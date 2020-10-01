Эко-отель «Урочище Актра»: оазис тишины среди моря тайги

На юге Сибири могучие волны леса сталкиваются с громадными каменными «берегами» – предгорьями Алтая. Исполинские горные цепи, испещренные глубокими речными долинами, тянутся на сотни километров с северо-запада на юго-восток. Здесь, в краю живописных рек, горных озер, водопадов и уникальных лесов, вы сможете ненадолго забыть о существовании всего остального мира и погрузиться в красоту первозданной природы.
Эко-отель «Урочище Актра» в Республике Алтай — это настоящий оазис среди дикой тайги. Отель уютно расположился на берегу знаменитого Телецкого озера в двух километрах от колоритного поселения Артыбаш. Здесь тихо и спокойно, в радиусе пятисот метров нет ни единого строения. Присутствие цивилизации выдает лишь ведущая к отелю асфальтированная дорога.
Покой и расслабление — основные доминанты, звучащие в атмосфере отеля. В открытые окна номера будет доноситься лишь шум горного ручья и шелест вековых сосен и кедров.
Горный Алтай, Телецкое озеро и отель — это одно целое. При строительстве здесь не нарушили окружающей среды, постарались максимально вписать корпуса в природный ландшафт, не принося ничего извне, используя природные материалы (все корпуса отеля сделаны из натурального кедра).
Три корпуса-башни и главный корпус с кафе расположились в уединенном месте на берегу озера. Все строения на территории выполнены из натурального кедра. Отель спроектирован так, что все окна имеют завораживающий вид на Телецкое озеро.
Уютный зал с камином — место, где вы сможете не только отдохнуть после насыщенного дня, но и полюбоваться панорамным видом на озеро. Восстановить силы можно и в русских банях на 4 и 6 человек. В самых живописных местах эко-отеля расположены беседки, мангальная зона и костровище для вечернего общения.
На территории отеля вас ждёт тишина и покой. Приехав в «Урочище Актра» на несколько дней, вы почувствуете освобождение от мирской суеты. И даже при полной заселенности отеля здесь нет ощущения «толпы». Только шум ветра в кронах деревьев, рокот горной речки, впадающей в озеро, щебетание птиц и чистый воздух Горного Алтая.
Это прекрасное место для познания себя, где появляется возможность остановить время и шанс почувствовать, что все вокруг — и вы сами — является частью природы.
Эко-отель предлагает своим гостям экскурсии в самые живописные места Горного Алтая неподалеку. Это и водные прогулки по Телецкому озеру — в Каменный залив и на водопады Эстюба и Корбу, в поселок Беле и на кордон Алтайского заповедника. Это конные маршруты и пешие походы в горы с инструктором. Зимой вас ждет горнолыжный курорт, прогулки на снегоходах или двадцатиминутный подъем на вершину Тилан, а также путешествие к каньону впадающей в Телецкое озеро речки Ойрок, по берегу замерзшей реки Иогач, к Каменному заливу или горе Кукуя.
Вы можете отправиться в 3D-тур по отелю здесь, а узнать больше о номерах, их стоимости и возможности бронирования — на официальном сайте.