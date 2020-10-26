6 слов, которые никогда не произнесет британская королева

Так британцы называют не только чай, но еще и вечерний прием пищи. Но только не члены королевской семьи. Если вы пригласите королеву «на чай», то она точно не придет. А вот если на обед (lunch) или ужин (dinner) — у вас есть шанс. Шутка, конечно, но «на чай» в королевской семье звать не принято.