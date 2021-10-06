Локации для работы на удалёнке: топ-3

Для офисных сотрудников 2020 год открыл прекрасную сказку под названием «удаленка». Больше никаких серых стен, шумных опенспейсов и запаха рыбы на офисной кухне. Казалось бы, теперь можно работать там, где пожелает душа. Но в реальности офисом становится собственный дом. Стены всё такие же серые, шумит теперь телевизор, а запах рыбы из микроволновки напоминает об унылых буднях прошлого.

Вы листаете яркую ленту инстаграма и смотрите на счастливых людей. Они укатили за тридевять земель с одним только ноутбуком и берут от жизни максимум. И так хотелось бы оказаться в их шкуре! Да вот только жена, дети, ипотека… И десятки других оправданий. Кажется, нельзя просто так взять и рвануть в райское местечко: перед этим кругов семь ада придется пройти. Но так ли это на самом деле?