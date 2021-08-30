Как совмещать работу и путешествия

Но у тех, кто уже выбрал удаленный формат работы или учебы, смена сезонов тоски не вызывает. Они могут познавать мир, когда захотят и без долгих согласований с руководством. В онлайн-университете Skypro знают, как работать и учиться в путешествиях: на удаленке сидят и студенты, и сотрудники. Эксперты Skypro поделились советами, которые помогут вам успешно совмещать путешествия с работой или учебой.
Развивайте самодисциплину
Каждый фрилансер вам скажет, что ключевое для удаленной работы — самодисциплина. Когда за окном шумит океан или мерцают огни Эйфелевой башни, тяжело сосредоточиться на рутинных задачах. А сложные исследования даже начинать нет желания. Вы представляете, как гуляете по незнакомым улочкам, заглядываете в уютные кафе. Мысли уносятся далеко за пределы рабочего места… Но вы не в отпуске: закрыть ноутбук и поддаться искушению не получится. Что же делать?
✔ Распланируйте свой день
Определите рабочие часы, обсудите их с руководителем и коллегами. Попробуйте заранее договориться, в какое время всегда будете на связи — а когда моментального ответа от вас не дождутся. Если прогуляетесь в обед и заглянете в музей, трагедии не произойдет — зато вы вернетесь к работе с новыми силами.
Запланируйте реальное количество дел: столько, сколько сможете сделать. Оставьте пустое время на форс-мажоры и горящие задачи — они обязательно появятся.
Оцените, какие задачи вы можете сделать сами, а для каких нужны коллеги. Так вы правильно распределите дела в течение дня. Это важно, если вы в другом часовом поясе.
✔ Поощряйте себя за результат
Придумайте награду за выполненную задачу. Сделали тридцать слайдов презентации — попробуйте блюдо местной кухни. Провели совещание — подышите воздухом и понаблюдайте, как живет незнакомый город.
Перерывы в работе благоприятно влияют на производительность. Часто решение сложного вопроса приходит само, если отложить его и переключиться на что-то другое.
✔ Придумайте приятный ритуал
Это может быть любое простое действие, связанное с рабочим процессом. Например, перед тем, как открыть ноутбук, прогуляйтесь за кофе. Вернулись домой — приступайте к задачам.
Подготовьте отдельное удобное место для работы и не используйте его для других целей. Пускай оно ассоциируется только с делами и настраивает на продуктивность.
Евгения Осколкова, менеджер по продукту в Skypro:
«Самое сложное — совмещать интенсивную работу и знакомство с новым местом. Обычно я приезжаю на три-четыре недели — успеваю насладиться впечатлениями от путешествия и не выпасть из рабочего режима.
У меня был случай в Берлине, когда я выбралась на полторы недели. Каждый день после работы исследовала новые места. В итоге за три дня настолько устала, что остаток поездки провела дома. Было обидно. Пришлось в выходные изучать город в ускоренном режиме на самокате. Решила так больше не делать.
Хороший вариант — пару недель работать и брать неделю отпуска после. Так я сделала на Кипре. Первые недели кажется, что посмотреть ничего не успеваешь. Но это не тревожит — неделя отпуска уже распланирована».
Планируйте поездку основательно
Путешествие станет приятным, а работа продуктивной, если хорошо подготовиться.
✔ Убедитесь, что связь хорошая
Если вы регулярно работаете удаленно, ваш ноутбук уже готов к поездке: нужные программы и расширения установлены, доступы получены. Все, что требуется от нового города — хороший интернет. Иногда это проблема.
Свяжитесь с отелем или хозяином квартиры, в которой остановитесь. Спросите о Wi-Fi и мобильной связи: хватит ли вам скорости для работы, стабильно ли подключение. Возможно, придется отказаться от поездки в джунгли Амазонии и выбрать вариант понадежнее. Или подождать до отпуска.
Узнайте заранее, что в вашем случае выгоднее — роуминг или местная симка. Если второе — выберите оператора и изучите тарифы. А купите уже на месте.
✔ Проверьте, что техника работает
Ситуации, когда в путешествии выходит из строя ноутбук или телефон, неприятные. Приходится срочно искать мастера, тратить деньги на ремонт и волноваться, что работа встала.
Перед выездом еще раз все проверьте: обновления установлены, зарядка работает, ошибки не выскакивают. Предвидеть все невозможно, что-то все равно может случиться — с этим вы разберетесь на месте.
Выбирайте удаленные профессии
Если вы привязаны к офису и работать удаленно не можете, а путешествовать очень хотите — задумайтесь о новой профессии. Количество удаленных вакансий с каждым годом растет. Сотрудники Skyeng уже давно работают из разных городов и часовых поясов — удаленка дает больше возможностей и свободы.
В онлайн-университете Skypro готовят junior-специалистов разных IT-профессий: инженер по тестированию, аналитик данных, разработчик на Python и Java-разработчик. Спрос на них высокий, а найти первую работу после обучения получится даже без опыта.
Юлия Селезнева, руководитель методической команды в Skypro:
«Наш студент — это работающий взрослый человек, который может уделять обучению без риска перегруза и выгорания до 5-7 часов в неделю. Одна неделя — это записанная лекция и домашнее задание, можно спланировать просмотр в любое время. Один раз в 2-3 недели, мы проводим воркшоп, на нем обязательно живое присутствие. Кроме того, наставники почти всегда на связи и отвечают на любые вопросы, даже как учиться удаленно.
Секрет прост: чтобы путешествовать и учиться, нужно планировать свое обучение и включать его в свою обязательную рутину, а не учиться по случаю».
Хотите путешествовать, развиваться и много зарабатывать — выбирайте новую жизнь вместе со Skypro.