Когда начинается зима? Не во всех странах это 1 декабря

В России времена года отсчитывают по календарному принципу — по три месяца на каждое. Мы привыкли считать, что зима длится с 1 декабря по 28 февраля.

А в Великобритании и США принцип другой — астрономический. Там времена года начинаются в дни солнцестояний и равноденствий. Зима начинается в день зимнего солнцестояния — 21 декабря — и продлится до дня весеннего равноденствия — 20 марта.

В Южном полушарии — в Австралии и Новой Зеландии — все наоборот: с 21 декабря по 20 марта будет лето, а зима наступит 21 июня и продлится до 22 сентября.

Первый день зимы (как и остальные 364 дня года) — отличный повод узнать что-то новое. Чтобы одновременно заниматься саморазвитием и учить английский долгими зимними вечерами, получите ваш личный план.