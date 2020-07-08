Одержимость королевой и еще 5 стереотипов о британцах

Что говорят. Все британцы говорят на британском английском — том самом, как в записях к школьным учебникам.

На самом деле. Вас ждет страшное разочарование: на таком «британском» английском, или RP (Received Pronunciation), практически никто не говорит — может, только королева, дикторы BBC и парочка заносчивых выпускников Оксбриджа.

Британцы сами до конца не подсчитали, сколько в стране разных акцентов и диалектов. Филолог Дэвид Кристал утверждает, что акцент заметно меняется в среднем каждые 40 километров — проехали на машине 20–25 минут и уже слышите немного другой английский. Даже в самом Лондоне есть несколько акцентов. Например, Cockney (кокни) — акцент рабочего класса в восточных районах города.

Как сойти за местного. Одна из ярких особенностей кокни — буквосочетание th произносится как [ф] или [д]: think about this будет звучать [fɪŋk əˈbaʊt dɪs]. Если вам тоже сложно даются межзубные звуки, просто говорите, что вы предпочитаете кокни стандартному акценту.