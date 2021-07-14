Как не бросить учиться и сделать любые занятия эффективными
Саморазвитие — новый черный. Образование никогда не было таким доступным: онлайн-уроки, обучающие приложения, полезные рассылки, вебинары и мастер-классы окружают нас со всех сторон. Почему же мы, подписавшись на полтора десятка курсов, быстро бросаем обучение, даже если заплатили за него? Все дело в том, что многие из нас не умеют учиться самостоятельно. Эксперты из онлайн-университета Skypro от Skyeng рассказывают, как выбрать обучение и заниматься с пользой и удовольствием.
Поставьте цель
Первый вопрос, который стоит задать себе, покупая курс или записываясь на вебинар: «А зачем мне это нужно?». Четкая и конкретная цель — половина успеха. Вы должны понимать, как будете использовать новые знания и почему от этого ваша жизнь станет лучше. «Хочу подучить английский» — это так себе цель. А вот «Хочу до января достигнуть уровня Intermediate, попробовать устроиться на работу в иностранную компанию и получать в 2 раза больше» — другое дело. У такой цели есть измеримый результат, срок и причина заниматься регулярно.
Если вы сами не знаете, где вам пригодится выученное, легко потерять мотивацию и забросить обучение. Вы просто зря потратите время, силы и деньги.
Важно, чтобы цель у вас ассоциировалась с чем-то хорошим и радостным. «Должен выучить английский, чтобы меня не уволили» — так не пойдет. Лучше вовсе не использовать слова-приказы вроде «обязательно», «необходимо» и «должен». Нарисуйте себе радужную картину вашей жизни после учебы, а не мрачную антиутопию на тему «Что будет, если я не куплю этот вебинар».
Иногда мы изучаем что-то просто так, для себя. Но даже такому обучению можно придумать цель.
Составьте план обучения
Начиная учиться, многие впадают в эйфорию от собственной старательности и подписываются сразу на десять курсов и рассылок, да еще и заказывают целый сундук книг. Неудивительно — если учиться без плана, легко набрать кучу ненужного (а потом еще и чувствовать себя виноватым из-за того, что курсы так и лежат не пройденными).
Personal development plan, или план личного развития — инструмент, который поможет навести порядок в самообучении. Это не просто список литературы и курсов. В план обязательно нужно вписать:
- Цель. Зафиксируйте ее, чтобы не отвлекаться.
- Навыки, которые надо прокачать. Пишите сюда все, что поможет достигнуть желаемого: умение планировать свое время, знание языков, коммуникабельность. Если ваша цель связана с работой, поищите вакансии мечты и посмотрите, каких умений и качеств ждут от соискателя работодатели. Навыков может быть много, поэтому расставьте приоритеты: сперва то, без чего никак не обойтись, потом то, что вам действительно интересно, а уж потом — все остальное.
- Конкретные умения. Представьте, что вы закончили учиться, и опишите себя, начиная предложения с «я могу», «я знаю» и «я умею».
- Ресурсы. Сюда нужно вписать все, что вы собираетесь пройти, посмотреть и прочитать — уроки, подкасты, мастер-классы, статьи, вебинары и книги. Завершенное можно вычеркивать или помечать галочкой — так вы будете чувствовать, что процесс идет.
- Практика. Теория — это отлично, но мы учимся на практике. Подумайте, как вы будете использовать знания в повседневной жизни и работе.
- Сроки. Чтобы не превратиться в вечного студента, установите дедлайны. Но не будьте к себе строги. Менять сроки вполне допустимо. Важно, чтобы план помогал вам, а не служил еще одним источником стресса.
Выделите время на обучение
Учеба должна органично встраиваться в наш график — если ради курсов приходится жертвовать сном, семьей и друзьями, надолго вас не хватит. Как же выкроить время, если его и так мало?
Планируйте. Первое и самое важное — внесите учебу в свое расписание, как будто это регулярная рабочая задача. Не полагайтесь на авось и не думайте, что будете учиться по настроению — у учебы должен быть жесткий тайминг. Например, «каждый вторник и четверг с 13:00 до 14:00».
Учитесь понемногу, но регулярно. Заниматься по 6 часов в день — сложно и неэффективно, особенно если у вас и других дел хватает. Такой ритм быстро вас вымотает и вы бросите учебу просто из инстинкта самосохранения. Интенсивные занятия раз в неделю тоже пользы не принесут — за перерыв в уроках вы просто все забудете и придется тратить время на повторение. Час в день по будням — более реалистичный график. Так вы будете тратить 5 часов в неделю на дополнительное обучение и саморазвитие, а это уже немало. Кстати, именно так учатся Билл Гейтс и Опра Уинфри.
Найдите «якорь» для новой привычки. Используйте уже устоявшуюся привычку, чтобы сформировать новую. Например, если вы уже привыкли ходить в спортзал трижды в неделю, слушайте на беговой дорожке образовательные подкасты.
Найдите свой формат
Нет единственно правильного способа учиться. Прислушайтесь к себе, подумайте, что вам нравится, и стройте обучение вокруг своих предпочтений. Чтобы решить как учиться, ответьте на два вопроса:
Что вам интереснее — теория или практика?
Если вы — теоретик, ваш путь — предзаписанные курсы, подкасты и книги. Если склоняетесь к практике, ищите обучение, где в программу входят воркшопы и работа над проектами. А еще можно брать новые задачи на работе.
Вы любите заниматься в одиночку или в группе?
Поклонники самостоятельного обучения, как правило, умеют распоряжаться своим временем. Им подойдут те же форматы, что и для теоретиков. Для лучшего результата можно заниматься с личным учителем.
Те, кто лучше учится в группе, могут попробовать клубы, групповые занятия, марафоны, где надо соревноваться с другими, и курсы, у которых есть развитое сообщество студентов.
Учитывайте способ потребления информации
Визуалы, кинестетики и аудиалы запоминают информацию по-разному. Как узнать, к какой группе относитесь вы? Вспомните ПИН-код своей карты.
Представили эти цифры, написанными на бумаге? Вы визуал.
Проговорили их про себя? Несомненно, аудиал.
Припомнили, как двигаются пальцы, когда вы набираете его? Вы — один из кинестетиков.
Визуалам проще запоминать новую информацию, если она оформлена в виде таблицы, инфографики или mind-map. Они предпочитают читать или смотреть видеоролики и фильмы. Попробуйте после занятия графически оформить все, что вы узнали — нарисовать свою схему или таблицу.
Аудиалы хорошо воспринимают подкасты и аудиозаписи. Они запоминают новую информацию, проговаривая ее про себя. Если вы — аудиал, попробуйте пересказать урок своими словами или представить, что объясняете тему разным людям — своему преподавателю, коллеге-джуниору, семилетней племяннице и таксисту.
Кинестетикам нужна практика: разобравшись в какой-то теме, немедленно отправляйтесь обкатывать все, что узнали, в боевых условиях. Посмотрели видео о дрессировке собаки? Тут же берите ее на поводок и начинайте обучать новым трюкам. Прочитали рецепт? Отправляйтесь к плите и творите.
Как бы вы ни учились и что бы вы ни изучали, не будьте токсичны по отношению к себе — это главный принцип успешного обучения. Все мы люди, и всем нам случается пропускать занятия, лениться и прокрастинировать. Это нормально, и не стоит ругать себя за это. Главное — не попасть в ленивую колею. Чтобы этого не произошло, следуйте принципу «never miss twice» («никогда не пропускать дважды») и ищите удобный для себя способ учиться. Пусть образование будет не тяжкой обязанностью, а удовольствием!