Эко-МАФы в дизайне городской среды

В погоне за модой на создание креативных и современных общественных пространств многие компании увлекаются использованием инновационных материалов, частично или полностью перестраивая и уничтожая исторический ландшафт.

В вопросе формирования городской среды компания «Айра» придерживается другого мнения. По словам основателя компании Юрия Берестова, все новые или обновлённые малые архитектурные формы должны быть вписаны в сложившийся природный ландшафт и не диссонировать с окружающей исторической застройкой. Такой подход позволяет подчеркнуть культурное разнообразие территории, сохранить традиции и уклад территории.

На счету «Айры» более 60 проектов по благоустройству природных зон в России и странах СНГ. В начале 2015 года открылось отдельное направление по производству эко-МАФов. В качестве основного материала эко-МАФов компания использует древесину, прошедшую предварительный обжиг. Такая технология позволяет продлить срок использования уличной мебели и органично вписать все элементы благоустройства в исторический и природный контекст территории.

При проектировании элементов благоустройства компания обращает пристальное внимание на историческую справку, интуитивно сложившиеся маршруты передвижения людей в данной локации, а также перспективу использования малых архитектурных форм в будущем, в том числе возможность их интеграции в другие концепции.