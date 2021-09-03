Эко-путешествия с Volvo

Гибриды – это автомобили с двумя силовыми установками, каждая из которых имеет конкретное предназначение: при медленном движении (во время пробок или во дворах) работает электродвигатель, в то время как при более активном движении к работе подключается двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Гибридные автомобили заправляются бензином, а также заряжаются на зарядных станциях, во время торможения и езды накатом, поэтому при необходимости можно ездить только с использованием ДСВ, только на электродвигателе или с использованием двух силовых установок.

Совместная работа электрического привода и эффективного ДВС обеспечивает низкий уровень выхлопных газов, что позволяет значительно снизить выбросы CO2 и оказать положительное влияние на экологию.