Как английский пережил вторжения латыни, датского и французского — и победил
У каждого есть знакомый, который не любит англицизмы в русском. Кто-то даже считает, что они могут погубить наш язык. А ведь сам английский чуть не стал жертвой других языков — три раза. И все равно победил. Онлайн-школа английского языка Skyeng и Skyeng Magazine рассказывают, как это было.
Если коротко
В Британию кто-то вторгался: римляне, датчане постоянно, французы. Завоеватели приносили с собой свой язык; с XI по XIV век французский вообще был официальным языком в Англии.
Но английский просто так не сдался: просто заимствовал нужные ему слова. Некоторые ужились рядом с древнеанглийскими синонимами или получили новое значение. Например, в английском до сих пор есть два слова со значением «рай»: английское небо и французское рай. В итоге всех вторжений английский язык стал только богаче.
Английский язык сам возник на британских островах в результате вторжения. Воинственные англосаксы заселили будущую территорию Англии в середине V века и оттеснили коренные племена дальше, к морям. Именно поэтому сегодня самую близкую к языку древних бриттов и кельтов речь можно услышать на территории Уэльса, Корнуолла и севера Шотландии.
Уже тогда древнеанглийский язык вовсю демонстрировал свою жизненную силу — он легко укоренялся на чужой территории и вбирал в себя элементы других языков. Во многом именно эти черты помогли английскому стать языком международного общения сегодня. Но сначала он сам почти тысячу лет подвергался мощным вторжениям и боролся за свое существование.
Вторжение первое: латынь
Время: с V по VII век
Причины: римское наследие и принятие христианства
Примеры слов, которые появились: fork (вилка), wall (стена), wine (вино)
Впервые английский столкнулся с латынью не напрямую, а опосредованно — через слова, попавшие в кельтский язык во время римского владычества. Удар пришелся скорее по касательной: англосаксы смотрели на местных сверху вниз и старались заимствовать у них как можно меньше. При этом именно тогда в обиход вошли базовые слова, которые сегодня звучат как fork (вилка), wall (стена) и wine (вино).
Настоящее же вливание латыни случилось на полтора века позже, с приходом в Англию христианства. Жизнь людей наполнили предметы и явления, для которых в родном языке просто не имелось названий, и оставалось только дальше использовать латинские слова. Например, этимоны (первоначальные формы) слов angel (ангел), verse (стих) и bishop (епископ), возникли именно тогда.
Но в этот раз одними только латинизмами в речи дело не ограничилось: англосаксы переняли латинскую письменность — до этого использовали руны. Создание на базе латыни древнеанглийского алфавита и замена рунического письма готическим шрифтом совершили настоящую революцию. Новая система записи подходила для самых разных нужд. Благодаря ней до нас дошли и тексты древнеанглийских законов, и такие великие произведения, как «Беовульф».
Вторжение второе: датский
Время: с IX по X век
Причина: походы северян
Примеры слов, которые появились: cake (торт), egg (яйцо), law (право)
Страх, который наводили набеги викингов на жителей Англии с конца VIII века, мог бы вполне испытывать и сам английский язык, если бы умел бояться. В этот раз ключевую роль сыграл Альфред Великий. Он не только разбил северян в битве при Эддингтоне в 878 году и этим сохранил независимость королевства, но еще и спас английский. Король саксов высоко ставил роль языка в сплочении народа. Альфред приглашал из Европы именитых ученых, лично участвовал в переводе на английский исторических и философских трудов и учредил десятки школ при монастырях. Грамотность в английском языке становилась нормой жизни.
Совсем изгнать северян с острова все же не удалось, и так в северо-восточной части Англии возникла область, известная как Денло (от Danelaw — датское право). На этой территории, как видно из названия, действовали датские законы и система управления, и это повлияло на английский язык гораздо сильнее любого военного вторжения.
Датское право произвело глубокое влияние на формирование в английском имен собственных. Так, датское происхождение имеют окончание -by (например, в названии района Rugby), означавшее город или ферму, или окончание -dale (например, в слове Eskdale), обозначавшее долину. Более того, именно у датчан в Англии переняли традицию образовывать фамилии, добавляя окончание -son (сын) к имени отца. Появились такие популярные сегодня английские фамилии, как Гибсон, Джонсон, Харрисон и много других.
