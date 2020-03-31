Почему британцы так любят чудаков — и чудят сами

Не сходите с ума. Экстравагантность — это не безумие. При всех своих чудачествах истинный эксцентрик не выпадает из общества, никого не оскорбляет и остается функциональным. Кроме того, поведение эксцентрика всегда безвредно для окружающих и безопасно для самого эксцентрика.

Не жалейте на вашу эксцентричность времени и денег. Так уж сложилось, что эксцентричность — это скорее территория богатых. Потому что в прошлые века именно у знати было достаточно времени и ресурсов, чтобы потакать своим причудам. Именно поэтому в зале славы английской эксцентричности — сплошь леди Такие-то и лорды Этакие. Хотя в XX веке к ним присоединились и люди попроще. Но и им приходится придерживаться правила — оставаться эксцентриками 24/7. Если вы скрываете свои чудачества на работе и предаетесь им только там, где это уместно, — вы не эксцентрик.

Будьте настойчивы. Если вы возьмете привычку прогуливаться по Гайд-парку верхом на зеленой свинье, над вами будут смеяться. А полисмен, возможно, спросит, нет ли у вас проблем. Если же вы, несмотря на все противодействие общества, и через 10 лет будете продолжать такие выезды, вас зауважают и назовут эксцентриком. Англичане с почтением относятся к постоянству.

Не выставляйте свои чудачества напоказ. Истинный эксцентрик чудит так, будто понятия не имеет, что делает нечто необычное, и никогда не скажет — «Да, вот такой я странный». Не замирайте в ожидании аплодисментов и оставайтесь чудаком, даже когда никто не смотрит.

Будьте оригинальны. Любой британец согласится, что интеллект и оригинальность — важная отличительная черта качественного эксцентрика. Не подражайте чужим чудачествам, придумывайте свои.

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