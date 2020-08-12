9 привычек иностранцев, которые нам стоит перенять

Обустроить дома уютный уголок для души, поддерживать семейные традиции и искать свой дзен. Онлайн-школа английского языка Skyeng рассказывает, чему можно поучиться у иностранцев и как это сделать в российских реалиях.
Качественно отдыхать, чтобы лучше работать
Сиеста — так называют дневной перерыв в Испании. Это время для отдыха после обеденной трапезы, чтобы спокойно переждать пик солнечной активности. Примерно с двух до четырех дня приостанавливаются почти все рабочие процессы, пустуют улицы, закрываются рестораны и магазины. Работают в основном только туристические места, но не везде.
В России другой климат и иной подход к работе: немногие из нас могут себе позволить полежать на травке пару часов после обеда, а потом вернуться к работе. И все-таки поучиться у испанцев делать паузы между работой — полезно. Необязательно дожидаться отпуска — можно делать небольшие перерывы, чтобы восстанавливать ресурс и быть продуктивнее.
Как внедрить привычку: менять деятельность в течение дня. Если вы много сидите — прогуляйтесь по парку или сделайте упражнения для осанки. Если постоянно передвигаетесь — послушайте приятную музыку с закрытыми глазами или помедитируйте с концентрацией на дыхании.
Двигаться, чтобы дольше жить
Сложно поверить, но факт — в Японии есть закон об избыточном весе. Его приняли, чтобы уберечь местных от развития болезней сердца, инсульта и диабета. Японцы проходят ежегодную диагностику: если не прошел по нормам веса, получаешь специальные рекомендации по питанию и физическим упражнениям.
В здоровье нации заинтересованы не только медицинские работники: работодатели тоже напоминают сотрудникам о том, что гамбургер — не лучшее решение, когда ты в зоне риска. В целом здоровый образ жизни прививают с детства: школьники занимаются физкультурой три раза в неделю и ходят в спортивные секции.
Взрослые посещают местные спортивные клубы, которые направлены не только на оздоровление, но и на сплочение жителей одного района. В России в общем-то схожий подход и было время, когда в каждом дворе была специально оборудованная спортивная площадка. Сейчас городские ландшафты меняются, но найти уголок с тренажерами по-прежнему можно.
Как внедрить привычку. Начните с поиска своего формата: бег, теннис, йога или просто зарядка и прогулки — важно, чтобы это было в кайф и без насилия. А если сложно начать одному, найдите компанию. Например, можно устроить челлендж с друзьями или коллегами: отправлять каждый вечер спортивные результаты и поддерживать друг друга. Или приобрести онлайн-курс и заниматься дома в комфортном темпе.
Сортировать мусор и заботиться о чистоте
Германия — одна из первых стран, где стали задумываться о вреде мусора. Еще в 1996 году там приняли общенациональный закон по обращению с отходами: немцы распределяют бытовые отходы на биомассу, макулатуру, стекло, металл и пластик. Раздельный сбор пищевых отходов дает чистую органику, из которой можно произвести компост и повышать плодородие почв. Для этого разработали разноцветные контейнеры, которые сейчас стоят во всех общественных местах и домах многих стран.
Страшно представить, но общая площадь свалок в России сопоставима с размерами Швейцарии и Нидерландов. Мусор отравляет воду, еду и воздух, которые нам жизненно необходимы. Именно поэтому важно приложить усилия, чтобы разобраться в теме и сделать свою жизнь чище.
Как внедрить привычку. Начать с малого: отказаться от пакетов и одноразовых стаканчиков, использовать вещи повторно и выбирать натуральные материалы. Постепенно изучать вопрос в экспертных блогах и в какой-то момент завести дома отдельные емкости для разных типов мусора.
Расхламляться и радоваться
В Гватемале 7 декабря отмечают La Quema del Diablo, что переводится как Сожжение дьявола. В этот день местные сжигают соломенное чучело, которое и олицетворяет этого самого дьяволенка, — так открывают сезон празднования Рождества. Заодно гватемальцы сжигают все старые и ненужные вещи, чтобы освободить свой дом от изживших себя вещей, очистить пространство и душу.
У итальянцев есть схожая традиция: в последние минуты уходящего года они выбрасывают все лишнее из окон, чтобы избавиться от негативной энергетики и воспоминаний, накопившихся за год. Могут полететь подарки от бывших, носки и даже старые кастрюли.
Как внедрить привычку. Выделить один день для расхламления: раз в месяц или в квартал — не обязательно ждать целый год, чтобы почувствовать свободу от того, что нам больше не нужно. Кстати, вспоминаем про сортировку мусора и не выбрасываем ненужные вещи, а сдаем в переработку или в специальные центры.
