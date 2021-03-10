«Летающее масло» и «драконья муха»: 7 очень странных названий насекомых в английском
Объяснить иностранцу, почему мы называем божью коровку God’s little cow, конечно, непросто. Но английский язык тоже навыдумывал странные названия насекомых. Онлайн-школа английского языка Skyeng и Skyeng Magazine собрали самые необычные и объяснили их происхождение.
1. Butterfly ['bʌtəflai] — «летающее масло», или бабочка
Если вы на уроках английского шутили, что butterfly — это «летающее масло», то вы были совершенно правы.
Есть две теории насчет происхождения слова butterfly. Первая связана со старым поверьем: если сливочное масло оставить неприкрытым, его съедят насекомые. По второй теории, цвет крыльев многих бабочек похож на цвет масла.
2. Ladybird ['leidibəːd] — «леди-птица», или божья коровка
В английском у божьей коровки два названия: ladybird — более ранний — обычно считают британским, а ladybug — более современный — американским. И там и там lady означает Деву Марию, которую часто изображали в красной мантии.
Почему появился вариант с bug, довольно очевидно, но почему старая форма была с bird? Этимологический словарь считает, что носителям английского того времени слово bug намекало на содомию и они хотели избежать подобных коннотаций.
3. Dragonfly ['dræg (ə)nflai] — «драконья муха», или стрекоза
Чем отличается английский язык, так это умением легко переиспользовать слова. Например, fly значит «муха», но добавили dragon — и получилась «стрекоза».
Почему стрекоза напомнила носителям языка дракона, остается догадываться. До 17 века стрекоз называли adderbolt (дословно «стрела гадюки») и devil’s darning-needle («чертова игла для штопки»).
4. Silverfish ['silvə, fiʃ] — «серебряная рыба», или чешуйница
Это такие мелкие насекомые, которые иногда заводятся в ванной. Именно насекомые — silverfish не имеет ничего общего с рыбой, разве что любовь к влаге и серебряный отлив.
Есть другие названия этого насекомого, которые лучше характеризуют его: silvertail (дословно «серебряный хвост») и furniture-bug («мебельный клоп»).
5. Caterpillar ['kætəpilə] — «волосатая кошка», или гусеница
На что для вас похожи гусеницы? Может быть, на кошку? На волосатую кошку? По крайней мере, с ними французы сравнили мохнатых насекомых, а англичане переняли название в середине 15-го века.
Правда, во французском языке закрепилось другое название — chenille — которое дословно переводится «маленькая собачка».
6. Cockroach ['kɔkrəuʧ] — таракан
У тараканов, самых народных насекомых, такое же народное происхождение названия. Скорее всего, оно пришло из испанского языка, где cucaracha означает «жук». Есть два народных толкования первой части испанского названия: либо это cuca — «вид гусеницы», либо caca — «экскременты».
7. Centipede ['sentipiːd] — «стоножка», или сороконожка
В русском языке многоножке насчитывают сорок ног, а в английском — все сто! Название centipede происходит от латинского слова centum — «сто».