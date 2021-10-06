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Английский для путешествий

Локации для работы на удалёнке: топ-3

Skyeng
06 октября 2021

Для офисных сотрудников 2020 год открыл прекрасную сказку под названием «удаленка». Больше никаких серых стен, шумных опенспейсов и запаха рыбы на офисной кухне. Казалось бы, теперь можно работать там, где пожелает душа. Но в реальности офисом становится собственный дом. Стены всё такие же серые, шумит теперь телевизор, а запах рыбы из микроволновки напоминает об унылых буднях прошлого.

Вы листаете яркую ленту инстаграма и смотрите на счастливых людей. Они укатили за тридевять земель с одним только ноутбуком и берут от жизни максимум. И так хотелось бы оказаться в их шкуре! Да вот только жена, дети, ипотека… И десятки других оправданий. Кажется, нельзя просто так взять и рвануть в райское местечко: перед этим кругов семь ада придется пройти. Но так ли это на самом деле?

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unsplash.com

Нет! Сейчас работать из любой точки мира проще простого. Конечно, карантинные ограничения никто не отменял. Но с ними можно смириться — ради того, чтобы оказаться в самой настоящей сказке.

С вас — огромное желание и ноутбук, с нас — три локации для удаленщиков, где работать одно удовольствие. Сохраняйте рекомендации и бегом собирать чемодан!

1. Бали

Вряд ли кто-то сомневался, что первую строчку рейтинга займет именно это место. Бали — остров, который покорил сердца тысяч россиян. Он притягивает людей своей атмосферой, энергией, драйвом. Сюда уже никто не приезжает за типичным отдыхом «поплавать — позагорать — сходить на экскурсию». Из туристического места Бали превратился в очаг скопления предпринимателей, инфлюенсеров, блогеров и просто нереально талантливых людей. Находясь здесь, о продуктивности беспокоиться не придется: творить захочется самому.

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life-in-travels.ru

Перелет

Россиянину для поездки на Бали нужна виза. Делается она на 30 дней, потом можно продлить еще на месяц. Путь до балийской сказки нелегкий: из Москвы до Денпасара — административного центра острова — лететь 13 часов. В лучшем случае. Рейсы с пересадками в Дубае, Бангкоке или Дохе могут занять до 20 часов. Если решитесь на такое невероятное путешествие, запаситесь парочкой книг или несколькими сезонами сериала.

Долететь до острова — это еще не конец приключений. По прилете на Бали каждому нужно предъявить сертификат о полной вакцинации, сдать два ПЦР-теста и посидеть на карантине восемь дней.

Жилье

Многие думают, что жизнь на Бали — это роскошные виллы с тропическим душем и видом на рисовые поля. На самом деле вариантов жилья на острове намного больше — на любой вкус и кошелек. Вы можете остановиться в стандартном отеле, выбрать гестхаус или арендовать комнату у местных жителей. Последний вариант — самый бюджетный: обойдется в $400 в месяц. За эти деньги вы получите большую двуспальную кровать, шкаф, кондиционер, возможно, свой телевизор, Wi-Fi и даже бассейн. Airbnb вам в помощь.

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istockphoto.com

Транспорт

На Бали не очень развит общественный транспорт, поэтому самым удобным решением будет байк. Посуточная аренда варьируется и зависит от места, где вы его берете. Нормальная цена за сутки аренды на Бали — около 50 000 рупий ($5) за старенький скутер. Скутеры поновее будут стоить 60 000–80 000 рупий. За совсем новые придется отдать от 120 000 рупий (около $10) в день.

Еда

Несмотря на особенности индонезийской культуры, привычные нам заведения — на каждом шагу. Здесь и итальянские рестораны, и азиатские суши-бары, и кофейни с капучино на кокосовом молоке. Из самых популярных мест — Wild Air Restaurant и The Seeds of Life в Убуде, Revolver Espresso в Семиньяке, Monochunky в Куте. Кстати, именно в таких заведениях чаще всего и сидят люди с ноутбуками. Да здравствует удаленка!

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instagram.com/monochunky

Развлечения

Бали омывается сразу двумя океанами: Индийским и Тихим. Поэтому самые популярные развлечения на острове — пляжные. Если мечтали попробовать серфинг, понырять с аквалангом или просто понежиться на белоснежных пляжах — welcome. Групповые уроки серфинга на Бали стоят от $37 до $50. Цена зависит от количества уроков: чем их больше, тем дешевле получается каждый. Это относится к пакетам на пять или десять уроков. Самый выгодный вариант — серф-кемп.

2. Кипр

Если море, солнце и белый песок запали в душу, но за океан лететь совсем не хочется, есть еще один крутой вариант — Кипр. Остров манит удаленщиков вечным летом, крутой инфраструктурой и доброжелательным местным населением.

