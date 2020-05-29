Почему мир не делится на технарей и гуманитариев

Что говорят. Способности к точным и гуманитарным наукам предопределены с рождения. Если ты гуманитарий — математика не для тебя.

На самом деле. Специальных генов, отвечающих за способности к тем или иным наукам нет. Пока нейробиологам удалось определить только способности к абстрактному или образному мышлению — и у одних детей они действительно более ярко выражены, чем у других. Однако этого недостаточно, чтобы вырасти в математика или лингвиста.

Во-первых, гораздо сильнее, чем врожденные способности, на развитие влияет среда: как к детям относятся в семье и в школе, какие образовательные возможности у них есть.

Во-вторых, врожденные способности влияют только на скорость обучения. Чтобы разобраться с одной и той же темой, талантливому ученику Пете нужно посетить урок, прочитать параграф в учебнике и решить пять задач, а обычному ученику Васе нужно несколько раз спросить учителя, увидеть наглядные примеры и решить еще десять задач. Однако и Петя, и Вася добьются одинаковых результатов — просто Васе на это понадобится больше времени, сил, дисциплины, последовательности и упорства.

Чтобы научить детей правильно использовать глаголы или решать уравнения, преподаватели детской школы Skysmart не требуют от них понять и запомнить всё с первого раза. Ученики играют с преподавателем в игры, разбирают любимые песни и сериалы, решают сложные задания из школьной программы, чертят и рисуют на интерактивной онлайн-доске. И все это — с заботой и уважением к прогрессу и чувствам ребенка.

Не судите о способностях ребенка к математике только по текущим оценкам. Если он много и часто ошибается — это значит только то, что сейчас он активно учится, в том числе на своих ошибках. Если ребенок надолго запоминает материал и применяет его на практике — со способностями точно все в порядке.