6 западных примет и суеверий, которые ставят россиян в тупик

Отечественные суеверия строго-настрого запрещают подбирать деньги: они могут быть заговоренными и принести несчастья. А вот в англоязычных странах найденная на дороге монетка сулит удачу. Поэтому англичане говорят: «See a penny, pick it up. All day long you'll have good luck» («Видишь пенни — подбери, и весь день тебе будет везти»).

Если вы девушка и собираетесь выходить замуж, сберегите найденный пенни. Он пригодится в день свадьбы. «Something old, something new, something borrowed, something blue, and a penny in the shoe» («Что-то старое, что-то новое, что-то, взятое взаймы, что-то синее, и монетка в башмаке») — так должна одеваться невеста, чтобы семейная жизнь приносила ей только радость.