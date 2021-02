5 неочевидных правил общения с британцами

Британцы никогда не говорят прямо и конкретно о том, что у них на уме. Представим ситуацию: к вам в гости пришел ваш друг-британец, и вы предлагаете ему чай.

— Would you like a cup of tea?

— I’m fine, thank you.

В этом случае «I’m fine, thank you» означает «Спасибо, но нет».

Если услышите от британца «Yes, please» — он согласен выпить чашечку чая. Но если услышите «No, I would not like any tea», берегитесь! Это означает: «Да в гробу я видел твой чай!»