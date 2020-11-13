7 русских традиций, от которых иностранцы в восторге

Многих иностранцев удивляет, что русские, кажется, никогда ничего не выбрасывают. Несмотря на то, что времена дефицита остались в далеком прошлом — хотя некоторые до сих пор удивляются, не увидев в Москве очередей за хлебом.

Поборников осознанного потребления и бережного отношения к природе особенно радует пакет-с-пакетами — артефакт, который найдется на любой русской кухне. Мы редко покупаем специальные мешки для мусора и пакетики с застежкой для хранения продуктов. Вместо этого мы используем заново (reuse) пакеты из супермаркета.

Такой подход называется environmental responsibility — ответственное отношение к окружающей среде. А если сказать защитнику природы, что еще ваша бабуля стирала полиэтиленовые пакеты, он вообще придет в восторг.