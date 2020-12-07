7 популярных в России имен, которые доставляют проблемы иностранцам

Онлайн-школа английского языка Skyeng и Skyeng Magazine рассказывают про 7 популярных в России имен, с которыми у иностранцев чаще всего возникают сложности.
Владислав — он же Влади́слав, Вла́дислав, Влэ́дислав
В русском языке с именами вроде Владислава, Всеволода — да хоть Мстислава — есть хитрость. Их можно разложить на несколько основ (например, Владислав — «владеть славой») и произнести последовательно. Для нас все звучит более чем логично.
А теперь представьте человека, который не в курсе этих русских этимологических уловок. Для него «Владислав» — просто большое сложное слово, и никаких зацепок. Трудности в основном с гласными: первую «а» часто произносят как «э», а еще неверно ставят ударение.
К счастью, есть великая песня «What is love?» (Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more). Всех нюансов не передает, зато хотя бы ударение в нужном месте — не то что Вла́дислав.
Ксения — она же Косения и Зения
Здесь есть сложность с сочетанием «кс» в начале слова. Зависит от того, как имя написано на английском.
Если через ks, Кsenia, — то иностранцы будут пытаться заполнить гласным звуком пробел между двумя согласными. Получится что-то вроде «Косения» или «Кэсения».
А если писать в начале х, то он даст звук «з». То есть имя будут произносить как «Зения» или мягче — «Зиния».
Игорь — он же Иго́р
Основных трудности две: ударение и мягкая «р» в конце слова. В итоге Игорь становится пугающе похожим на Егора.
И если с ударением иногда получается разобраться, то с мягкой «р» — почти никогда. И это мы еще без уменьшительно-ласкательного «Игорёк» обошлись.
Владимир — он же Вла́димир, он же Влэ́димир, он же Влэдими́р
С буквой «а» ситуация та же, что и у Владислава. Наш звук «а» иногда превращается в «э», звук «и» становится резким и отрывистым, а ударение смещается куда угодно, только не на нужную гласную.
Так что если услышите в американских программах что-то вроде «Влэ́димир Ленин» или «Вла́димир Путин», не удивляйтесь. Имя и правда непростое. Может быть, просто Вова?
Иван — он же Айван
Нет, это не новый гаджет Apple, а всего лишь вариация русского имени Ваня. Выглядит странно, звучит — тоже, особенно с ударением на первый слог. Ivan the Terrible мог и не догадаться, что речь о нем.
Ольга — она же Олга
Возможно, когда-нибудь мы напишем отдельную статью «Сколько прекрасных русских имен погубил мягкий знак». Но не сегодня.
Тем более как по транслитерации Olga догадаться, что в имени скрылся такой сюрприз, как мягкая «л»?
Бори́с — он же Бо́рис
Ну, а чего вы хотели? Наверняка тоже хоть раз порывались назвать премьер-министра Великобритании Бори́сом Джонсоном. Зато в остальном эти имена произносятся похоже. Да и вариантов для ошибки в ударении не так много. Важно просто запомнить: «нужно так, как мы привыкли, но только наоборот».