Экипировка путешественника: бережем ноги с ECCO

А вот модель ECCO BIOM C-TRAIL поистине уникальна, ведь в ней сочетаются сразу 5 технологий. Материал для неё — кожа яка — в 3 раза плотнее и прочнее других видов кож: при этом она тонкая, эластичная и стойкая к царапинам. Обувь из кожи яка — уникальная разработка от ECCO. Як живет в условиях сурового климата дикой природы и гористого пейзажа: его кожа защищает животное от зноя летом и мороза зимой. Кожа в BIOM C-TRAIL прекрасно приспособлена к смене температур — сохраняет тепло в морозы и хорошо «дышит» в жару.

Одна из новейших разработок — материал PHORENE™, который в сочетании с технологией FLUIDFORM™ делает подошву легкой, мягкой и устойчивой. Надежная пяточная часть обеспечивает поддержку стопы и подчеркивает лаконичный внешний вид кроссовок, подходящих, как для повседневной жизни, так и для активного отдыха.

Для путешественника важно, чтобы материал не пропускал влагу. GORE-TEX® — это специальный водонепроницаемый материал (климатическая мембрана), который располагается между подкладкой и верхом обуви. Поры GORE-TEX® в 20 000 раз меньше капли воды, поэтому не пропускают влагу внутрь ботинка, и в то же время в 700 раз больше молекулы пара, благодаря чему испарения выводятся из ботинка, что позволяет ноге «дышать» и оставаться сухой.