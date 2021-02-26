5 неочевидных правил общения с британцами

В эпоху политкорректности кажется странным обсуждать особенности какой-то нации. Но Дарья Велимович, учитель-коуч английского и автор Skyeng Magazine, уже два года регулярно берет уроки у британцев и поняла, что это совершенно особые люди. Дарья рассказала про пять важных правил, которые сделают общение с жителями Соединенного Королевства более гладким.
1. Дарите открытки по любому поводу
В нашей стране традиция дарить открытки, кажется, изжила себя — но в Великобритании до сих существует прямо-таки культ открыток. Их можно купить на почте, в газетном киоске, в книжном магазине, в интернете и даже в супермаркетах, где под открытки могут выделить целый отдел.
Если хотите поздравить британца с днем рождения, подбодрить во время болезни или выразить свою скорбь из-за кончины его бабушки — отправьте открытку.
2. Будьте пунктуальны
Британцы отличаются особым отношением ко времени. В Великобритании говорят: «Punctuality is the politeness of kings». На русский это выражение обычно переводят как «Точность — вежливость королей», и смысл немного теряется. В оригинале речь идет именно о пунктуальности. Если знакомый британец пригласил вас к себе домой на ужин, категорически нельзя опаздывать. И не только из-за их нетерпимости к опозданиям. В Великобритании принято подогревать тарелки перед подачей еды — если вы опоздаете, придется греть их снова вместе с ужином.
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3. Не воспринимайте fine как согласие
Британцы никогда не говорят прямо и конкретно о том, что у них на уме. Представим ситуацию: к вам в гости пришел ваш друг-британец, и вы предлагаете ему чай.
— Would you like a cup of tea?
— I’m fine, thank you.
В этом случае «I’m fine, thank you» означает «Спасибо, но нет».
Если услышите от британца «Yes, please» — он согласен выпить чашечку чая. Но если услышите «No, I would not like any tea», берегитесь! Это означает: «Да в гробу я видел твой чай!»
4. Не показывайте цифру 2 на пальцах
Жест «peace» — указательный и средний пальцы, повернутые ладонью к другому человеку — во всем мире означает «два», «мир», «победа». Но в Великобритании этот жест может стать неприличным. Если развернете ладонь к себе, жест будет означать, что вы только что послали человека далеко и надолго.
5. Говорите о еде, футболе и собаках
Британцы очень любят small talk (светские беседы) и могут вести их по сто раз в день. Вот удачные темы для разговора:
• делитесь только положительными впечатлениями о Великобритании;
• восхищайтесь природой, архитектурой и обязательно — едой;
• говорите о футболе и животных, особенно о собаках — британцы их очень любят.