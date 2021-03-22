6 обычных советских занятий, в которые внезапно влюбились на Западе

Онлайн-школа английского языка Skyeng и Skyeng Magazine нашли шесть популярных на Западе занятий, которые любили еще наши родители, бабушки и дедушки.
Пить чайный гриб
В СССР чайный гриб, tea mushroom или SCOBY, передавали из рук в руки, а иногда — из поколения в поколение. Кисло-сладкий напиток был заменой дефицитной газировки или безалкогольного пива.
Сейчас настой чайного гриба популярен на Западе и носит модное имя kombucha. Говорят, он очищает организм и восстанавливает пищеварительную систему.
На прилавках — где-то рядом с матчей и семенами чиа — можно найти разные виды комбучи. Выбирайте, что вам больше нравится: комбуча с кофе, зеленым чаем, мятой, чабрецом. Или обыкновенная, со вкусом детства и посиделок у бабушки.
Готовить домашнюю выпечку
В США во время локдауна случился бум домашней выпечки (home baking). Выяснилось, что для идеального тортика достаточно обычной домашней техники, посуды и продуктов из супермаркета. Торты пекут для семьи, на продажу и отдают на пожертвования.
Домашняя выпечка — это маленький праздник. Можно отметить его по-советски, шарлоткой с дачными яблоками и пирогами без яиц. А можно испечь американский банановый хлеб (banana bread) или брауни (brownie).
Если все российские сайты с интересными рецептами уже просмотрены вдоль и поперек, пришло время переходить на англоязычные источники. Но для этого нужно хотя бы немного знать английский. В нашем бесплатном личном плане для новичков — самые нужные ресурсы, которые помогут учить язык. Вжух — и вот у вас еще одно новое хобби.
Вязать крючком
На самом деле, в США crocheting (вязание крючком) и knitting (вязание спицами) популярны еще с прошлого века. Но у нас вязание крючком все равно ассоциируется с нашими бабушками и их ковриками и скатертями.
А если решите найти англоязычные схемы для вязания, будьте внимательны. Бывает, что аббревиатуры и термины в американском и английском вариантах различаются — почти как акценты языка.
Выращивать рассаду на подоконниках
Dacha и поездки на картошку обеспечивали нашим родителям и бабушкам годовые запасы еды. Перед тем как высадить семена, их проращивали дома — на подоконниках и балконах.
Сейчас на Западе тоже активно grow seeds indoors (проращивают семена дома) — в пластиковых контейнерах от еды или самодельных коробках из старых газет. Только теперь дело, скорее, не в экономии, а в желании есть все натуральное и быть поближе к природе.
Делать вещи своими руками
В СССР DIY (Do It Yourself, «сделай сам») занимались скорее вынужденно: некоторые товары было невозможно достать, поэтому приходилось изворачиваться самим.
А сейчас такое хобби иллюстрирует один из принципов экологичного потребления — reusing, то есть повторное использование ненужных вещей.
Да и вообще сама идея сделать что угодно — хоть космический корабль — из пакета от молока и пластиковых крышечек вызывала радость и азарт. И вызывает до сих пор.
Сдавать макулатуру
Наши родители, бабушки и дедушки сдавали старые газеты, журналы, картонные упаковки в пункты приема макулатуры. В школах и на рабочих местах устраивали целые соревнования по сбору макулатуры, вводили ежемесячные и годовые нормы сдачи.
Саму бумагу потом перерабатывали в новые товары.
Взамен те, кто сдал больше всего waste paper, получали дефицитные книги, почетные грамоты или скидки на насущные товары. Но уже тогда все знали, что 20 килограммов макулатуры спасают одно дерево.
Кажется (нет, не кажется), что это очень похоже на знакомый любому миллениалу ресайклинг. Сейчас ты вряд ли получишь дорогую книгу в обмен на стопку старых документов. Зато будешь знать, что помог планете. Бонусом идет расхламленная от лишних вещей квартира.