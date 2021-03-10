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Английский для путешествий

«Летающее масло» и «драконья муха»: 7 очень странных названий насекомых в английском

Skyeng Magazine
10 марта 2021
Не забудьте выпустить «леди-букашку» в окно

Объяснить иностранцу, почему мы называем божью коровку God’s little cow, конечно, непросто. Но английский язык тоже навыдумывал странные названия насекомых. Онлайн-школа английского языка Skyeng и Skyeng Magazine собрали самые необычные и объяснили их происхождение.

1. Butterfly ['bʌtəflai] — «летающее масло», или бабочка

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Олег Резенов

Если вы на уроках английского шутили, что butterfly — это «летающее масло», то вы были совершенно правы.

Есть две теории насчет происхождения слова butterfly. Первая связана со старым поверьем: если сливочное масло оставить неприкрытым, его съедят насекомые. По второй теории, цвет крыльев многих бабочек похож на цвет масла.

2. Ladybird ['leidibəːd] — «леди-птица», или божья коровка

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Анжелика Тараненко

В английском у божьей коровки два названия: ladybird — более ранний — обычно считают британским, а ladybug — более современный — американским. И там и там lady означает Деву Марию, которую часто изображали в красной мантии.

Почему появился вариант с bug, довольно очевидно, но почему старая форма была с bird? Этимологический словарь считает, что носителям английского того времени слово bug намекало на содомию и они хотели избежать подобных коннотаций.

3. Dragonfly ['dræg (ə)nflai] — «драконья муха», или стрекоза

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Владимир Колесников

Чем отличается английский язык, так это умением легко переиспользовать слова. Например, fly значит «муха», но добавили dragon — и получилась «стрекоза».

Почему стрекоза напомнила носителям языка дракона, остается догадываться. До 17 века стрекоз называли adderbolt (дословно «стрела гадюки») и devil’s darning-needle («чертова игла для штопки»).

4. Silverfish ['silvə, fiʃ] — «серебряная рыба», или чешуйница

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Wikimedia Commons

Это такие мелкие насекомые, которые иногда заводятся в ванной. Именно насекомые — silverfish не имеет ничего общего с рыбой, разве что любовь к влаге и серебряный отлив.

Есть другие названия этого насекомого, которые лучше характеризуют его: silvertail (дословно «серебряный хвост») и furniture-bug («мебельный клоп»).

5. Caterpillar ['kætəpilə] — «волосатая кошка», или гусеница

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Галина Горькавая

На что для вас похожи гусеницы? Может быть, на кошку? На волосатую кошку? По крайней мере, с ними французы сравнили мохнатых насекомых, а англичане переняли название в середине 15-го века.

Правда, во французском языке закрепилось другое название — chenille — которое дословно переводится «маленькая собачка».

6. Cockroach ['kɔkrəuʧ] — таракан

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Pixabay

У тараканов, самых народных насекомых, такое же народное происхождение названия. Скорее всего, оно пришло из испанского языка, где cucaracha означает «жук». Есть два народных толкования первой части испанского названия: либо это cuca — «вид гусеницы», либо caca — «экскременты».

7. Centipede ['sentipiːd] — «стоножка», или сороконожка

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В русском языке многоножке насчитывают сорок ног, а в английском — все сто! Название centipede происходит от латинского слова centum — «сто».

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