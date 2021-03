6 обычных советских занятий, в которые внезапно влюбились на Западе

В СССР DIY (Do It Yourself, «сделай сам») занимались скорее вынужденно: некоторые товары было невозможно достать, поэтому приходилось изворачиваться самим.

А сейчас такое хобби иллюстрирует один из принципов экологичного потребления — reusing, то есть повторное использование ненужных вещей.

Да и вообще сама идея сделать что угодно — хоть космический корабль — из пакета от молока и пластиковых крышечек вызывала радость и азарт. И вызывает до сих пор.