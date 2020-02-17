Кто такие пэры и чем они отличаются от «простых людей». Объясняем, как устроено британское дворянство
На королевской семье (the royals) привилегированное сословие в Великобритании не заканчивается. В Соединенном Королевстве сейчас существует дворянство, которое делится на nobility и gentry — титулованную и нетитулованную аристократию. Skyeng Magazine рассказывает, что же дают эти титулы.
Как появилось дворянство
Британская система дворянских титулов называется пэрством (peerage), отсюда и берет общее название титулованная знать — пэры (peers), слово англо-французского происхождения. Наравне с ним можно услышать синоним древнеанглийского происхождения — лорды (lords), которое чаще всего используют, когда рассказывают о верхней палате парламента (The House of Lords).
Дворянство появилось на островах в Средневековье: титулы, а вместе с ним и земли, даровались тем, кто клялся в верности правителю и сражался за него. С тех пор система пэрства претерпела множество изменений, особенно после присоединения Шотландии в 1707 году и Ирландии в 1800 году. До этого в каждой из стран существовали собственные принципы титулирования, но принципиально отличалось только пэрство Шотландии. Согласно английской системе, члены семьи лорда были формально простолюдинами, а согласно шотландской, вся семья была причислена к знати. Хронологически последнее ранжирование титулов именуется Peerage of the United Kingdom и относится к большинству титулов, созданных после 1801 года.
Какие привилегии есть у знати
Что еще отличает лордов от так называемых «простых людей» или commoners? Это только две привилегии, оставшиеся в XXI веке: право на доступ к правителю, чтобы дать ему или ей совет о делах государственных, а также свобода от гражданского ареста (применялось дважды с 1945 года).
Выбранные аристократы принадлежат к Палате Лордов. Причем с 1999 года часть тех, кто получил свой титул по наследству (hereditary peers), в меньшинстве и ограничена 92 местами. Остальные места занимают пожизненные пэры (life peers) в ранге барона — к ним относятся политические и общественные деятели, получившие свой титул без права наследства.
Что означают дворянские титулы
Сейчас в Великобритании есть пять титулов в следующей иерархии: герцог, маркиз, граф, виконт и барон. Общее правило наследования каждого из них — от отца к старшему сыну, рожденному в браке. Но есть примеры древних титулов, которые предполагали наследование по женской линии, но только в случае, если нет сына-наследника. Женщины могли получить титул по решению монарха, правда, зачастую без права наследования.
1. Герцог и герцогиня (Duke and Duchess)
Название наивысшего ранга после короля или королевы происходит от латинского слова dux («вождь»). Они управляли герцогствами (duchy или dukedom), каждое из которых охватывает приличную часть королевства.
По традиции принцы получают титул герцога после женитьбы: в 2011 году принц Уильям стал герцогом Кембриджским (Duke of Cambridge), а к его жене Кэтрин Миддлтон стали обращаться как к герцогине Кембриджской (Duchess of Cambridge). А вот принц Гарри и Меган Маркл недавно от своих привилегий отказались. Они останутся герцогом и герцогиней Сассекскими, но больше не будут получать государственные средства, использовать королевские титулы и участвовать в официальных мероприятиях.
Впрочем, титул герцога у королевских особ носит церемониальный характер: они не владеют землей и не имеют административных прав над ней (исключение составляет титул Duke of Cornwall, который принадлежит принцу Чарльзу и сопряжен с наследованием престола).
Этим титулом обладает 31 человек, из них не относятся к королевской семье 24 герцога. Обращаться к ним положено как «Ваша светлость» или Your Grace.
2. Маркиз и маркиза (Marquess and Marchioness)
Главным предназначением маркизов было охранять границы Англии с Уэльсом и Шотландией, которые назывались старофранцузским словом marche («граница»). Именно этим считающимся «беспокойным» положением земель принято объяснять высокий титул маркизов.
Примечательно, что есть две традиции написания этого титула в английском языке в зависимости от того, о какой аристократии идет речь. Для обозначения французской и шотландской используется «marquis», а для английской, ирландской и европейской — «marquess». В современной Британии сохранилось 34 маркиза.
3. Граф (эрл) и графиня (Earl and Countess)
Эрлы или, как мы привыкли, «графы» получили название своего титула от староанглийского eorl («военный вождь»). Помощники короля на местах управляли территорией, которые по-русски называются одним общим словом «графство». В английском это может звучать как shire, province или county. Они также собирали налоги и выполняли роль судей. Кроме того, это единственный титул, в котором принципиально разнятся названия ранга для мужчин и женщин: слово countess («графиня») происходит от латинского cometissa («жена графа»). Этот титул носят порядка 200 человек.
4. Виконт и виконтесса (Viscount and Viscountess)
Виконт исторически являлся заместителем графа, отсюда и его название от латинского слова vicecomes, то есть «вице-граф». Такой ранг получали обычно дети графа, хотя помощниками могли становиться и герцоги. Но иногда получалось и так, что на отведенной территории виконта не было. Тогда графы брали на себя двойную обязанность. Виконтами себя продолжают называть 115 лордов.
5. Барон и баронесса (Baron and Baroness)
К самой многочисленной группе знати (более 400 пэров) относятся бароны. Название происходит от старогерманского baro (свободный господин). В обязанности барона, как и эрла, входило управлять территорией, но уже не всем графством, а только его частью.
При личном обращении ко всем представителям аристократии, начиная с маркиза и заканчивая баронами, необходимо использовать lord/lady или my lord/my lady, что в переводной литературе превратилось в «милорд» и «миледи».
Хотя в Англии родственники тех, кто носит титул, формально к пэрству отношения не имеют, для них существует понятие титула учтивости (courtesy title). Это значит, что они могут использовать ранг ниже по иерархии, чем у их знатного предка. Кстати, чтобы получить титул на Британских островах, теперь необязательно ждать милости королевы или судьбы в виде наследства или выгодной партии — достаточно купить поместье.
Узнайте, как на самом деле изучают литературу в США и Великобритании.