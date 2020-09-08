Как долго королева служила в армии? 7 любопытных фактов про британскую монархию
Хотя большая часть доходов монархов поступает от земель, которые достались им в наследство, и инвестиций, ежегодно они получают из казны десятки миллионов фунтов в качестве «гранта суверена» (Sovereign Grant). Именно части этих денег лишились принц Гарри и Меган Маркл, когда решили отказаться от своих королевских привилегий.
Но не все так плохо: до «мегзита» часть гранта принца Гарри покрывала только 5% расходов пары. Остальные 95% выделял принц Чарльз из трастового фонда. А в наследство от принцессы Дианы младшему сыну досталось, по разным оценкам, до 20 миллионов фунтов. Поэтому работать в Burger King принцу и его жене уж точно не придется.
Общий капитал британской королевской семьи оценивается в $88 миллиардов, а самой королевы, — в $530 миллионов. Поэтому даже без денег налогоплательщиков живется семье вполне себе хорошо.
Британец Майкл Фаган 9 июля 1982 года проник в Букингемский дворец. На этом мужчина не остановился — по водосточной трубе он залез в спальню королевы. Охрана услышала сигнализацию, но решила, что сигнал ложный.
По одной из версий, Елизавета II проснулась, когда Фаган задел штору и сел на край ее кровати. Он попросил сигарету, тогда королева позвала лакея — он вернулся уже с охраной. Обвинения с Фагана были сняты, так как в тот момент незаконное проникновение (trespassing) на территорию королевской резиденции не расценивалось как уголовное преступление. Но злоумышленник провел полгода в психиатрической больнице. По словам его матери, он просто хотел поговорить с королевой.
Причем за месяц до этого Фаган уже бывал во дворце. Ночью он залез через открытое окно на крыше, прогулялся по дворцу, выпил полбутылки вина и ушел домой. Ни одна сигнализация так и не сработала, а охрана не поверила горничной.
В 1942 году 16-летняя Елизавета (тогда еще принцесса) зарегистрировалась на бирже труда (Labour Exchange). Она хотела примкнуть к женским вооруженным войскам. Но уговорить на это отца, короля Георга VI, ей удалось только к февралю 1945-го. Тогда будущая королева вступила в женские отряды самообороны «Вспомогательная территориальная служба». На службе она стала военным механиком: ее научили менять колесо, чинить двигатели, водить грузовики и машины скорой помощи.
От других военнослужащих она отличалась только в том, что каждую ночь возвращалась в Винздорский замок. За пять месяцев службы Елизавета успела получить звание младшего офицера и стала первой женщиной из королевской семьи, служившей в армии.
Исторически вороны (ravens) обитали повсюду в Британии, в том числе и в крепости-тюрьме. По легенде, в 17-м веке один астроном попросил Карла II разогнать птиц, которые мешали ему вести наблюдения. Монарха предупредили, что это может накликать беду. Чтобы не рисковать, он не только не выполнил просьбу ученого, но и приказал, чтобы на Тауэре всегда находились вороны. Как ни странно, но эта традиция почитается до сих пор.
Сейчас воронов семь — шесть «постоянных» и еще один на всякий случай. Воронам подрезают маховые перья на одном крыле, чтобы они не могли далеко улететь. Ежедневно за ними ухаживают представители Йоменской стражи (Yeomen Warders). У птиц есть имена, а смотрители утверждают, что они умеют подражать человеческой речи и даже притворяться мертвыми, чтобы привлечь к себе внимание.
Жизнь британской королевы полна удивительных фактов. В свои 93 года она уже стала самым долгоживущим монархом Великобритании. Причем правит официально она 67 лет. Коронация Елизаветы II стала первой, которую транслировали по телевизору. За пределами камер остался только акт помазания (The Holy Anointing), потому что он считается священным.
Но все эти рекорды меркнут на фоне того, что в 1953 году в полугодовое турне по странам Содружества наций, королева взяла с собой 12 тонн багажа. Вспомните это, когда будете укладывать вещи в чемодан (или в рюкзак, который должен влезть в калибратор лоукостера).
В детстве Лилибет (так в семье звали будущую королеву) увидела вельш-корги (Welsh-corgi) у маркиза Бат и сразу влюбилась в эту породу. С семи лет у Елизаветы всегда была хотя бы одна корги. На совершеннолетие ей подарили корги по кличке Сьюзан. Все остальные питомцы королевы были ее потомками.
Собаки настолько ценились, что для них была отведена собственная комната в Букингемском дворце. В 2015 году королева решила прекратить разводить корги, чтобы они не остались без хозяйки после ее смерти. Последние ее любимцы успели сняться в ролике с Джеймсом Бондом в честь Олимпиады 2012 года в Лондоне.
Мы рассказывали, что титул герцога — наивысший после короля или королевы — принцы, как правило, получают после женитьбы. Но из этого правила есть исключение: младший сын королевы принц Эдвард стал графом. Это на две ступени ниже, чем герцог. Неизвестно, почему это произошло. Считается, что к нему перейдет титул герцога Эдинбургского после смерти отца, принца Филиппа.
Любопытно, что к списку королевских герцогов не относится герцог Ланкастерский, хотя этот титул носит сама королева. Дело в том, что титул и земли графства передаются вместе с короной с 1399 года. Но почему именно герцог, а герцогиня? На этой формулировке настояла королева Виктория. Она решила, что иначе будет казаться, что она жена герцога, а не полноправный носитель титула.