Из датского в английский пришло множество базовых слов, например cake (торт), egg (яйцо) или то же law (право). Некоторые слова уже существовали в английском, и порой датский аналог спокойно уживался рядом с ним. Например, изначально датское слово skill и английское craft были синонимами и обозначали какое-либо умение. Однако со временем их значения разграничились, и сегодня мы скорее скажем skill про какой-нибудь практический навык, а вот слово craft используем в значении «ремесло».
Так английский впервые проявил одно из своих важнейших качеств. Появление иностранных слов не теснило в нем исконно английские слова, а придавало им новые значения, делая при этом сам язык конкретней и богаче. И это свойство очень помогло ему на следующем этапе.
Вторжение третье: французский
Время: с 1066 года по XIV век
Причина: Норманнское завоевание Англии
Примеры слов, которые появились: honour (честь), navy (флот), grammar (грамматика)
Вторжение армии Вильгельма Завоевателя привело не просто к смене правящей династии — королевством стал руководить класс выходцев из другой страны, которые не испытывали ни малейшего желания смешиваться с местным населением. Что еще важнее, они говорили на другом языке.
Почти на 300 лет французский стал официальным языком королевского двора, администрации и судопроизводства. Английский как язык покоренного народа оказался выброшен на улицы, но был далек от исчезновения. Англосаксы отвечали взаимностью на неприязнь норманнов, и старались всячески от них дистанцироваться, в том числе и с помощью своей речи. Язык продолжал жить в разговорах дома и в общении на улице. И он развивался дальше, только теперь на уровне диалектов.
В этот период французский подарил английскому массу новых слов. В основном они были связаны с такими ключевыми сферами жизни, как право (например, justice — правосудие, verdict — вердикт), политика (parliament — парламент), военное дело (battle — битва, navy — флот), наука (grammar — грамматика) и искусство (art). Пришло также множество рыцарских понятий, которых в английском до этого просто не существовало, например, honour (честь) и courtesy (учтивость).
Тогда английский снова проявил свою способность сочетать свои слова и заимствованные, придавая им разные значения. Так, английское heaven и французское paradise изначально обозначали рай, но вот сегодня религиозный смысл сохранило только первое слово, тогда как paradise чаще слышится в рекламе, чем в церкви.
Возрождение английского
Постепенно возвращать утраченный статус английский начал в XIII веке. Разразившаяся в 1337 году Столетняя война только упрочила его позиции, ведь пользоваться языком врага многим казалось непатриотичным. В 1362 году парламент был впервые открыт речью на английском. Тем не менее французский еще долго оставался языком права и науки, в том числе потому, что английскому не хватало для этого лексики.
Великие поэты. Возрождение английской речи многие связывают с творчеством трех поэтов: Джона Гауэра, Уильяма Ленгленда и Джеффри Чосера. Последний для написания своих «Кентерберийских рассказов» искусственно создавал новые слова на французской основе. В этой книге английский широко развернул свой растущий потенциал. Он органично звучал из уст всех сословий, включая рыцарей и знать.
Перевод Библии. Были и другие факторы возрождения английского языка. Например, нельзя отрицать вклад лоллардов — еретического течения внутри католической церкви. Их главный идеолог Джон Уиклиф утверждал, что слово Божие должно быть понятно каждому, и стал вдохновителем перевода Библии на английский. Сделанный лоллардами перевод был вскоре запрещен, но успел стать новым лингвистическим стандартом. Его влияние сквозь столетия можно проследить даже в книгах Чарльза Диккенса и Джейн Остин.
Королевский двор перешел на английский. Примерно в это же время чиновники королевской канцелярии в своих документах перешли с латыни на английский. У них сформировался собственный стиль, который вместе с официальными бумагами проникал в самые отдаленные уголки страны. Это сыграло огромную роль в формировании унифицированного языка — все, кто хотел быть в тренде, подражали столице. Генрих V Ланкастер стал первым королем, который составлял свои документы не на французском. Английский язык вернул себе статус государственного. Но, как и после первых двух вторжений, его снова было не узнать.
Как вторжения повлияли на английский
После каждого вторжения английский язык формально выглядел проигравшим: его наводняло новыми словами, а какие-то элементы языка терялись навсегда. Но английский научился обращать эти изменения себе на пользу, и именно в периоды вторжений развивался быстрее всего.
Без влияния французского на английский Шекспир не написал бы своих пьес. Английский язык не стал бы таким, каким мы его знаем сегодня: разнообразным, мелодичным, одинаково подходящим и для деловых переговоров, и для песен, которым подпевает весь мир. Так что не бойтесь заимствований. Все, что не убивает язык, делает его выразительней и богаче. А какой язык, такая и культура его носителей.