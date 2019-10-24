Как забронировать жилье за границей: простая инструкция с английской лексикой

Во-первых, вам может понадобиться обговорить с менеджером детали. Можно ли поставить дополнительную кровать или детскую колыбельку? Или заселиться вместе с любимой собакой? А если вы прилетаете в 4 часа утра, а на сайте — ни слова про круглосуточную стойку регистрации? Лучше уточнить все сразу, чем столкнуться с неприятным сюрпризом на месте.

Во-вторых, вам все равно придется общаться с менеджером на стойке регистрации. Зарегистрироваться и выехать, попросить утюг (iron) или дополнительную бутылку воды (bottle of water), пожаловаться на капающий кран (leaking tap) или сменить номер (to change the room) — все это придется делать лично, и приложение тут не поможет. А если обнаружатся проблемы с вашей бронью? Подумать страшно.

В-третьих, персонал отеля может помочь вам спланировать отдых — если, конечно, вы сможете с ним побеседовать. Речь не только о заказе экскурсий и трансферов. Ребята из гостиницы смогут подсказать вам, где тут поблизости хороший ресторан, насколько безопасно гулять по окрестностям по ночам и сколько займет дорога до аэропорта.

В-четвертых, отпускное жилье — это не только отели. Есть еще и сервисы, предлагающие частное жилье у местных жителей. Это нередко и дешевле, и качественнее (личные апартаменты с кухней и террасой по цене номера «эконом» — чем плохо?). К тому же хозяева часто готовы поделиться полезными лайфхаками, а некоторые даже могут устроить вам экскурсию. Но чтобы воспользоваться этими возможностями, нужен английский. Как минимум потому, что вам нужно будет написать маленькое письмо о себе, так как без него вы с хозяином ни о чем не договоритесь.