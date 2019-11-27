Десять необычных библиотек Европы, в которых обидно не побывать

Библиотека Тринити-колледжа, Дублин

Обслуживает не только Тринити-колледж, но еще и Дублинский университет. Это старейшая и одна из самых красивых библиотек Ирландии, к созданию которой приложила руку сама Елизавета I.

Главное помещение библиотеки — читательский зал «Длинная комната» протяженностью 65 метров. Если вы фанат фильмов про мальчика, который выжил, то без труда узнаете эти высокие сводчатые потолки. А еще в этой библиотеке хранится настоящий клад для любителей Средневековья: Келлская книга с толкованиями четырех Евангелий, богато украшенная миниатюрами и узорами.