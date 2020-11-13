7 русских традиций, от которых иностранцы в восторге

У иностранцев Россия вызывает очень сильные чувства. Холодец их ужасает, архитектура и балет восхищают, нежелание местных плясать казачка немного разочаровывает, а манера вождения выводит из себя. А еще приезжие всегда отмечают наши традиции — и мы говорим не о встрече с хлебом-солью, а о настоящих, живых обыкновениях. Онлайн-школа английского языка Skyeng и Skyeng Magazine подготовили для вас великолепную семерку наших традиций, которые нравятся приезжим.
Тосты
Нельзя выпивать просто так, бездуховно — обязательно нужно to propose a toast, то есть поднять тост. Иностранцев забавляет наша традиция посвящать каждый глоток вина любви, дружбе, родителям, прекрасным дамам, космонавтам на МКС и собакам породы корги — словом, всему, что в голову придет. Это сразу придает банальной вечеринке едва ли не сакральный смысл.
Посиделки на кухне
Конечно, кухня — kitchen — есть и в европейских домах. А вот чего там нет, так это традиции сидеть вечерами на кухне и говорить «за жизнь». Поэтому и понятия «кухонные разговоры» там тоже нет. А ведь в России это целая культура! И многим иностранцам нравится обычай собираться на кухне (gather in the kitchen), чтобы поделиться наболевшим, поругать начальство и политиков и немного пофилософствовать за чашкой чая или чего покрепче.
Пакет с пакетами
Многих иностранцев удивляет, что русские, кажется, никогда ничего не выбрасывают. Несмотря на то, что времена дефицита остались в далеком прошлом — хотя некоторые до сих пор удивляются, не увидев в Москве очередей за хлебом.
Поборников осознанного потребления и бережного отношения к природе особенно радует пакет-с-пакетами — артефакт, который найдется на любой русской кухне. Мы редко покупаем специальные мешки для мусора и пакетики с застежкой для хранения продуктов. Вместо этого мы используем заново (reuse) пакеты из супермаркета.
Такой подход называется environmental responsibility — ответственное отношение к окружающей среде. А если сказать защитнику природы, что еще ваша бабуля стирала полиэтиленовые пакеты, он вообще придет в восторг.
Овощи как закуска
На каждом традиционном праздничном столе в России обязательно стоит тарелка с огурцами и помидорами. Нередко — с собственного огорода (kitchen-garden). Кроме того, среди салатов и закусок наверняка обнаружатся соленые огурцы, квашеная капустка, а то и маринованные патиссоны.
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Баня
Перевести на английский это слово, а также выражение «С легким паром!» невозможно. Sauna, steam bath — все не то, все бледно и невыразительно. Ядреная русская парная — это точно не hammam. Хотя можно назвать ее и так — просто чтобы вашему приятелю из Техаса было примерно ясно, что его ждет.
Впрочем, ничто не может подготовить человека к березовому венику, шайке и прыжкам в прорубь. Но те, кто все же выжил в безжалостном национальном спа, никогда не забудут этот опыт.
Масленица
Можно целую неделю объедаться блинами (Russian crepes), и никто вас за это не осудит. Неудивительно, что иностранцы, которым повезло приехать к нам в конце зимы, увозят с собой самые теплые воспоминания (и пару лишних килограммов).
Конечно, лидер симпатий среди туристов — блины с икрой (caviar). С небольшим отрывом идут блинчики с копченым лососем (smoked salmon) и сметаной (sour cream). Разобравшись с солеными начинками (savory fillings), иностранцы пробуют и сладкие (sweet toppings): сгущенку (condensed milk) и варенье (berry jam).
Гостинцы
По мнению некоторых иностранцев, русские только и делают, что ждут повода подарить вам шоколадку. Слово «гостинец» — еще один непереводимый термин. В Англии раньше использовалось слово fairing — «подарок, привезенный с ярмарки или из путешествия». Но русский гостинец щедрее: мы всегда приносим с собой коробку конфет или бутылку вина, когда приходим в гости, и не забываем купить всем коллегам по плитке швейцарского шоколада в Цюрихе.
Сперва экспаты немного обалдевают от такого круговорота сластей, но потом находят, что это очень мило, и начинают чаще приглашать знакомых к себе в гости.