Эмоции с двух ракурсов: новый фотоконкурс PROPHOTOS и OPPO

Запечатлейте свои эмоции на фото и/или видео и загружайте их на сайт Prophotos.ru и в Инстаграм.

Ты можешь выиграть смартфон с четырьмя камерами и использовать в нем новый режим DualView: делись эмоциями и яркими видео с задней и фронтальной камер. Разрешение основной камеры - 48 Мп, а также есть сверхширокоугольная на 8 Мп и две 2-Мп вспомогательные камеры.

Второй приз – водонепроницаемый фитнес-браслет, который узнает, с какой скоростью бьется ваше сердце, а датчик SpO2 сообщит содержание кислорода в крови. Также он отследит до 12 разных видов тренировок и исследует ваш сон. Будьте активным и оставайтесь на связи.