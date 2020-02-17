Впрочем, титул герцога у королевских особ носит церемониальный характер: они не владеют землей и не имеют административных прав над ней (исключение составляет титул Duke of Cornwall, который принадлежит принцу Чарльзу и сопряжен с наследованием престола).

Этим титулом обладает 31 человек, из них не относятся к королевской семье 24 герцога. Обращаться к ним положено как «Ваша светлость» или Your Grace.

2. Маркиз и маркиза (Marquess and Marchioness)

Главным предназначением маркизов было охранять границы Англии с Уэльсом и Шотландией, которые назывались старофранцузским словом marche («граница»). Именно этим считающимся «беспокойным» положением земель принято объяснять высокий титул маркизов.

Примечательно, что есть две традиции написания этого титула в английском языке в зависимости от того, о какой аристократии идет речь. Для обозначения французской и шотландской используется «marquis», а для английской, ирландской и европейской — «marquess». В современной Британии сохранилось 34 маркиза.

3. Граф (эрл) и графиня (Earl and Countess)

Эрлы или, как мы привыкли, «графы» получили название своего титула от староанглийского eorl («военный вождь»). Помощники короля на местах управляли территорией, которые по-русски называются одним общим словом «графство». В английском это может звучать как shire, province или county. Они также собирали налоги и выполняли роль судей. Кроме того, это единственный титул, в котором принципиально разнятся названия ранга для мужчин и женщин: слово countess («графиня») происходит от латинского cometissa («жена графа»). Этот титул носят порядка 200 человек.