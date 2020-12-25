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Когда начинается зима? Не во всех странах это 1 декабря

Skyeng Magazine
25 декабря 2020
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Некоторые встречают зиму 21 декабря

Вот бы поехать сейчас куда-нибудь, где еще нет зимы. В Англию, например. Или США. Нет, у нас нет проблем с географией. Просто зима в этих странах начинается не с 1 декабря, как у нас, а позже. В этом году — 21 декабря.

Рассказывает онлайн-школа английского языка Skyeng и Skyeng Magazine.

Когда начинается зима в разных странах

В России времена года отсчитывают по календарному принципу — по три месяца на каждое. Мы привыкли считать, что зима длится с 1 декабря по 28 февраля.

А в Великобритании и США принцип другой — астрономический. Там времена года начинаются в дни солнцестояний и равноденствий. Зима начинается в день зимнего солнцестояния — 21 декабря — и продлится до дня весеннего равноденствия — 20 марта.

В Южном полушарии — в Австралии и Новой Зеландии — все наоборот: с 21 декабря по 20 марта будет лето, а зима наступит 21 июня и продлится до 22 сентября.

Первый день зимы (как и остальные 364 дня года) — отличный повод узнать что-то новое. Чтобы одновременно заниматься саморазвитием и учить английский долгими зимними вечерами, получите ваш личный план.

Что вообще такое солнцестояние и равноденствие?

Земная ось расположена под наклоном. Она не перпендикулярна орбите, по которой Земля движется вокруг Солнца. Поэтому разные части планеты освещены не одинаково, и длина дня и ночи в течение года отличается.

Солнцестояние — это время, когда одно из полушарий Земли максимально близко к Солнцу, а второе — максимально далеко от него. В Северном полушарии в день зимнего солнцестояния — самая длинная ночь и самый короткий день. После этого можно выдохнуть: световой день начнет увеличиваться.

В дни равноденствий — осенью и весной — Солнце почти равномерно освещает Южное и Северное полушария. Поэтому продолжительность дня и ночи примерно одинаковая.

Когда будет солнцестояние и равноденствие в этом году?

Числа, на которые приходятся дни солнцестояния, каждый год меняются — на 1 — 2 дня, не больше.

В 2020 году день зимнего солнцестояния (winter solstice)  — 21 декабря. День летнего солнцестояния (summer solstice) в 2021-м ждем в США 20 июня, а в Великобритании и России — 21 июня.

День весеннего равноденствия (spring equinox) в 2021 году — 20 марта. День осеннего равноденствия (autumnal equinox) — 22 сентября.

Почему в разных странах зима начинается в разные дни

Климат. В Северном полушарии лето — это тепло и солнышко, зима — снег и мороз, а осень — дожди и листопады. Так уж повелось. И если в России снег легко может выпасть уже в октябре–ноябре, то в США и Великобритании ему нужно больше времени.

Удобство. Астрономический принцип смены времен года привычнее, но календарный — удобнее. Даже пара дней разницы в начале сезонов могут создать нешуточную путаницу. С фиксированными датами все проще. И не так важно, что за окном осенняя погода, а Солнце еще не достигло нужной точки.

Традиции. С днями солнцестояний и равноденствий связаны древние праздники и обычаи. У нас, кстати, тоже.

Например, праздник Ивана Купалы (возможно, в детстве вы в этот день обливались водой во дворе) — это и есть день летнего солнцестояния. И вроде лето уже в самом разгаре, но — по поверьям — купаться лучше начинать с этого дня. Вот, оказывается, почему.

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