Почему британцы так любят чудаков — и чудят сами

Если спросить любого англичанина о самых важных словах, определяющих сущность Британии, то где-то между rain, tea и Shakespeare обязательно всплывет слово eccentricity (эксцентричность). Что это такое, почему британцы так любят людей со странностями и как стать настоящим эксцентриком — рассказывает Skyeng Magazine.
Откуда взялась английская экстравагантность
Английское слово eccentric (эксцентричный) происходит от латинского корня и буквально означает «в стороне от центра». Сами англичане считают эксцентричность своей национальной чертой и оберегают это явление как культурное достояние.
Писатель Рос Шоу, автор книги «Английская эксцентричность», объяснял этот феномен так: «Мы не любим, когда нам указывают, что делать. Это уходит корнями в эпоху Реформации и неподчинение Риму. Да и островное расположение тоже заставляет нас чувствовать себя свободнее. В Британии сложилась давняя традиция ставить под сомнение сложившееся положение вещей». Действительно, даже в чопорную викторианскую эпоху, когда каждый шаг был строго регламентирован, англичане уважали чудаков и позволяли им валять дурака, не опасаясь общественного порицания.
Например, Уильям Стрейчи, который в середине XIX века служил в Калькутте, вернулся в Англию, но до конца своих дней жил по калькуттскому времени — завтракал глубокой ночью и прогуливался со свечкой. Уильям Кавендиш, герцог Портлендский, выкопал под своим родовым имением настоящий подземный лабиринт и общался с миром через письма, которые камердинер герцога опускал в почтовый ящик, установленный в кабинете. Лемур Маджонг, любимец четы Курто, занимал отдельную спальню в их дворце, а 60 котов Джека Миттона разгуливали по имению в ливреях.
Быть чудаком — удел аристократов
Эксцентричность была свойственна в основном аристократии, а в Англии, в отличие от многих других европейских стран, в последние три столетия не было ни революций, ни существенного напряжения между знатью и простыми людьми. Англичане симпатизировали аристократам и с интересом наблюдали за их экстравагантными выходками.
Яркая индивидуальность и склонность к причудам до сих пор считаются признаками, которые нужно ценить. К своим главным эксцентрикам британцы относятся с восхищением и почтением. Так, сама королева дарует титул рыцаря певцу, который щеголяет на официальных приемах в очках со стразами и розовых боа.
Титулованные дамы не считают странным явиться на скачки в шляпе в виде попугая, тарелки с английским завтраком или другой сюрреалистической конструкции от главного безумного шляпника — Филипа Трейси. В палате лордов эксцентричных личностей тоже хоть отбавляй — например, виконт Монктон, который всерьез продвигал идею намордников на кошек, — чтобы они не ловили мышей и птичек, это ведь так жестоко.
В сердце англичан эксцентричность занимает такое же место, как в сердце россиянина — тихая гордость за молодецкую удаль соотечественников и их способность на спонтанные безумные поступки. Серьезные издания вроде The Telegraph регулярно ведут рубрики про чудачества англичан и выпускают подборки самых эксцентричных британцев.
Как прослыть британским эксцентриком
Не сходите с ума. Экстравагантность — это не безумие. При всех своих чудачествах истинный эксцентрик не выпадает из общества, никого не оскорбляет и остается функциональным. Кроме того, поведение эксцентрика всегда безвредно для окружающих и безопасно для самого эксцентрика.
Не жалейте на вашу эксцентричность времени и денег. Так уж сложилось, что эксцентричность — это скорее территория богатых. Потому что в прошлые века именно у знати было достаточно времени и ресурсов, чтобы потакать своим причудам. Именно поэтому в зале славы английской эксцентричности — сплошь леди Такие-то и лорды Этакие. Хотя в XX веке к ним присоединились и люди попроще. Но и им приходится придерживаться правила — оставаться эксцентриками 24/7. Если вы скрываете свои чудачества на работе и предаетесь им только там, где это уместно, — вы не эксцентрик.
Будьте настойчивы. Если вы возьмете привычку прогуливаться по Гайд-парку верхом на зеленой свинье, над вами будут смеяться. А полисмен, возможно, спросит, нет ли у вас проблем. Если же вы, несмотря на все противодействие общества, и через 10 лет будете продолжать такие выезды, вас зауважают и назовут эксцентриком. Англичане с почтением относятся к постоянству.
Не выставляйте свои чудачества напоказ. Истинный эксцентрик чудит так, будто понятия не имеет, что делает нечто необычное, и никогда не скажет — «Да, вот такой я странный». Не замирайте в ожидании аплодисментов и оставайтесь чудаком, даже когда никто не смотрит.
Будьте оригинальны. Любой британец согласится, что интеллект и оригинальность — важная отличительная черта качественного эксцентрика. Не подражайте чужим чудачествам, придумывайте свои.
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