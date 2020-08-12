9 привычек иностранцев, которые нам стоит перенять

Сиеста — так называют дневной перерыв в Испании. Это время для отдыха после обеденной трапезы, чтобы спокойно переждать пик солнечной активности. Примерно с двух до четырех дня приостанавливаются почти все рабочие процессы, пустуют улицы, закрываются рестораны и магазины. Работают в основном только туристические места, но не везде.

В России другой климат и иной подход к работе: немногие из нас могут себе позволить полежать на травке пару часов после обеда, а потом вернуться к работе. И все-таки поучиться у испанцев делать паузы между работой — полезно. Необязательно дожидаться отпуска — можно делать небольшие перерывы, чтобы восстанавливать ресурс и быть продуктивнее.

Как внедрить привычку: менять деятельность в течение дня. Если вы много сидите — прогуляйтесь по парку или сделайте упражнения для осанки. Если постоянно передвигаетесь — послушайте приятную музыку с закрытыми глазами или помедитируйте с концентрацией на дыхании.