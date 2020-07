Одержимость королевой и еще 5 стереотипов о британцах

Что говорят. Британцы до безобразия вежливые. Больше, чем извиняться, они любят только стоять в очереди. Ну и чай, естественно.

На самом деле. Если перед вами не извинились раз пять за последний час, стоит проверить геолокацию. Вероятно, вы действительно не в Великобритании. Sorry, please и thank you — самые важные слова для британца. Даже если в супермаркете вы наедете тележкой на человека, он перед вами извинится за то, что он не туда поставил ноги. С этим, вероятно, и связана отчасти любовь британцев к очередям — вежливость не позволяет им лезть впереди других.

Как сойти за местного. Жизненно необходимая фраза, которая спасет вас от множества осуждающих взглядов, – «Are you in the queue?» («Вы стоите в очереди?»). Последнее слово читается просто [kjuː].