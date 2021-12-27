Экологическое совершенство с брендом натуральной косметики Biophilia Lab
Почему именно BIOPHILIA и какова идея бренда?
Биофилия (от др.-греч. βίος — «жизнь» и φιλία — «любовь») — это врождённое стремление человека любить живой мир, созидать, сосредотачиваться на естественных процессах жизни, которое определяет образ мышления и действия людей. Этот термин был создан социальным психологом Э. Фроммом и популяризирован американским биологом Э. Уилсоном в 1980-х годах. На основе этой идеи родилась философия бренда — любовь к жизни и к миру, любовь к природе и естественной красоте. Поэтому миссия компании — жить в гармонии с природой и быть осознанными в своих действиях. Создатели бренда хотят, чтобы косметика помогала поддерживать естественную красоту и стала частью здорового образа жизни и осознанного потребления.
А как эти идеи отражаются на создании самой косметики?
Еда, косметика, экология, уровень стресса — это те факторы, которые могут влиять на нашу кожу и волосы. Все компоненты косметики впитываются непосредственно в организм, поэтому важно следить за её составом. Создатели Biophilia Lab стремятся, чтобы их продукты были безопасными, экологичными и натуральными. В выборе ингредиентов они не идут компромисс, потому что наше тело наиболее эффективно реагирует на натуральные молекулы. Когда человек задумывается о том, что и как он потребляет, в этом и есть путь к осознанности и любви к себе.
Цель Biophilia Lab — постепенно тренировать нашу кожу, чтобы она работала лучше в долгосрочной перспективе. Это не быстрое временное решение, это формулы, разработанные для повседневного ухода за кожей, составляющие часть здорового образа жизни на долгие годы.
Раз речь зашла про потребление, расскажите про упаковку косметики
Нулевые отходы — это то, к чему сейчас идет Biophilia Lab. В процессе производства компания старается уменьшать количество отходов, а для упаковки на данный момент выработали две ключевые стратегии:
1) Ограничить использование пластика и выбирать материалы, которые подлежат вторичной переработке. Все наши продукты помещены в стекло, металл и компостируемую бумагу.
2) Создать круговые системы повторного использования, которые полностью исключают отходы.
Как людям понять, что это действительно экологично?
Biophilia Lab ориентируется на список стандарта COSMOS сырья, на что есть есть соответствующие сертификаты. COSMOS является результатом совместных усилий пяти ключевых европейских органов по сертификации органических продуктов: Soil Association, BDIH, Cosmebio, Ecocert и ICEA. Все ингредиенты, упаковка и чистящие материалы соответствуют строгим критериям и принципам зелёной химии.
А можно найти эту линию чистой косметики? Магазины, онлайн, по всему миру?
Компания отправляет продукцию по всему миру. Заказ можно оформить на сайте и у партнёров, список которых можно найти в разделе Где купить. Также она представлена в крупных маркетплейсах — Ozon, Wildberries. Команда Biophilia Lab стремится расширить этот список в новом году.