Эко-путешествия с Volvo
Гибриды – это автомобили с двумя силовыми установками, каждая из которых имеет конкретное предназначение: при медленном движении (во время пробок или во дворах) работает электродвигатель, в то время как при более активном движении к работе подключается двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Гибридные автомобили заправляются бензином, а также заряжаются на зарядных станциях, во время торможения и езды накатом, поэтому при необходимости можно ездить только с использованием ДСВ, только на электродвигателе или с использованием двух силовых установок.
Совместная работа электрического привода и эффективного ДВС обеспечивает низкий уровень выхлопных газов, что позволяет значительно снизить выбросы CO2 и оказать положительное влияние на экологию.
К особенностям гибридных автомобилей также относятся экономичность, повышенная динамика и высокий уровень безопасности: они расходует меньше топлива, чем модели только с топливным двигателем, могут за более короткое время разгоняться до 100 км/ч, удобны в использовании как в городе с интенсивным движением, так и на трассах и в сельской местности, а также безопасны благодаря системе помощи водителю с предупреждением о перекрестном движении и автоматическим торможением, системе мониторинга слепых зон с функцией автоматического подруливания, четырем камерам высокой четкости и системе предотвращения съезда с дороги.
С начала августа стартовал проект «Эко-путешествия с Volvo». Проект продлится до конца сентября. В рамках проекта реализуется серия тест-драйвов на гибридных автомобилях бренда. Во время поездки в загородные эко-отели, находящиеся в нескольких часах езды от Москвы, журналистам предоставляется возможность протестировать подключаемые гибриды на российских дорогах: позже представители прессы опишут свои ощущения от поездок на страницах своих изданий.