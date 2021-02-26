5 неочевидных правил общения с британцами

В нашей стране традиция дарить открытки, кажется, изжила себя — но в Великобритании до сих существует прямо-таки культ открыток. Их можно купить на почте, в газетном киоске, в книжном магазине, в интернете и даже в супермаркетах, где под открытки могут выделить целый отдел.

Если хотите поздравить британца с днем рождения, подбодрить во время болезни или выразить свою скорбь из-за кончины его бабушки — отправьте открытку.