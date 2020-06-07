6 западных примет и суеверий, которые ставят россиян в тупик

Обычно у клевера три листика. Ранние христиане видели в этом символ трех добродетелей: веры, надежды и любви. Четвертый листик добавляет к этому еще и удачу. А ирландцы верят, что тот, кто нашел такой листик-мутант, сможет видеть фей.

Сегодня производство этого талисмана поставлено на поток, и в мире существует несколько ферм, где выводят четырехлистный клевер — и делают из него сувениры.

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