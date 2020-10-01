Эко-отель «Урочище Актра»: оазис тишины среди моря тайги

На юге Сибири могучие волны леса сталкиваются с громадными каменными «берегами» – предгорьями Алтая. Исполинские горные цепи, испещренные глубокими речными долинами, тянутся на сотни километров с северо-запада на юго-восток. Здесь, в краю живописных рек, горных озер, водопадов и уникальных лесов, вы сможете ненадолго забыть о существовании всего остального мира и погрузиться в красоту первозданной природы.

Эко-отель «Урочище Актра» в Республике Алтай — это настоящий оазис среди дикой тайги. Отель уютно расположился на берегу знаменитого Телецкого озера в двух километрах от колоритного поселения Артыбаш. Здесь тихо и спокойно, в радиусе пятисот метров нет ни единого строения. Присутствие цивилизации выдает лишь ведущая к отелю асфальтированная дорога.



Покой и расслабление — основные доминанты, звучащие в атмосфере отеля. В открытые окна номера будет доноситься лишь шум горного ручья и шелест вековых сосен и кедров.

Горный Алтай, Телецкое озеро и отель — это одно целое. При строительстве здесь не нарушили окружающей среды, постарались максимально вписать корпуса в природный ландшафт, не принося ничего извне, используя природные материалы (все корпуса отеля сделаны из натурального кедра).