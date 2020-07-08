Одержимость королевой и еще 5 стереотипов о британцах

Пасмурная погода, черный чай в фарфоровой кружечке и овсянка на завтрак. Примерно так многие представляют жизнь типичного британца. Skyeng Magazine и онлайн-школа для детей Skysmart проверили на правдивость шесть распространенных стереотипов, а еще собрали советы, как сойти за своего в Великобритании.
Британский акцент
Что говорят. Все британцы говорят на британском английском — том самом, как в записях к школьным учебникам.
На самом деле. Вас ждет страшное разочарование: на таком «британском» английском, или RP (Received Pronunciation), практически никто не говорит — может, только королева, дикторы BBC и парочка заносчивых выпускников Оксбриджа.
Британцы сами до конца не подсчитали, сколько в стране разных акцентов и диалектов. Филолог Дэвид Кристал утверждает, что акцент заметно меняется в среднем каждые 40 километров — проехали на машине 20–25 минут и уже слышите немного другой английский. Даже в самом Лондоне есть несколько акцентов. Например, Cockney (кокни) — акцент рабочего класса в восточных районах города.
Как сойти за местного. Одна из ярких особенностей кокни — буквосочетание th произносится как [ф] или [д]: think about this будет звучать [fɪŋk əˈbaʊt dɪs]. Если вам тоже сложно даются межзубные звуки, просто говорите, что вы предпочитаете кокни стандартному акценту.
Британская королева
Что говорят. Британцы помешаны на королевской семье. У каждого есть сервиз на 12 персон с изображениями детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон, а дома на заднем фоне всегда идет сериал «The Crown».
На самом деле. Британцы уважительно относятся к королевской семье — монархия воплощает в себе традиции и историю страны. Большинство в курсе главных новостей, но наверняка растеряются при вопросе, каким именно тортом угощали гостей на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл (если что, это был lemon and elderflower cake — лимонный с бузиной). Примерно 20% населения вообще не питают особой любви к королеве и регулярно голосуют за отмену монархии.
Справедливости ради, не только британцы интересуются королевской семьей. В России у нее тоже немало поклонников.
Как сойти за местного. Чтобы не упасть в грязь лицом в Букингемском дворце, забудьте слово toilet — так говорить неприлично. Настоящему джентльмену или леди подобает спросить «Where is the loo?» или «Where is the lavatory?».
Сериал «The Crown» — не самый худший вариант для фона, если вы учите английский. Занимаетесь своими делами, а на подкорку записываются интересные выражения и даже грамматические конструкции. Больше советов, как учить английский по фильмам и сериалам, в бесплатном личном плане. А еще внутри есть подборка неизбитых британских сериалов — «Шерлока» советовать не будем.
Британская вежливость
Что говорят. Британцы до безобразия вежливые. Больше, чем извиняться, они любят только стоять в очереди. Ну и чай, естественно.
На самом деле. Если перед вами не извинились раз пять за последний час, стоит проверить геолокацию. Вероятно, вы действительно не в Великобритании. Sorry, please и thank you — самые важные слова для британца. Даже если в супермаркете вы наедете тележкой на человека, он перед вами извинится за то, что он не туда поставил ноги. С этим, вероятно, и связана отчасти любовь британцев к очередям — вежливость не позволяет им лезть впереди других.
Как сойти за местного. Жизненно необходимая фраза, которая спасет вас от множества осуждающих взглядов, – «Are you in the queue?» («Вы стоите в очереди?»). Последнее слово читается просто [kjuː].
Британская невозмутимость
Что говорят. В отличие от улыбчивых американцев, британцы скупы на эмоции. Они вообще умеют искренне чему-то радоваться?
На самом деле. Стереотип про stiff upper lip (способность не выдавать своих чувств, букв. «жесткая верхняя губа»), как черту истинного британского характера, такой же позавчерашний как Spice Girls и химическая завивка. Не все британцы любят обниматься и непринужденно болтать с незнакомцами в метро, но они постепенно привыкают не стесняться сильных эмоций — посмотрите на футбольных фанатов или участников шоу талантов «Britain’s Got Talent».
Как сойти за местного. Делать восторженные комплименты британцы пока не научились. Используйте фразу not bad (неплохо) как почти наивысшую похвалу.
Разговоры о погоде
Что говорят. Британцы только и говорят что о погоде. Особенно если есть повод на нее пожаловаться.
На самом деле. В 2015 BBC провели опрос: 94% британцев обсуждали погоду за прошедшие шесть часов, а 38% делали это буквально час назад. Такая тяга пожаловаться то на проливной дождь, то на невыносимую жару кажется вполне оправданной — погода здесь менее постоянна, чем заявления Дональда Трампа.
Но антрополог Кейт Фокс в своей книге «Watching the English. The Hidden Rules of English Behaviour» поясняет, что за всеми этими беседами о погоде стоит не искренняя заинтересоваться в силе ветра, а вежливость: для британцев это возможность «разбить лед» при первом знакомстве, заполнить неловкую паузу или перевести разговор с неудобной темы.
Как сойти за местного. Научитесь более конкретно говорить о разновидностях дождя: it’s drizzling (моросит), it’s hailing (идет град), it’s pouring (идет ливень).
Файв-о-клок
Что говорят. Британцы пьют очень много чая. А в 17:00 вся страна останавливается ради чаепития с бутербродами и выпечкой.
На самом деле. С начала 2000-х популярность чая начала потихоньку падать, но это все еще важный напиток в британской культуре: в стране за день выпивают примерно 100 миллионов кружек чая. Здесь не признают чай с лимоном, только с молоком. До сих пор ведутся споры, что нужно налить в чашку первым делом — молоко или чай. Этому непростому вопросу даже посвящено эссе Джорджа Оруэлла «A Nice Cup of Tea».
Afternoon или five o’clock tea — роскошь, которую могут себе позволить только туристы или фрилансеры. У человека, работающего по стандартному графику где-то в лондонском офисе, не получится насладиться сэндвичами с огурцами. Зато у работников офиса есть законный перерыв на 15–20 минут в 11 утра для второго завтрака — elevenses.
Как сойти за местного. Чтобы пригласить британских знакомых на чай, используйте фразу «Fancy a cuppa tea?» («Не хочешь чашечку чая?»).