Как забронировать жилье за границей: простая инструкция с английской лексикой

Нередко отель требуется всего на одну ночь во время долгой пересадки. Тогда имеет смысл искать что-то поближе к аэропорту. В таком случае поинтересуйтесь: «How far is the hotel from the airport?» («Отель расположен далеко от аэропорта?») и «Does the hotel provide airport transfer?» («Отель предоставляет трансфер от аэропорта и обратно?»).

Если вы путешествуете на машине, спросите: «Do you have a car parking?» («У вас есть парковка?»). Иначе придется долго кружить по округе в поисках стоянки (которая еще и окажется платной).

И будет совсем нелишним уточнить: «When are the check-in and check-out?» («В котором часу я могу заселиться, и когда я должен освободить номер?»). А если вы приезжаете рано и уезжаете поздно, обязательно узнайте: «Is early check-in / late check-out available?» («Могу ли я заселиться пораньше / выехать попозже?»).

Кстати, у общения напрямую есть один весомый плюс — можно выпросить скидку. Особенно если это маленький семейный отель, а не гигантская сетевая гостиница. Прямолинейные гости могут спросить в лоб: «Can you give me a discount?» («Вы можете сделать скидку?»). Если вам неловко, зайдите издалека: «That’s a bit more than I wanted to pay. Do you have anything cheaper?» («Это немного больше, чем я готов заплатить. У вас есть что-нибудь подешевле?»).