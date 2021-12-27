Экологическое совершенство с брендом натуральной косметики Biophilia Lab

Еда, косметика, экология, уровень стресса — это те факторы, которые могут влиять на нашу кожу и волосы. Все компоненты косметики впитываются непосредственно в организм, поэтому важно следить за её составом. Создатели Biophilia Lab стремятся, чтобы их продукты были безопасными, экологичными и натуральными. В выборе ингредиентов они не идут компромисс, потому что наше тело наиболее эффективно реагирует на натуральные молекулы. Когда человек задумывается о том, что и как он потребляет, в этом и есть путь к осознанности и любви к себе.

Цель Biophilia Lab — постепенно тренировать нашу кожу, чтобы она работала лучше в долгосрочной перспективе. Это не быстрое временное решение, это формулы, разработанные для повседневного ухода за кожей, составляющие часть здорового образа жизни на долгие годы.