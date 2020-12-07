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Английский для путешествий

7 популярных в России имен, которые доставляют проблемы иностранцам

07 декабря 2020
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Однажды Айван Грозный, Вла́димир Путин и княгиня Олга встретились. И решили объяснить, как на самом деле нужно произносить их имена.

Онлайн-школа английского языка Skyeng и Skyeng Magazine рассказывают про 7 популярных в России имен, с которыми у иностранцев чаще всего возникают сложности.

Владислав — он же Влади́слав, Вла́дислав, Влэ́дислав

В русском языке с именами вроде Владислава, Всеволода — да хоть Мстислава — есть хитрость. Их можно разложить на несколько основ (например, Владислав — «владеть славой») и произнести последовательно. Для нас все звучит более чем логично.

А теперь представьте человека, который не в курсе этих русских этимологических уловок. Для него «Владислав» — просто большое сложное слово, и никаких зацепок. Трудности в основном с гласными: первую «а» часто произносят как «э», а еще неверно ставят ударение.

К счастью, есть великая песня «What is love?» (Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more). Всех нюансов не передает, зато хотя бы ударение в нужном месте — не то что Вла́дислав.

Ксения — она же Косения и Зения

Здесь есть сложность с сочетанием «кс» в начале слова. Зависит от того, как имя написано на английском.

Если через ks, Кsenia, — то иностранцы будут пытаться заполнить гласным звуком пробел между двумя согласными. Получится что-то вроде «Косения» или «Кэсения».

А если писать в начале х, то он даст звук «з». То есть имя будут произносить как «Зения» или мягче — «Зиния».

Игорь — он же Иго́р

Основных трудности две: ударение и мягкая «р» в конце слова. В итоге Игорь становится пугающе похожим на Егора.

И если с ударением иногда получается разобраться, то с мягкой «р» — почти никогда. И это мы еще без уменьшительно-ласкательного «Игорёк» обошлись.

Владимир — он же Вла́димир, он же Влэ́димир, он же Влэдими́р

С буквой «а» ситуация та же, что и у Владислава. Наш звук «а» иногда превращается в «э», звук «и» становится резким и отрывистым, а ударение смещается куда угодно, только не на нужную гласную.

Так что если услышите в американских программах что-то вроде «Влэ́димир Ленин» или «Вла́димир Путин», не удивляйтесь. Имя и правда непростое. Может быть, просто Вова?

Иван — он же Айван

Нет, это не новый гаджет Apple, а всего лишь вариация русского имени Ваня. Выглядит странно, звучит — тоже, особенно с ударением на первый слог. Ivan the Terrible мог и не догадаться, что речь о нем.

Ольга — она же Олга

Возможно, когда-нибудь мы напишем отдельную статью «Сколько прекрасных русских имен погубил мягкий знак». Но не сегодня.

Тем более как по транслитерации Olga догадаться, что в имени скрылся такой сюрприз, как мягкая «л»?

Бори́с — он же Бо́рис

Ну, а чего вы хотели? Наверняка тоже хоть раз порывались назвать премьер-министра Великобритании Бори́сом Джонсоном. Зато в остальном эти имена произносятся похоже. Да и вариантов для ошибки в ударении не так много. Важно просто запомнить: «нужно так, как мы привыкли, но только наоборот».

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