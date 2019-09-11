Как россияне притворяются носителями английского, чтобы преподавать язык в Китае

В интернет-издании «Фонтанка» вышла статья о том, как жители России нелегально уезжают в Китай преподавать английский язык в школах и детских садах. При этом они врут местным работодателям, что приехали из США, Канады или Австралии. Skyeng Magazine пересказывает основные тезисы.

Носители языка – желанные преподаватели

Поголовное увлечение английским среди китайцев началось семь-восемь лет назад. Какое-то время россиянам можно было ехать туда преподавать по рабочей визе. Но потом Китай изменил политику: с 2016 года преподавать английский могут только граждане США, Канады, Великобритании, Ирландии, ЮАР, Австралии и Новой Зеландии. Но для них условия работы не так привлекательны, как для выходцев из Восточной Европы.

Каждая частная школа (и детский сад) хочет своего «канадца». А лучше трех

Родители готовы отдавать за образование детей большие деньги, если в школе или детском саду работает носитель английского. Школам просто неоткуда брать такое количество преподавателей-нейтивов, к тому же платить каждому зарплату от 2500 долларов в месяц.

«Канадцев» поставляют из СНГ. Это нелегалы

Российско-китайские агентства везут «педагогов» из России, Украины и Белоруссии. Разумеется, это незаконно. Учебное заведение платит иностранцу 2000–2500 долларов в месяц, но сам учитель получает только 1300 долларов: остальное забирает агент. Приезжие рады такому заработку, ведь в России даже такие зарплаты — редкость.

Для трудоустройства достаточно знать английский и быть белым

Преподаватель английского из Сучжоу Сергей Михеев рассказал «Фонтанке», что его работа — это что-то среднее между преподавателем и аниматором. Самое главное – нравиться детям, и тогда родители будут нести деньги в школу. Главные условия для того, чтобы устроиться на работу – знать язык (чтобы родители верили, что ты из Канады) и иметь европейскую внешность.

Преподавать в детских садах с этого года нельзя. Но все преподают

По словам Михеева, с этого года китайское правительство решило, что детей не стоит грузить лишними предметами, поэтому преподавать английский в детском саду запрещено. Но родители хотят, и директора идут им навстречу, обходя закон. То есть по факту ничего не поменялось.

Работодатели любят русских «канадцев»

Директора школ понимают преподавателей и хорошо к ним относятся. Но бывают случаи, когда не выплачивают последнюю зарплату перед окончанием контракта и отъездом работника домой. Или, если учитель задумал перейти в другую школу, директор начинает угрожать ему полицией, чтобы тот остался.

Ни Skyeng Magazine, ни редакция nat-geo.ru не советуют вам заниматься нелегальной миграцией, но подтянуть язык – всегда хорошая идея. Так даже на родине можно будет рассчирывать на зарплату повыше или уехать работать в другую страну на абсолютно законных основаниях.

Записывайтесь на первое бесплатное занятие в онлайн-школе Skyeng. Уроки проходят один на один с преподавателем на уникальной интерактивной платформе (никакого скайпа!).