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istockphoto.com

Перелет

До Кипра добраться гораздо быстрее и дешевле, чем до Бали: из Москвы летает регулярный рейс до столичной Ларнаки. Стоит он не больше ₽10 000. Но без визы здесь, увы, тоже никак: с шенгеном на Кипре можно находиться до 90 дней. Виза оформляется на сайте посольства.

Жилье

Цены на жилье зависят от нескольких факторов: сезон, количество комнат, расстояние до моря, срок аренды, ремонт. Чем хуже показатели, тем дешевле жилье. Можно снять и небольшую квартиру/комнату, и целый дом. Первый вариант выйдет не дороже €350 в месяц, аренда дома начинается от €500. Для удаленщиков есть важный нюанс: за хороший интернет придется заплатить отдельно (около €30). Искать на том же Airbnb.

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istockphoto.com

Еда

С питанием проблем не будет: Кипр славится свежими местными продуктами. На острове очень популярны локальные рынки, которые открыты ежедневно с раннего утра и до позднего вечера. С ресторанами все тоже хорошо: на ужин можно выбрать блюда любой кухни мира. Советуем попробовать самую популярную на Кипре — средиземноморскую.

Развлечения

Как и на Бали, на Кипре хорош пляжный отдых. Многие удаленщики охотно совмещают его с работой. Особую популярность завоевали пляжи Coral Bay, Fig Tree Bay, Korion. Самый известный — Nissi Beach.

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istockphoto.com

3. Красная Поляна

Острова, тропики и сорокаградусная жара прекрасны для одних, но абсолютно не подходят другим. А еще не все готовы лететь на другой конец света, лишь бы почувствовать всю прелесть удаленки. Есть не менее заряженное на продуктивность место поближе — Красная Поляна.

Спрятавшись у подножья Кавказских гор, неподалеку от прибрежного Сочи, Красная Поляна заманила уже целое комьюнити удаленщиков со всей России. И не только. Свежий воздух, головокружительной красоты горы и развитая инфраструктура отлично мотивируют на продуктивную работу.

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istockphoto.com

Перелет

За удаленкой далеко ходить не нужно: пара часов на самолете до Сочи, час на автобусе или такси до Красной Поляны — и вы в раю. Никаких виз, ПЦР-тестов и прочих сложностей. Стоит относительно недорого: около ₽5 000 за билет от Москвы и около ₽500 на такси. В несезон цены еще ниже.

Жилье

На Красной Поляне два популярных вида жилья: отель у подножья гор или аренда местной квартиры/комнаты в самом поселке. Второй вариант более бюджетный, но не менее удобный: большинство хозяев общительны и доброжелательны. Летом комната со всеми удобствами обойдется в ₽20 000–30 000, зимой спрос вырастает и цену можно умножать на два.

Татьяна Короткова, редактор Skypro:

В марте я решила, что проведу лето в Красной Поляне. Тогда же взяла билет в один конец на 31 мая и начала мониторить цены на жилье в местном чате. Я нашла комнату в гостевом доме за ₽21 000 в месяц. Комната маленькая, кухни не было, только мультиварка. Остального для жизни хватало.

В самой Поляне мне очень понравилось. Для меня это — особое место со своей атмосферой, людьми. Много мероприятий: концерты, мастер-классы, экоярмарки по выходным. Каждый может найти то, что ему откликается. Про природу и горы могу говорить бесконечно: красота вокруг, много маршрутов, куда можно сходить на день или с ночевкой. До моря — 40 минут. Просто рай, а не место!

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Личный архив Татьяны Коротковой

Еда

На Красной Поляне очень развита ресторанная культура — заведения здесь на любой вкус: и дорогие рестораны при отелях, и атмосферные кофейни. Самое популярное место у удаленщиков — Surf Coffee. Их на курорте целых четыре!

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funsochi.ru

Развлечения

В горы приезжают в основном за активным отдыхом: тут сотни трасс для сноубордистов, экстремальный Skypark, сплавы по горным рекам, параглайдинг и масса других активностей. Если вам такое не по душе, можно попробовать йогу в горах или сбежать к морю в Сочи.

Айтишники и вовсе могут назвать Красную Поляну раем для удаленщиков: уже пару лет здесь растет и развивается местное IT-сообщество «ПОЛЯНА IT». Ребята регулярно собираются на митапы и конференции, обмениваются опытом и просто общаются.

Удаленка ломает любые барьеры и открывает мир удивительных путешествий, знакомств и экспериментов. Если вы читаете эту статью, сидя за компьютером в душном офисе, и мечтаете изменить свою жизнь — сделайте это со Skypro.

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