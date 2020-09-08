Как долго королева служила в армии? 7 любопытных фактов про британскую монархию

Хотя большая часть доходов монархов поступает от земель, которые достались им в наследство, и инвестиций, ежегодно они получают из казны десятки миллионов фунтов в качестве «гранта суверена» (Sovereign Grant). Именно части этих денег лишились принц Гарри и Меган Маркл, когда решили отказаться от своих королевских привилегий.

Но не все так плохо: до «мегзита» часть гранта принца Гарри покрывала только 5% расходов пары. Остальные 95% выделял принц Чарльз из трастового фонда. А в наследство от принцессы Дианы младшему сыну досталось, по разным оценкам, до 20 миллионов фунтов. Поэтому работать в Burger King принцу и его жене уж точно не придется.

Общий капитал британской королевской семьи оценивается в $88 миллиардов, а самой королевы, — в $530 миллионов. Поэтому даже без денег налогоплательщиков живется семье вполне себе хорошо.