клиентов. А при заказе доставки или самовывоза пирог изготавливается специально под клиента. Таким образом, можно смело сказать, что пироги «Штолле» попадают к вам на стол всегда свежими.

В большом ассортименте каждый сможет подобрать себе что-то по вкусу, кроме классических сочетаний – капуста с яйцом, мясо, яблоко с корицей и других – представлены новинки, разработанные поварами и технологами, например: малина с творожно-сливочным сыром, персик с творогом, кета с брокколи и многие другие.