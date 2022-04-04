Экосистемы с подсветкой, вазы для авокадо и мастер-классы: зелёная мастерская HEIS

Обычное растение может стать для кого-то интересным акцентом в интерьере, отдыхом для глаз на рабочем столе, удачным подарком или настоящим питомцем, за которым можно наблюдать и ухаживать по мере роста. Рассказываем, где лучше всего искать зелёных друзей, если вы решились их приобрести или порадовать подарком близких.

Справка Проект Heis.Plant— экосистемы с живыми растениями внутри. Такие экосистемы стойки ко внешним факторам, сквозняку или низкой влажности, недостатку внимания со стороны владельцам и к любопытным домашним животным. Это идеальный выбор для тех, кто вечно в движении — экосистемы требуют полива раз в 2-6 месяцев и способны выжить даже у самого забывчивого и занятого жителя города.

Мы уже рассказывали о проекте в этой статье:

Зеленая экосистема для дома: мастерская растений Heis.Plant читать

А теперь делимся последними новостями зелёной мастерской – у них появились любопытные новинки, классные активности и офлайн-пространство! Но обо всём по порядку.

В магазине HEIS

Офлайн-магазин

Теперь полюбоваться на флорариумы и экосистемы можно не только на сайте проекта и в соцсетях! У HEIS появился офлайн-магазин.

Адрес: Садово-Сухаревская 15, стр 1.

Садово-Сухаревская 15, стр 1. График работы: ежедневно с 12:00 до 21:00

Магазин расположен на первом этаже. В нем представлена вся линейка продукции HEIS, а также некоторая часть новинок еще недоступных на сайте. В магазине еще можно приобрести фигурки с персонажами и дополнительные элементы декора, которыми можно дополнить уже купленную экосистему, а так же наборы по уходу, удобрения и подарочные сертификаты.

А еще там с недавних пор живет четверолапый друг, который внимательно следит за правильностью создания каждой экосистемы и гордо сторожит их покой. Заходите поздороваться!

Да будет свет: экосистема с подсветкой

Теперь вы можете не просто купить симпатичную экосистему, которая привнесёт в ваш дом уют. Вы можете купить симпатичную экосистему с подсветкой! Она тепло и мягко светится, освещая небольшой пятачок вокруг себя.

Такая подсветка, конечно, поможет с недостатком света, но выполняет больше декоративную функцию (по вечерам особенно эффектно смотрится на рабочем столе). Сотрудники проекта все же рекомендуют размещать экосистемы при хорошем естественном освещении, а данный вид подсветки поможет даже в самые темные и хмурые дни поддержать здоровье растений.

Светодиоды работают от батареек, которых хватает на 120 часов беспрерывной работы. Не забывайте, что батарейки после использования лучше всего сдавать на переработку.

Созданы растения, которые светятся в темноте: видео читать

Вазы для проращивания авокадо

А вы знали, что надвигающееся глобальное потепление грозит лишить нас авокадо? Не с концами, конечно, но добывать их будет гораздо сложнее! Эти фруктовые деревья не любят жару. Если фермеры переедут в более благоприятные районы, увеличится расстояние доставки авокадо (и, как следствие, цены на него). Так что самое время научиться выращивать дома свои – ведь это важный источник витаминов и минеральных веществ.

Например, у HEIS теперь есть ваза для выращивания авокадо. Также она подойдет также для желудей, каштанов, косточек персиков, манго. Внутри упаковки вы найдёте полную инструкцию, подробно описывающую все этапы ухода – от проращивания семени до выращивания взрослого авокадо.

Мастер-классы

Если вы не хотите покупать готовую экосистему, вы можете создать свою – уникальную. Сделать это можно на мастер-классе.

Мастер-классы проходят еженедельно на выходных в группах до 10 человек в оффлайн-магазине HEIS на Сухаревской 15 стр 1. Проводит их создатель HEIS – Юрий Василенко. Агроном по образованию, однажды он решил воплотить весь свой накопленный опыт в растениеводстве в нечто созидательное и наполненное.

На мастер-классе участники сделают небольшую экосистему с понравившимся на выбор растением (кофе, фикусы, фиттонии, папоротники, хедера, аспарагус). Готовые экосистемы создатели забирают с собой. Сделать себе зелёного друга своими руками, а потом холить и лелеять его дома – разве не здорово?