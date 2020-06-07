6 западных примет и суеверий, которые ставят россиян в тупик

Даже в наш прагматичный век 38% британцев заявляют, что очень серьезно относятся к приметам. Во что верят в англоязычных странах, откуда взялись эти поверья и есть ли в них рациональное зерно? Skyeng Magazine и онлайн-школа для детей Skysmart решили разобраться в суевериях (superstitions) и приметах (omens).
Rabbit's foot — кроличья лапка
Кельтские племена, жившие на территории Великобритании, почитали зайцев и кроликов — эти зверьки символизировали плодовитость и фертильную силу. Кельты также верили, что кролик, ныряя в свою нору, направляется прямиком к подземным духам и запросто общается с миром усопших.
Заступничество такого необычного зверя точно не помешает — решили кельты. Поэтому засушенная кроличья лапка — популярный на Западе талисман (lucky charm). Правда, сегодня настоящую кроличью лапку найти трудно — сувенирные брелоки делают из пластика и искусственного меха.
Four-leaf clover — четырехлистный клевер
Обычно у клевера три листика. Ранние христиане видели в этом символ трех добродетелей: веры, надежды и любви. Четвертый листик добавляет к этому еще и удачу. А ирландцы верят, что тот, кто нашел такой листик-мутант, сможет видеть фей.
Сегодня производство этого талисмана поставлено на поток, и в мире существует несколько ферм, где выводят четырехлистный клевер — и делают из него сувениры.
Некоторые говорят, что увидеть в своей ленте инстаграма пост на английском — хорошая примета для изучающих язык. Значит, скоро вы перейдете на новый уровень знаний. Про другие способы привлечь английский в свою жизнь мы рассказываем на бесплатном марафоне.
Ravens of the Tower — вороны Тауэра
Британское суеверие гласит, что власть королевской семьи покоится не на многовековых традициях, не на авторитете королевы Елизаветы и даже не на обаянии герцогини Кембриджской, а на стае воронов.
Пернатые резиденты живут в Лондонском Тауэре уже около 400 лет. Но статус тотемных животных они получили в XVII веке. Король Карл II распорядился охранять тауэрских ворон, поскольку верил, что они приносят удачу королевскому дому и всей нации. С тех пор за благополучием ворон следит особый смотритель — Ravenmaster.
Вороны (сегодня их 9) состоят на довольствии Короны и формально являются служащими церемониальной йоменской стражи Тауэра. Считается, что, если вороны улетят, Британия падет. Поэтому воронам на всякий случай подрезают перья на одном крыле (это не больно).
Black cat — черная кошка
Наши черные кошки приносят несчастья. На Западе все ровно наоборот: там черный кот считается счастливым знамением. Особенно если он перебежит дорогу.
В старину моряки часто брали с собой в плавание именно черных котов: считалось, что они гарантируют безопасное плавание (и ловят корабельных крыс). Возможно, именно они и создали черным кошкам такой имидж.
Lucky penny — счастливый пенни
Отечественные суеверия строго-настрого запрещают подбирать деньги: они могут быть заговоренными и принести несчастья. А вот в англоязычных странах найденная на дороге монетка сулит удачу. Поэтому англичане говорят: «See a penny, pick it up. All day long you'll have good luck» («Видишь пенни — подбери, и весь день тебе будет везти»).
Если вы девушка и собираетесь выходить замуж, сберегите найденный пенни. Он пригодится в день свадьбы. «Something old, something new, something borrowed, something blue, and a penny in the shoe» («Что-то старое, что-то новое, что-то, взятое взаймы, что-то синее, и монетка в башмаке») — так должна одеваться невеста, чтобы семейная жизнь приносила ей только радость.
Salute a lone magpie — приветствовать одинокую сороку
В России сорока предвещает гостей или — если в доме есть больной — его скорое выздоровление. Англичане же считают сорок мистическими птицами и верят, что по ним можно предсказывать будущее. Технология проста: нужно просто посчитать сорок и вспомнить стихотворение:
В большинстве случаев сороки предвещают что-то хорошее. Несчастье приносит только одинокая сорока. Чтобы отвести от себя беду, такую сороку нужно вежливо поприветствовать. Раньше говорили: «Good morning, Mr. Magpie, how are Mrs. Magpie and all the other little magpies?» («Доброе утро, мистер Сорока, как там миссис Сорока и маленькие сорочата?»). Но как вы узнаете, что перед вами именно мистер, а не миссис Сорока? А то и вовсе мисс? Можно попасть в неловкую ситуацию. На всякий случай лучше использовать более нейтральное приветствие. Простое «Hello!» вполне подойдет.