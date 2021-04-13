«НA ПEРЕработку!»: экологическая акция для жителей Москвы и Подмосковья

Сеть супермаркетов «Перекрёсток» и проект «Собиратор» совместно с компанией Mars объявили о старте экологической акции «НA ПЕРЕработку!». Она будет направлена на привлечение внимания к процессу раздельного сбора мусора и сдаче его на переработку.

В течение 2021 года все клиенты сети «Перекрёсток» в Москве и Подмосковье, передавшие различные виды вторсырья «Собиратору» для дальнейшей переработки, получат скидки до 25% на товары брендов-партнеров. Выбранные бонусы — их в программе представлено сразу несколько — автоматически зачисляются на карту «Клуба Перекрёсток».

Вплоть до 30 апреля можно сдать вторсырьё в Экоцентр Собиратора, чтобы привлечь внимание к раздельному сбору и получить купоны на скидки на продукты компании Mars и партнёров акции.

В рамках проекта компании принимают широкий спектр материалов для переработки и последующего использования: бумагу, стекло, металл, упаковку Tetra Pak и ее аналоги, различные виды пластика, а также фольгированную или обычную пленку. Главное правило — все вторичное сырье должно быть предварительно рассортировано вручную.

«Для нас участие в таком масштабном проекте — это, прежде всего, возможность привлечь внимание общественности к актуальным экологическим проблемам, решить которые мы можем только ответственно подойдя к вопросу потребления, — комментирует Гульназ Минуллина, эксперт по экологическим системам Mars в России. — К слову, такая несложная активность, как сортировка мусора, поможет производству новых прекрасных вещей: товары, созданные из переработанного вторсырья, абсолютно не теряют ни в качестве ни во внешнем виде».

Отправить вторсырье на переработку участники акции смогут двумя способами: в экологическом центре «Собиратора» по адресу г. Москва, Кавказский бульвар, 56, стр. 12; либо с помощью услуги «экомобиль». Во время сдачи вторсырья необходимо назвать принимающему сотруднику номер телефона, к которому привязана карта «Клуба Перекрёсток», и выбрать вид купона от партнера акции. Начисление купонов происходит на карту клуба.