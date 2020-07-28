10 фильмов, которые подготовят вас к переезду за границу

Языковой барьер, культурные различия, опасности и новые шансы, триумфы и крушения: перспектива переезда в другую страну одновременно и пугает, и вдохновляет. Про эмигрантов снято так много фильмов, что онлайн-школа английского языка Skyeng и Skyeng Magazine с трудом выбрали десятку самых полезных. Смотрим, мечтаем, учимся на чужих ошибках.
«Бруклин» (Brooklyn)
Маршрут: Ирландия — США
Ирландка Эйлиш (Сирша Ронан) переезжает в США и начинает строить новую жизнь под звездно-полосатым флагом. Но когда обстоятельства вынуждают ее ненадолго вернуться домой, Эйлиш задумывается — может, лучше быть знаменитостью в родном захолустье, чем рядовой продавщицей в Бруклине?
Фильм по роману букероносца Колма Тойбина собрал целую охапку наград и три номинации на «Оскар».
Кому смотреть: тем, кто думает, а не зря ли они это все затеяли.
А еще в этом фильме у Сирши Ронан очаровательный ирландский акцент, который похвалили все критики. Конечно, чтобы услышать его, нужно смотреть фильм в оригинале. Это совсем несложно — скачивайте наш бесплатный личный план.
«Токийская невеста» (Tokyo Fiancée)
Маршрут: Бельгия — Япония
Фильм по автобиографическому роману бельгийки Амели Нотомб, которая приехала в Японию, страну, где она провела детство, за вдохновением. Амели кажется, что она знает про Японию все. Но через взрослую оптику Страна Восходящего Солнца видится совсем иной, и Амели ждут как сокрушительные разочарования, так и новые открытия.
Кому смотреть: тем, кто хочет перебраться на ПМЖ в страну из детских воспоминаний.
«Тезки» (The Namesake)
Маршрут: Индия — США
Семья Гангули покидает родную Калькутту и решает обосноваться в Нью-Йорке. Но не всем им удается встроиться в новую действительность: пока одни стараются стать американцами, другие пытаются сохранить свою национальную идентичность. Однако старые правила на новом месте уже не работают.
Кому смотреть: тем, кто опасается, что переезд в другую страну скажется на отношениях в семье.
«Испанка» (L’Auberge espagnole)
Маршрут: Франция — Испания
Ксавье уезжает учиться из Парижа в Барселону. Его соседи по квартире на новом месте выглядят как иллюстрация к статье «Мультикультурализм» в толковом словаре: экспансивный итальянец, сдержанная англичанка, темпераментная испанка, слегка занудный немец и датчанин с энтузиазмом щенка лабрадора. Легкое и милое, но отнюдь не глупое кино о том, как нам жить в эпоху глобализации.
Кому смотреть: тем, кто хочет найти за границей новых друзей.
«Отель „Мэриголд“. Лучший из экзотических» (The Best Exotic Marigold Hotel)
Маршрут: Великобритания — Индия
Компания британских пенсионеров решает перебраться на склоне лет в индийский отель. На месте они спасают тонущую гостиницу от банкротства, устраивают личную жизнь славного парня Сонни, крутят романы друг с другом и вообще наслаждаются жизнью. Жизнерадостный капустник с участием непотопляемых британских линкоров — Мэгги Смит, Билла Найи и Джуди Дэнч.
Кому смотреть: тем, кто считает, что он уже слишком стар для перемен.
«Под солнцем Тосканы» (Under The Tuscan Sun)
Маршрут: США — Италия
Чтобы прийти в себя после развода, американка Франсис (Дайан Лэйн) едет в Италию, где отбивается от тургруппы, покупает себе виллу, находит язык с колоритными местными, пьет вино, ест пиццу и находит покой. Мораль: жизнь гораздо приятнее, когда в любой момент можно купить себе поместье в Тоскане.
Фильм рисует эмиграцию безопасной территорией, где сбываются все мечты, и полностью игнорирует настоящие трудности, с которыми сталкивается любой уезжант. Но сказки нужны нам не меньше реалистичных драм.
Кому смотреть: тем, кто не смог поехать в Италию этим летом.
«Анна и король» (Anna and the King)
Маршрут: Англия — Таиланд
Учительница-англичанка Анна Леоноуэнс (Джоди Фостер) приезжает в Сиам, чтобы работать гувернанткой для многочисленных детей короля. До событий фильма «Пляж» с Ди Каприо еще 150 лет, Таиланд все еще загадочен и непонятен, но экспаты-европейцы точно так же, как и сейчас, горят желанием объяснить местным, как нужно жить.
Кому смотреть: любителям брать в путешествие гречку и кипятильник.
«Роковая страсть» (The Immigrant)
Маршрут: Польша — США
Мы тоже не поняли, как «Иммигрант» превратился в «Роковую страсть». Но оставим это на совести переводчиков. Где-то в 1920-х сестры Магда и Эва едут из родной Польши в Америку за мечтой. Но, как водится, реальность оказывается уродливой: одна из сестер оказывается в туберкулезном карантине, другая — в руках беспринципных сутенеров, один на один с чужой страной, которая и не таких перемалывала. Красивая, но мрачная костюмная драма, которая предупреждает: многое может пойти не по плану.
Кому смотреть: тем, кто ждет, что на границе их встретят с оркестром и ковровой дорожкой.
«Испанский английский» (Spanglish)
Маршрут: Мексика — США
Мексиканка Флор едет на заработки в США и устраивается экономкой в дом состоятельной семейной пары. Флор полна энтузиазма и оптимизма, но ни слова не знает по-английски, а ее наниматели — славные и понимающие люди, которые не говорят по-испански. Дальше — полтора часа курьезов и культурных недоразумений. А самое интересное то, что Пас Вега, сыгравшая Флор, действительно не знала английского и не понимала, что говорят ее коллеги по съемочной площадке. А они не понимали ее.
Кому смотреть: тем, кто уверен, что выучить язык можно и на месте.
«Американский хвост» (An American Tail)
Маршрут: Российская империя — США
Где-то на рубеже ХХ века Файвел Мышкевич уезжает из Черниговской губернии в Американские штаты, теряет семью, зато обзаводится друзьями — итальянцем Топони и ирландкой Бриджет, вступает в борьбу с мафией и открывает в себе талант инженера. Неплохо для мыши — а Файвел именно что мышь. Этот полнометражный мультик, снятый студией Стивена Спилберга, входит в число самых успешных анимационных фильмов.
Кстати, оригинальное название мультфильма — игра слов: «хвост» (tail) и «сказка» (tale) по-английски звучат одинаково.
Кому смотреть: тем, кто верит, что любые трудности преодолимы и все закончится хорошо.