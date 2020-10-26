6 слов, которые никогда не произнесет британская королева

Елизавета II и ее семья вынуждены соблюдать строгие правила поведения: им нельзя ходить на публике босиком и даже самостоятельно открывать дверь машины. Ограничения добрались и до языка — члены королевской семьи не могут использовать в своей речи шесть слов. Онлайн-школа английского языка Skyeng и Skyeng Magazine подробно рассказывают, что это за слова.
Многие британцы считают, что «pardon» — очень вежливое слово. Обычно его используют, когда просят что-то повторить. Все, кроме королевской семьи. Если вы встретите Герцога Эдинбургского и он скажет вам что-то невнятное, переспросите его вопросом «Sorry?» или «Sorry, what?». А лучше просто кивните.
«Туалет» — последнее слово, которое использует член королевской четы, когда пойдет облегчиться. Это французское слово, и английские монархи его избегают. Поэтому, если вы будете гулять по Букингемскому дворцу и захотите уединиться, спросите у дворецкого: «Where is the loo?» Он вас поймет.
Так британцы называют не только чай, но еще и вечерний прием пищи. Но только не члены королевской семьи. Если вы пригласите королеву «на чай», то она точно не придет. А вот если на обед (lunch) или ужин (dinner) — у вас есть шанс. Шутка, конечно, но «на чай» в королевской семье звать не принято.
Для обозначения гостиной в английском используют два слова: lounge и living room. Но в замке гостиных нет, поэтому вы можете пройти во дворце либо в drawing room (комнату для рисования), либо в sitting room (комнату для сидения), либо вернуться в пункт два и попросить показать loo, чтобы не ошибиться.
Это слово переводится как «шикарный». Первое правило шикарного клуба — никогда не называй ни членов клуба, ни себя «шикарным».
Слово «десерт» в королевской семье тоже не употребляют. Возможно, дело снова во французском происхождении. Вместо десерта во дворце подают pudding — и это может быть не только пудинг, но еще торт и пирожное. А фраза «Что на десерт?» звучит как «What's for pudding?».