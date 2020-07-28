10 фильмов, которые подготовят вас к переезду за границу

Маршрут: Ирландия — США

Ирландка Эйлиш (Сирша Ронан) переезжает в США и начинает строить новую жизнь под звездно-полосатым флагом. Но когда обстоятельства вынуждают ее ненадолго вернуться домой, Эйлиш задумывается — может, лучше быть знаменитостью в родном захолустье, чем рядовой продавщицей в Бруклине?

Фильм по роману букероносца Колма Тойбина собрал целую охапку наград и три номинации на «Оскар».

Кому смотреть: тем, кто думает, а не зря ли они это все затеяли.

А еще в этом фильме у Сирши Ронан очаровательный ирландский акцент, который похвалили все критики. Конечно, чтобы услышать его, нужно смотреть фильм в оригинале. Это совсем несложно — скачивайте наш бесплатный личный план.