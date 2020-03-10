Экипировка путешественника: бережем ноги с ECCO

В путешествиях не всегда есть возможность возить с собой несколько пар обуви на разные случаи. Одна, например, нужна, чтобы побегать утром перед завтраком, другая — для трекинга по холмам, третью надеваешь во время стоянки в палаточном лагере. Но, похоже, близок момент, когда в багаже у путешественника будет лежать только одна пара кроссовок: рассказываем о нескольких технологиях, которые делают ECCO — универсальной обувью, подходящей для самых разных условий.
FLUIDFORM™
FLUIDFORM™ — технология прямого впрыска, которую также называют вулканизацией. Она позволяет повторять естественные изгибы стопы, обеспечивает отличную амортизацию, а также прочно соединяет верх обуви и подошву без клея и швов.
С FLUIDFORM™ мы не используем твердые, плоские элементы подошвы, распространенные в традиционном обувном производстве. Мы придумываем и проектируем наши собственные колодки, для того, чтобы создать гибкую копию человеческой стопы.
Технология FLUIDFORM™ применяется при создании большинства моделей обуви ECCO.
SHOCK-THRU
SHOCK THRU — это амортизирующая вставка, которая обладает уникальными свойствами по смягчению энергии касания земли, но которая в отличие от своего предшественника Shock Point видна покупателям и с внешней стороны подошвы, и внутри обуви под стелькой.
Помимо того, что покупатель теперь может увидеть наличие технологии со всей возможной наглядностью, Shock Thru обладает амортизацией, вдвое превосходящей любую из предыдущих Shock-технологий ECCO.
BIOM®
Наша стопа создана для бега по естественной поверхности — песок, трава, земля. Сама природа дает нам энергию движения, поглощая удары и стимулируя работу мышц. Но в условиях современного города стопа уязвима и лишена необходимой поддержки. Именно поэтому дизайнеры ECCO спроектировали линию спортивной обуви BIOM, которая реализует биомеханическую модель движения и воспроизводит ощущение бега босиком.
Технология BIOM® была разработана ECCO совместно с Институтом биомеханики и ортопедии Университета спорта в Кельне в 2009 году.
А вот модель ECCO BIOM C-TRAIL поистине уникальна, ведь в ней сочетаются сразу 5 технологий. Материал для неё — кожа яка — в 3 раза плотнее и прочнее других видов кож: при этом она тонкая, эластичная и стойкая к царапинам. Обувь из кожи яка — уникальная разработка от ECCO. Як живет в условиях сурового климата дикой природы и гористого пейзажа: его кожа защищает животное от зноя летом и мороза зимой. Кожа в BIOM C-TRAIL прекрасно приспособлена к смене температур — сохраняет тепло в морозы и хорошо «дышит» в жару.
Одна из новейших разработок — материал PHORENE™, который в сочетании с технологией FLUIDFORM™ делает подошву легкой, мягкой и устойчивой. Надежная пяточная часть обеспечивает поддержку стопы и подчеркивает лаконичный внешний вид кроссовок, подходящих, как для повседневной жизни, так и для активного отдыха.
Для путешественника важно, чтобы материал не пропускал влагу. GORE-TEX® — это специальный водонепроницаемый материал (климатическая мембрана), который располагается между подкладкой и верхом обуви. Поры GORE-TEX® в 20 000 раз меньше капли воды, поэтому не пропускают влагу внутрь ботинка, и в то же время в 700 раз больше молекулы пара, благодаря чему испарения выводятся из ботинка, что позволяет ноге «дышать» и оставаться сухой.