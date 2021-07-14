Как не бросить учиться и сделать любые занятия эффективными

Первый вопрос, который стоит задать себе, покупая курс или записываясь на вебинар: «А зачем мне это нужно?». Четкая и конкретная цель — половина успеха. Вы должны понимать, как будете использовать новые знания и почему от этого ваша жизнь станет лучше. «Хочу подучить английский» — это так себе цель. А вот «Хочу до января достигнуть уровня Intermediate, попробовать устроиться на работу в иностранную компанию и получать в 2 раза больше» — другое дело. У такой цели есть измеримый результат, срок и причина заниматься регулярно.

Если вы сами не знаете, где вам пригодится выученное, легко потерять мотивацию и забросить обучение. Вы просто зря потратите время, силы и деньги.

Важно, чтобы цель у вас ассоциировалась с чем-то хорошим и радостным. «Должен выучить английский, чтобы меня не уволили» — так не пойдет. Лучше вовсе не использовать слова-приказы вроде «обязательно», «необходимо» и «должен». Нарисуйте себе радужную картину вашей жизни после учебы, а не мрачную антиутопию на тему «Что будет, если я не куплю этот вебинар».

Иногда мы изучаем что-то просто так, для себя. Но даже такому обучению можно придумать цель.