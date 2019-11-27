Десять необычных библиотек Европы, в которых обидно не побывать

В Европе больше 440 тысяч библиотек, и все они достойны попасть в ваш чек-лист для посещения. Ну ладно, не обязательно все — начать можно с самых красивых. Skyeng Magazine рассказывает, какие места стоит посетить в первую очередь и как восхититься всем этим великолепием, чтобы вас поняли местные.
Библиотека Тринити-колледжа, Дублин
Обслуживает не только Тринити-колледж, но еще и Дублинский университет. Это старейшая и одна из самых красивых библиотек Ирландии, к созданию которой приложила руку сама Елизавета I.
Главное помещение библиотеки — читательский зал «Длинная комната» протяженностью 65 метров. Если вы фанат фильмов про мальчика, который выжил, то без труда узнаете эти высокие сводчатые потолки. А еще в этой библиотеке хранится настоящий клад для любителей Средневековья: Келлская книга с толкованиями четырех Евангелий, богато украшенная миниатюрами и узорами.
— It feels like I’m in a movie. Simply breathtaking!
— Такое ощущение, будто я оказалась в кино. Аж дух захватывает!
Национальная библиотека Франции, Париж
Это старинное здание нельзя не включить в подборку лучших. Строительство библиотеки началось в 1461-м, а закончилось в 1868 году. Когда-то ее собрание было самым большим в мире, но со временем утратило этот титул.
Сейчас библиотека может похвастаться огромными залами, высокими потолками с круглыми витражами и впечатляющими коллекциями, например пятью тысячами греческих рукописей.
— It has such an impressive collection of books!
— Здесь такая впечатляющая коллекция книг!
Клементинум, Национальная библиотека Чешской Республики, Прага
Комплекс зданий Клементинума включает в себя несколько общественных зданий XVIII века, в том числе потрясающей красоты библиотеку. Все помещения оформлены в стиле барокко.
Библиотека открыла свои двери в 1722 году и с тех пор не изменила свой облик, за что и полюбилась туристам — фрески и лепнину на потолках можно разглядывать часами. Здесь регулярно устраивают концерты классической музыки.
— Just look at those marvelous ceiling frescoes!
— Ты только посмотри на эти восхитительные фрески на потолке!
Библиотека монастыря Виблинген, Ульм
Библиотека в этом бывшем бенедиктинском аббатстве — одна из главных причин посетить этот монастырь. Интерьер в стиле рококо буквально захватывает дух: статуи, мраморные колонны, фрески, огромное собрание церковных текстов, — от всего этого можно потерять дар речи.
Бенедиктинцев уже давно в обители нет — им пришлось перебраться в другие здания еще в XIX веке. Сейчас одну часть монастыря занимает Университетская клиника, а другую — Дом престарелых и музей, куда входит и библиотека.
— Imagine how awesome it would be to read here every day!
— Представь, как круто было бы читать здесь каждый день!
Бристольская центральная библиотека, Бристоль
Эта библиотека может угодить всем: во внешней архитектуре здания сочетаются стиль эпохи Тюдоров и модерн, а интерьер выполнен в неоклассическом духе — много уютного темного дерева в сочетании с белым, круглые арки, лестницы и немного мрамора.
Библиотека относительно молодая — ее построили в 1906 году. За счет того, что здание расположено на склоне, с одной стороны видно только три этажа, а с другой открывается еще два уровня.
— I simply love its mix of styles!
— Мне очень нравится в ней микс стилей!
Королевская библиотека Эскориала, Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль
Эту библиотеку основал Филипп II — и заказал шикарную роспись и интерьер себе под стать. Он долго общался со своими советниками, чтобы подобрать книги, — сейчас там находятся несколько уникальных изданий.
— It’s one of the most magnificent libraries I’ve ever seen!
— Это одна из самых роскошных библиотек, которые я видел!
Библиотека дворца Мафра, Мафра
В огромном дворцовом комплексе Мафра находятся базилика, дворцовые покои, монастырь и библиотека с высокими белыми потолками, полом и полками из белого, розового и серого мрамора. Во всем этом великолепии хранится более 36 000 книг.
За сохранность книг отвечают летучие мыши, которые живут здесь со дня открытия. По ночам они уничтожают насекомых, чтобы те не навредили книгам. Библиотека считается национальным памятником Португалии, и посетить ее можно только по предварительной записи.
— I didn’t know it’s full of bats. How peculiar!
— Я и не знал, что здесь полно летучих мышей. Как любопытно!
Библиотека Святой Женевьевы, Париж
Еще одна французская библиотека располагается в бывшем аббатстве и хранит более двух миллионов книг, в том числе редкие средневековые рукописи. Посетители любуются зелеными лампами на столах и чугунными узорчатыми балками под сводами потолков. Именно этот дизайн вдохновил архитекторов Бостонской библиотеки.
— Those green lamps are insanely cool!
— Эти зеленые лампы нереально клевые!
Библиотека Кодрингтона, Оксфорд
Это место притягивает ученых со всего мира — собрание содержит больше 200 тысяч книг по истории, социологии, военному делу и другим темам. Интерьер понравится любителям строгости и истинного английского стиля: серые полки с книгами, геометрические узоры на полу, редкие скульптуры. Библиотеку в таком виде построили в XVIII веке и реставрировали только один раз, в середине 1990-х.
— What a classy library. Love it!
— Какая элегантная библиотека. Мне очень нравится!
Библиотека Джироламини, Неаполь
Старейшая библиотека Неаполя построена в 1586 году в монастырском комплексе ораторианцев. Три этажа заполнены манускриптами, древними нотами, фолиантами и рукописями. Деревянные, полки, лепнина, фрески — Джироламини собрала все лучшее от барочного стиля.
— This stucco decoration is so intricate, it’s unbelievable!
— Эта лепнина такая изящная, невероятно!
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