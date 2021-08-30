Как совмещать работу и путешествия

Определите рабочие часы, обсудите их с руководителем и коллегами. Попробуйте заранее договориться, в какое время всегда будете на связи — а когда моментального ответа от вас не дождутся. Если прогуляетесь в обед и заглянете в музей, трагедии не произойдет — зато вы вернетесь к работе с новыми силами.

Запланируйте реальное количество дел: столько, сколько сможете сделать. Оставьте пустое время на форс-мажоры и горящие задачи — они обязательно появятся.

Оцените, какие задачи вы можете сделать сами, а для каких нужны коллеги. Так вы правильно распределите дела в течение дня. Это важно, если вы в другом часовом поясе.