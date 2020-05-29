Почему мир не делится на технарей и гуманитариев

Такое деление основано не на психофизиологических профилях, а на бытовых собирательных образах. Они включают самые яркие черты представителей разных профессией и кучу мифов, иногда очень вредных. Skyeng Magazine и онлайн-школа для детей Skysmart решили разобраться, что к чему.
Способности
Что говорят. Способности к точным и гуманитарным наукам предопределены с рождения. Если ты гуманитарий — математика не для тебя.
На самом деле. Специальных генов, отвечающих за способности к тем или иным наукам нет. Пока нейробиологам удалось определить только способности к абстрактному или образному мышлению — и у одних детей они действительно более ярко выражены, чем у других. Однако этого недостаточно, чтобы вырасти в математика или лингвиста.
Во-первых, гораздо сильнее, чем врожденные способности, на развитие влияет среда: как к детям относятся в семье и в школе, какие образовательные возможности у них есть.
Во-вторых, врожденные способности влияют только на скорость обучения. Чтобы разобраться с одной и той же темой, талантливому ученику Пете нужно посетить урок, прочитать параграф в учебнике и решить пять задач, а обычному ученику Васе нужно несколько раз спросить учителя, увидеть наглядные примеры и решить еще десять задач. Однако и Петя, и Вася добьются одинаковых результатов — просто Васе на это понадобится больше времени, сил, дисциплины, последовательности и упорства.
Чтобы научить детей правильно использовать глаголы или решать уравнения, преподаватели детской школы Skysmart не требуют от них понять и запомнить всё с первого раза. Ученики играют с преподавателем в игры, разбирают любимые песни и сериалы, решают сложные задания из школьной программы, чертят и рисуют на интерактивной онлайн-доске. И все это — с заботой и уважением к прогрессу и чувствам ребенка.
Не судите о способностях ребенка к математике только по текущим оценкам. Если он много и часто ошибается — это значит только то, что сейчас он активно учится, в том числе на своих ошибках. Если ребенок надолго запоминает материал и применяет его на практике — со способностями точно все в порядке.
Интересы
Что говорят. Если ребенок обожает читать стихи наизусть и ненавидит считать, ему никогда не подружиться с математикой.
На самом деле. Есть много причин не любить школьную математику, и они не связаны со способностями ребенка. Учебник может быть скучным и непонятным, учитель — брюзжать на весь класс, одноклассники — зло смеяться над ошибками. Наконец, можно просто не понимать важную тему — а как любить то, что не понимаешь?
Все волшебным образом меняется, когда ученик попадает в комфортную среду, а учитель находит к нему подход. Например, объясняет математику на комиксах или английский на схемах и алгоритмах.
Дети любят задавать вопрос «зачем» — между прочим, один из самых главных в гуманитарных дисциплинах. И на математике он тоже пригодится. Как только ваш ребенок поймет, зачем упрощать выражения, решать уравнения и строить графики, у него появятся новые смыслы, цели и мечты в учебе: например, стать биохимиком и вычислить формулу лекарства от старости.
Характер
Что говорят. Одни черты характера присущи только будущим математикам, а другие — только будущим лингвистам. Например, гуманитарии обязательно витают в облаках, а у технарей все расставлено по полочкам.
На самом деле. Все черты характера по-разному проявляются в разных жизненных ситуациях. Гуманитарии умеют быть внимательными и сосредоточенными, когда работают с текстами, а технари могут креативить и фантазировать, когда придумывают новые технологии. А если нет разницы, то зачем вешать ярлыки?
Может показаться, что вся разница в том, что одни работают со сложными формулами, а другие — просто с красивыми словами. Это не так: и у точных, и у гуманитарных наук есть свой формальный язык. Одинаково важно правильно поставить запятую и в сложном предложении, и в десятичной дроби.
А еще и те, и другие науки работают с доказательствами, но делают это по-разному. На математике записывают условия задачи, решение и ответ, а в письменной речи — двигаются от тезиса к аргументам и выводам, развивая мысль от абзаца к абзацу.
Почему стоит избавиться от этих ярлыков
Хотя понятия «технарь» и «гуманитарий» придумали, чтобы помочь каждому ребенку найти себя и выбрать будущую профессию, гораздо чаще они мешают получить полноценное образование.
- математика или английский даются трудно и не приносят удовольствия, в голове будто сам собой звучит голос «просто это не мое» — и вместо того, чтобы найти свой подход к обучению, люди упускают сначала образовательные, а потом и карьерные возможности.
- И математика, и английский язык полезны всем, но в разных объемах. Например, переводчику важно не только свободно владеть английским, но и грамотно рассчитывать семейный бюджет. А инженеру — не только быстро и точно считать и чертить, но и уметь презентовать свой проект руководителю или иностранным заказчикам.
- Жизнь меняется так быстро, что профессия может устареть в считанные годы — так уже случилось с наборщиком и машинисткой. Практичнее освоить пул навыков, из которых, как из конструктора, можно собрать много разных профессий. Математика и английский в таком пуле — универсальные навыки, которые пригодятся где угодно.
Что запомнить родителям
- Если у ребенка есть способности к математике, создавайте условия для их развития: хорошая школа, профессиональный репетитор, занимательные книги и видео и ваша родительская поддержка.
- Если ребенку больше нравятся гуманитарные дисциплины — это не значит, что математика не для него: просто ему понадобится больше времени и больше ответов не только на вопрос «как», но и на вопрос «зачем».
- Если ребенку не нравится математика, попробуйте поменять подход к ее изучению. Проще всего будет найти еще одного преподавателя.
- Если ребенок не понимает объяснения в учебниках и на уроках — попробуйте другие наглядные формы. Например, математику в схемах, таблицах или комиксах.
- Ошибки в задачах и вычислениях — не показатель отсутствия способностей к математике. Это нормальная часть учебного процесса.