Как английский пережил вторжения латыни, датского и французского — и победил

В Британию кто-то вторгался: римляне, датчане постоянно, французы. Завоеватели приносили с собой свой язык; с XI по XIV век французский вообще был официальным языком в Англии.

Но английский просто так не сдался: просто заимствовал нужные ему слова. Некоторые ужились рядом с древнеанглийскими синонимами или получили новое значение. Например, в английском до сих пор есть два слова со значением «рай»: английское небо и французское рай. В итоге всех вторжений английский язык стал только богаче.

Английский язык сам возник на британских островах в результате вторжения. Воинственные англосаксы заселили будущую территорию Англии в середине V века и оттеснили коренные племена дальше, к морям. Именно поэтому сегодня самую близкую к языку древних бриттов и кельтов речь можно услышать на территории Уэльса, Корнуолла и севера Шотландии.

Уже тогда древнеанглийский язык вовсю демонстрировал свою жизненную силу — он легко укоренялся на чужой территории и вбирал в себя элементы других языков. Во многом именно эти черты помогли английскому стать языком международного общения сегодня. Но сначала он сам почти тысячу лет подвергался мощным вторжениям и боролся за свое существование.