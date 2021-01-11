Его хвостейшество: все, что вы хотели знать о корги британской королевы

Корги и дорги сопровождают королеву вот уже 80 с лишним лет. Они позировали с Елизаветой на обложке Vanity Fair, ездили с ней по миру и в конце концов стали таким же символом правящего дома, как цветные шляпки королевы. И даже когда Елизавета уезжала из Лондона от эпидемии коронавируса, на коленях у нее сидела встревоженная Кэнди, помесь таксы и корги. Онлайн-школа английского языка Skyeng и Skyeng Magazine рассказывают, как живут песики Виндзоров.
Почему именно корги и дорги?
Короткий ответ — так исторически сложилось. Вокруг Елизаветы всегда было полно хвостатых компаньонов. «Принцессы живут в окружении собак — лабрадоров и тибетских мастифов. У Елизаветы есть вельш-корги, с которым она редко расстается», — написала в 1937 году журналистка «Sunday Times» Кэтлин Вудворд. Будущей правительнице тогда было всего 11 лет, а ее собачку звали Дуки (хотя по паспорту — Rozavel Golden Eagle, с породистыми собаками все время такая история).
На 18-летие будущей королеве подарили еще одного щенка корги по имени Сьюзен — эта собака была уже не семейной, а ее собственной. Она даже присоединилась к королеве и принцу Филиппу в их свадебном путешествии в 1947 году — молодожены и Сьюзан отправились в Бродлендс, поместье дяди Филиппа.
С тех пор корги во дворце не переводились — у королевы всегда была как минимум одна собака, а то и несколько. В 1970-х годах за королевой бегало аж 9 корги! Лужайки Букингемского дворца видели 15 поколений королевских собак.
Некоторые из корги Елизаветы вступали в династические браки с таксами ее сестры, принцессы Маргарет. Так придворный таксопарк пополнился дорги (dorgi), помесью таксы (dachshund) и корги (corgi) – задолго до того, как дорги вошли в моду и стали звездами инстаграма.
Сколько корги у королевы?
На самом деле, сейчас нисколько. Последний королевский корги, Уиллоу, покинул этот мир в 2018 году. И хотя с Елизаветой остались ее дорги, Кэнди и Вулкан, эпоха смешных рыжих собак в Букингемском дворце подходит к концу.
Но пока про собак королевы пишут детские книжки, снимают мультики и рисуют комиксы. После выхода на Netflix сериала «Корона» («The Crown»), в котором рассказывается история Елизаветы II, популярность корги взлетела: после первого сезона спрос на щенков этой породы вырос на 16%, а после второго — на 47%.
Коварные бельгийские мультипликаторы в прошлом году подлили масла в огонь, выпустив мультфильм «Королевский корги». Теперь миллионы детей по всему миру рассчитывают получить на Рождество щенка корги.
Принц Чарльз, самый вероятный наследник престола, предпочитает лабрадоров и джек-рассел терьеров, а его сын Уильям, следующий в очереди на корону, держит спаниелей. Корги внук королевы недолюбливает: «Они все время лают, не представляю, как она это выносит». Единственный член королевской семьи, кто смог подружиться с собаками Елизаветы, — Меган Маркл.
Почти все собаки королевы были потомками той самой Сьюзан, которая упокоилась в 1959 году и была с почестями похоронена около Сандрингемского дворца, резиденции правящей семьи в Норфолке. До 2009 года королева не покупала щенков в питомниках, а разводила корги сама. Но 11 лет назад королевский ветеринар выяснил, что у всех внуков и правнуков Сьюзан есть склонность к онкологическим заболеваниям.
С того момента Елизавета свернула свою собакозаводческую деятельность. К тому же она решила, что не хочет оставить своих собак на чужих людей, когда придет ее срок. Опасения оправданы — в 1999 году Елизавете пришлось оштрафовать и уволить одного из лакеев, который шутки ради подмешал ее корги в еду джин.
Чем заняты придворные собаки?
Основная работа корги королевы — представительская. Они сопровождают ее в деловых поездках и присутствуют на встречах на высшем уровне. Например, один из них ездил с Елизаветой в Белый Дом и лично встречался с Джорджем Бушем.
Корги Елизаветы так часто светились в прессе, что сами стали знаменитостями. Даже на официальных портретах и юбилейных коллекционных монетах королева изображена с корги на руках.
На открытии Олимпийских игр показали шуточный ролик, в котором Джеймс Бонд (в исполнении Дэниела Крейга) выполняет секретное задание — эскортирует Ее Величество на стадион. Под ногами у Агента 007 постоянно путаются ее корги.
Как живется собакам из высшего общества?
Кэрол, Крекерс, Рейнджер, Шугар, Смоки, Монти, Холли, Тинкер, Пиклс, Чиппер, Пайпер, Харрис, Бренди, Берри, Сидр и другие придворные корги наслаждались поистине королевским комфортом.
Во дворце оборудовали специальную Corgi Room, то есть «комнату корги». На самом деле это даже несколько помещений: игровая, набитая игрушками, спальня и столовая. Спят собачки не на полу, а в подвесных корзинках. Дворец — постройка старая, сквозняки там так и гуляют, а корги склонны к простудам. Поэтому простая подстилка им не подойдет — по крайней мере, королева в этом убеждена.
За диетой собак следит особый королевский повар. Основа собачьего меню — свежая крольчатина, цыплята и говяжьи стейки. А на рождество каждый песик обязательно получал от королевы подарок — носок, набитый деликатесами и собачьими печеньками.