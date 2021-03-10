«Летающее масло» и «драконья муха»: 7 очень странных названий насекомых в английском

Если вы на уроках английского шутили, что butterfly — это «летающее масло», то вы были совершенно правы.

Есть две теории насчет происхождения слова butterfly. Первая связана со старым поверьем: если сливочное масло оставить неприкрытым, его съедят насекомые. По второй теории, цвет крыльев многих бабочек похож на цвет масла.