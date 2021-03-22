6 обычных советских занятий, в которые внезапно влюбились на Западе

В СССР чайный гриб, tea mushroom или SCOBY, передавали из рук в руки, а иногда — из поколения в поколение. Кисло-сладкий напиток был заменой дефицитной газировки или безалкогольного пива.

Сейчас настой чайного гриба популярен на Западе и носит модное имя kombucha. Говорят, он очищает организм и восстанавливает пищеварительную систему.

На прилавках — где-то рядом с матчей и семенами чиа — можно найти разные виды комбучи. Выбирайте, что вам больше нравится: комбуча с кофе, зеленым чаем, мятой, чабрецом. Или обыкновенная, со вкусом детства и посиделок у бабушки.