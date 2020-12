7 популярных в России имен, которые доставляют проблемы иностранцам

В русском языке с именами вроде Владислава, Всеволода — да хоть Мстислава — есть хитрость. Их можно разложить на несколько основ (например, Владислав — «владеть славой») и произнести последовательно. Для нас все звучит более чем логично.

А теперь представьте человека, который не в курсе этих русских этимологических уловок. Для него «Владислав» — просто большое сложное слово, и никаких зацепок. Трудности в основном с гласными: первую «а» часто произносят как «э», а еще неверно ставят ударение.

К счастью, есть великая песня «What is love?» (Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more). Всех нюансов не передает, зато хотя бы ударение в нужном месте — не то что Вла́дислав.