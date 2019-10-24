Как забронировать жилье за границей: простая инструкция с английской лексикой
Безусловно, технологии облегчили нашу жизнь. Но не все вопросы можно решить, ткнув на кнопку. Поэтому Skyeng Magazine собрали лексику, которая пригодится вам при бронировании жилья.
Зачем это нужно?
Во-первых, вам может понадобиться обговорить с менеджером детали. Можно ли поставить дополнительную кровать или детскую колыбельку? Или заселиться вместе с любимой собакой? А если вы прилетаете в 4 часа утра, а на сайте — ни слова про круглосуточную стойку регистрации? Лучше уточнить все сразу, чем столкнуться с неприятным сюрпризом на месте.
Во-вторых, вам все равно придется общаться с менеджером на стойке регистрации. Зарегистрироваться и выехать, попросить утюг (iron) или дополнительную бутылку воды (bottle of water), пожаловаться на капающий кран (leaking tap) или сменить номер (to change the room) — все это придется делать лично, и приложение тут не поможет. А если обнаружатся проблемы с вашей бронью? Подумать страшно.
В-третьих, персонал отеля может помочь вам спланировать отдых — если, конечно, вы сможете с ним побеседовать. Речь не только о заказе экскурсий и трансферов. Ребята из гостиницы смогут подсказать вам, где тут поблизости хороший ресторан, насколько безопасно гулять по окрестностям по ночам и сколько займет дорога до аэропорта.
В-четвертых, отпускное жилье — это не только отели. Есть еще и сервисы, предлагающие частное жилье у местных жителей. Это нередко и дешевле, и качественнее (личные апартаменты с кухней и террасой по цене номера «эконом» — чем плохо?). К тому же хозяева часто готовы поделиться полезными лайфхаками, а некоторые даже могут устроить вам экскурсию. Но чтобы воспользоваться этими возможностями, нужен английский. Как минимум потому, что вам нужно будет написать маленькое письмо о себе, так как без него вы с хозяином ни о чем не договоритесь.
Как переписываться с отелем
Итак, вы ищете отель или апартаменты и хотите уточнить, что именно вам предлагают. Самую точную информацию вы сможете получить, написав письмо или сообщение в соцсетях. Не забываем про hello — вежливость превыше всего.
Обозначьте свои намерения: «I would like to book a single/double/triple room for … nights» («Я хотел бы забронировать одноместный/двухместный/трехместный номер на … ночей»).
Еще лучше, если вы точнее опишете комнату мечты. Например, упомянете, что вам нужен suite (номер-люкс), a room with a balcony (номер с балконом), a room with a bed for a child (номер с кроватью для ребенка), quiet room (тихий номер), a room with a sea view / garden view / facing the street (комната с видом на море/сад/улицу).
По описанию не всегда понятно, как номер укомплектован. Если есть сомнения, лучше спросить: «Does the room have internet access / a private bathroom / air conditioning / a TV?» («В этом номере есть доступ в интернет / отдельная ванная / кондиционер / телевизор?»).
Нередко отель требуется всего на одну ночь во время долгой пересадки. Тогда имеет смысл искать что-то поближе к аэропорту. В таком случае поинтересуйтесь: «How far is the hotel from the airport?» («Отель расположен далеко от аэропорта?») и «Does the hotel provide airport transfer?» («Отель предоставляет трансфер от аэропорта и обратно?»).
Если вы путешествуете на машине, спросите: «Do you have a car parking?» («У вас есть парковка?»). Иначе придется долго кружить по округе в поисках стоянки (которая еще и окажется платной).
И будет совсем нелишним уточнить: «When are the check-in and check-out?» («В котором часу я могу заселиться, и когда я должен освободить номер?»). А если вы приезжаете рано и уезжаете поздно, обязательно узнайте: «Is early check-in / late check-out available?» («Могу ли я заселиться пораньше / выехать попозже?»).
Кстати, у общения напрямую есть один весомый плюс — можно выпросить скидку. Особенно если это маленький семейный отель, а не гигантская сетевая гостиница. Прямолинейные гости могут спросить в лоб: «Can you give me a discount?» («Вы можете сделать скидку?»). Если вам неловко, зайдите издалека: «That’s a bit more than I wanted to pay. Do you have anything cheaper?» («Это немного больше, чем я готов заплатить. У вас есть что-нибудь подешевле?»).
Как переписываться с хозяевами на Airbnb
На Airbnb вы снимаете жилье не у безликого отеля, а у конкретного человека, поэтому постарайтесь не относиться к апартаментам как к гостиничному номеру, а к хозяину — как к обслуживающему персоналу. Душевность в приветственном письме не обязательна, но все-таки желательна. Кроме того, постарайтесь дать как можно больше информации о себе и своих планах.
О чем писать?
О своих планах. Сообщите, когда вы приезжаете в город и чем намерены заниматься. Так хозяин может подготовить для вас какую-то полезную информацию.
О выборе. Дайте понять, что внимательно прочитали описание и поняли его. Ни один хозяин не обрадуется, если вы снизите оценку жилья за недостатки, упомянутые в описании. Можно сделать комплимент квартире и подчеркнуть, что именно вам нравится.
О своем стиле общения. Одни гости ищут тишины и спокойствия, другие рады поболтать с хозяином, третьи ожидают, что хозяин будет еще и немножечко гидом. Все три варианта имеют право на жизнь, но лучше сразу обозначить границы.
О личных качествах. Подчеркните свою чистоплотность — так хозяин поймет, что вы придаете этому значение. А это всегда хорошо.
И конечно, никто не запретит вам задать те же вопросы, что и в отеле. Не стесняйтесь, это нормально.
Вот простой шаблон письма, которым вы можете воспользоваться (и переделать его под себя):
Hello, my name is Masha. I'll be in town April 4-11. I'm going to see the King's Palace and the famous Botanical garden. I’ve read the description and took a look at the photos — your place looks beautiful. And the location is perfect — I prefer to stay in a quiet area. I'm very tidy and I don’t smoke. I like to chat and hope you could show me around. I'm looking forward to seeing you!
P.S. I arrive at 8 am. Would it be possible to have an early check-in?
Привет, меня зовут Маша. Я буду в вашем городе с 4 по 10 апреля. Собираюсь посмотреть Королевский дворец и знаменитый Ботанический сад. Я прочитала описание и посмотрела фотографии — ваша квартира очень красивая. И расположена она идеально — я предпочитаю жить в тихом районе. Я очень аккуратная и не курю. Люблю поболтать и надеюсь, что вы сможете показать мне окрестности. С нетерпением жду встречи!
P.S. Я приезжаю в 8 утра. Могу ли я заселиться пораньше?
Умение правильно вести переговоры с отелями сулит вам массу выгод и просто облегчает организацию отпуска.