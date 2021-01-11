Его хвостейшество: все, что вы хотели знать о корги британской королевы

На самом деле, сейчас нисколько. Последний королевский корги, Уиллоу, покинул этот мир в 2018 году. И хотя с Елизаветой остались ее дорги, Кэнди и Вулкан, эпоха смешных рыжих собак в Букингемском дворце подходит к концу.

Но пока про собак королевы пишут детские книжки, снимают мультики и рисуют комиксы. После выхода на Netflix сериала «Корона» («The Crown»), в котором рассказывается история Елизаветы II, популярность корги взлетела: после первого сезона спрос на щенков этой породы вырос на 16%, а после второго — на 47%.

Коварные бельгийские мультипликаторы в прошлом году подлили масла в огонь, выпустив мультфильм «Королевский корги». Теперь миллионы детей по всему миру рассчитывают получить на Рождество щенка корги.

Принц Чарльз, самый вероятный наследник престола, предпочитает лабрадоров и джек-рассел терьеров, а его сын Уильям, следующий в очереди на корону, держит спаниелей. Корги внук королевы недолюбливает: «Они все время лают, не представляю, как она это выносит». Единственный член королевской семьи, кто смог подружиться с собаками Елизаветы, — Меган Маркл.

Почти все собаки королевы были потомками той самой Сьюзан, которая упокоилась в 1959 году и была с почестями похоронена около Сандрингемского дворца, резиденции правящей семьи в Норфолке. До 2009 года королева не покупала щенков в питомниках, а разводила корги сама. Но 11 лет назад королевский ветеринар выяснил, что у всех внуков и правнуков Сьюзан есть склонность к онкологическим заболеваниям.

С того момента Елизавета свернула свою собакозаводческую деятельность. К тому же она решила, что не хочет оставить своих собак на чужих людей, когда придет ее срок. Опасения оправданы — в 1999 году Елизавете пришлось оштрафовать и уволить одного из лакеев, который шутки ради подмешал ее корги в еду джин.