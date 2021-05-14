Эмоции с двух ракурсов: новый фотоконкурс PROPHOTOS и OPPO

Запечатлейте свои эмоции на фото и/или видео и загружайте их на сайт Prophotos.ru и в Инстаграм.
Ты можешь выиграть смартфон с четырьмя камерами и использовать в нем новый режим DualView: делись эмоциями и яркими видео с задней и фронтальной камер. Разрешение основной камеры - 48 Мп, а также есть сверхширокоугольная на 8 Мп и две 2-Мп вспомогательные камеры.
Второй приз – водонепроницаемый фитнес-браслет, который узнает, с какой скоростью бьется ваше сердце, а датчик SpO2 сообщит содержание кислорода в крови. Также он отследит до 12 разных видов тренировок и исследует ваш сон. Будьте активным и оставайтесь на связи.
Для участия в розыгрыше смартфона OPPO Reno5 Lite
1. Быть подписанным на аккаунты @prophotos_ru и @opporussia в Instagram
2. Разместить у себя в инстаграме пост с эмоциональным, динамичным и интересным видео длительностью не более одной минуты, в котором запечатлена ваша радость от выигрыша OPPO Reno5 Lite.
3. В подписи отметить аккаунты @prophotos_ru и @opporussia, и указать хэштеги #ловиэмоциисOPPO, #OPPOReno5Series, #ТвоеКиноТвояИстория.
Для участия в розыгрыше фитнес-браслета OPPO Band
1. Прислать от 1 до 5 фото и загрузить их в форму на странице конкурса чуть ниже.
2. На конкурс принимаются ваши яркие, полные эмоций портреты и селфи.
Приём заявок завершится в 00.00 12 июня, а уже 18 июня организаторы объявят победителей. Не забудьте открыть свои странички!
Один участник может участвовать в розыгрыше OPPO Reno5 Lite и OPPO Band одновременно.
Более подробные условия участия можно найти здесь.