Держаться вместе, чтобы легче переживать трудности
Что объединяет Грузию и Мексику? Как оказалось, принцип жителей быть единым «ядром» — то есть держаться вместе, поддерживать семейные связи и не терять контакт ни при каких обстоятельствах. Они держат на видном месте семейные фотографии и отмечают праздники огромным состав. Семья и почитание предков здесь важнее друзей и работы.
И грузины, и латиноамериканцы очень религиозны: регулярно посещают церковь и празднуют христианские праздники. В католических церквях Мексики и в православных храмах Грузии царит удивительная, ни с чем не сравнимая атмосфера. Даже скептики и атеисты чувствуют там что-то особенное: от красоты архитектуры и от трепетного отношения народа к привычным религиозным обрядам.
Как это сделать. Уходить с работы ради семьи или в срочном порядке принимать то или иное вероисповедание мы не призываем, но быть внимательнее к родным и интересоваться жизнью близких точно стоит. Поддерживать отношения с семьей не всегда бывает легко, но сохранять связь правда важно.
Наслаждаться простыми вещами (и не вещами тоже)
Основные принципы построения жизни по-скандинавски изложил в своей знаменитой книге «Хюгге» (Hygge) писатель и основатель датского Института исследования счастья Майк Викинг:
- Создавать уют дома и на рабочем месте: свечи, мягкие пледы, абажуры, полки с книгами, картины, керамическая посуда.
- Обустраивать места для отдыха. С помощью подушек можно создать hyggekrog (хюггекрог) — укромное место, где можно поваляться с книгой и расслабиться.
- Приглашать гостей и вкусно есть: живые объятия, разговоры глаза в глаза, теплые пироги и горячий шоколад.
- Быть активными: семейные прогулки по горам, скандинавская ходьба и велосипедные походы.
- Носить комфортную одежду: кроссовки, уютные пальто, теплые свитера, мягкие шарфы и так далее. Натуральные и приятные на ощупь ткани — must have.
- Наслаждаться простыми радостями: красота природы, улыбки близких, спокойный вечер дома.
Как внедрить привычку. Осмелиться быть собой. Необязательно следовать правилам хюгге, чтобы быть счастливым. Для счастья важно понять, что тебе лично нравится, и следовать своим интересам. Мир прекрасен в своем многообразии!
Найти свой дзен
В Таиланде есть правило трех «С», которое гарантирует долгую и счастливую жизнь: Сабай, Суай, Санук.
Сабай — состояние неспешности и доверия к жизни, в котором чувствуешь удовлетворение и умиротворение. Тайцы уверены, что переживать бессмысленно, — поддаваться тревогам нельзя ни в коем случае.
Суай — врожденное чувство душевной красоты. Вот метафора, которая хорошо описывает эту концепцию: женщина, которая принимает все, что происходит, спокойна и гармонична, у нее нет желания переложить свои проблемы на мужчину и испортить ему настроение. Все тайские девушки стремятся стать такими.
Санук — удовольствие и радость. Тайцы уверены: чем больше человек мыслит позитивно и радостно и чем меньше у него стрессов и негативных реакций, тем больше радостных лет он проживет.
Как внедрить привычку. Мы воспитаны иначе (надеемся, страх испортить мужчине настроение — это не про вас), но это не значит, что нам не по силам поймать дзен и стать гармоничнее. Можно начать с изучения своего тела через любые телесные практики (тайцзи, цигун, йога, др.) — это поможет отслеживать свои состояния и быть внимательнее в повседневной жизни.
Поддерживать иммунитет
И снова про Германию: эта страна оказалась первой в рейтинге расходов на коммунальные услуги (244 доллара). Европейцы редко обсуждают доходы, но всегда готовы поддержать беседу о том, как сэкономить на газе или электричестве. Они предпочтут зимой потеплее одеться дома, лишь бы меньше платить за отопление.
Что хорошего в том, чтобы мерзнуть дома? Ответ неочевиден — укрепление иммунитета.
В отопительный сезон в России в помещении может быть 25–30 градусов тепла, а на улице минус 30 или даже ниже. И каждый раз при выходе из дома наш организм испытывает сильный стресс из-за перепада температур. Конечно же, это сказывается на иммунитете и, как следствие, мы чаще болеем. Жителям большинства европейских стран нас не понять — их организм не стрессует от перепада температур, в том числе благодаря внушительным счетам за коммуналку.
Как внедрить привычку. Укреплять иммунитет закалкой и регулировать температуру в помещениях. Существует множество способов, как закаляться, один из них — умывания холодной водой. Начинать можно с воды комнатной температуры, понижая ее с каждым днем. Когда лицо привыкнет к холодной воде, можно приступать к обливанию всего тела.