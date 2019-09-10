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Калейдоскоп

Эко-МАФы в дизайне городской среды

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10 сентября 2019
утиный домик. Фото: компания Айра
Фото: Айра
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Юрий Берестов, основатель «Айры»
В последние годы в городах активно растет спрос на общественные пространства: бульвары, городские площади, парки, скверы, набережные и пешеходные улицы стали новыми точками притяжения и коммуникации. Сотни километров открытых публичных пространств сегодня не просто занимают существенное место в структуре города, а формируют культуру современного образа жизни.

В погоне за модой на создание креативных и современных общественных пространств многие компании увлекаются использованием инновационных материалов, частично или полностью перестраивая и уничтожая исторический ландшафт.

В вопросе формирования городской среды компания «Айра» придерживается другого мнения. По словам основателя компании Юрия Берестова, все новые или обновлённые малые архитектурные формы должны быть вписаны в сложившийся природный ландшафт и не диссонировать с окружающей исторической застройкой. Такой подход позволяет подчеркнуть культурное разнообразие территории, сохранить традиции и уклад территории. 

На счету «Айры» более 60 проектов по благоустройству природных зон в России и странах СНГ. В начале 2015 года открылось отдельное направление по производству эко-МАФов. В качестве основного материала эко-МАФов компания использует древесину, прошедшую предварительный обжиг. Такая технология позволяет продлить срок использования уличной мебели и органично вписать все элементы благоустройства в исторический и природный контекст территории.

При проектировании элементов благоустройства компания обращает пристальное внимание на историческую справку, интуитивно сложившиеся маршруты передвижения людей в данной локации, а также перспективу использования малых архитектурных форм в будущем, в том числе возможность их интеграции в другие концепции.

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Фото: Айра
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Фото: Айра
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Фото: Айра
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Фото: Айра
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Фото: Айра

Официальный сайт «Айры»

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