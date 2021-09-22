Сервис для онлайн-путешествий: впечатления на английском с доставкой на дом

Life — это онлайн вечеринки, прогулки и мастер-классы, где можно познакомиться с людьми со всего мира, пообщаться с ними на английском, научиться чему-то новому и заодно посмотреть мир так, как мы делаем это во время путешествия. По замыслу создателей, сервис будет помогать людям получать новые впечатления, пока границы закрыты, и формировать сообщество единомышленников.

Календарь событий Life постоянно обновляется. Можно погулять по тайскому храму и заняться медитацией в компании монаха, приготовить тосканский томатный суп вместе с итальянским поваром, пройти онлайн-квест, провести день вместе с семьей из Египта, позавтракать со стилистом и побродить по Венеции.

В ближайших планах — живые концерты, экскурсии по разным уголкам планеты и познавательные лекции. Ежемесячно Life будет проводить около 50 встреч.

Каждое мероприятие — это еще и языковая практика, потому что все встречи проводятся на английском. Но посещать их можно даже на уровне Pre-Intermediate — ведущие говорят отчетливо, не используют сложную лексику и всегда готовы объяснить непонятные слова и обороты. А скоро появятся и встречи для тех, кто только начал учить английский.

Посещать события можно по подписке — всего за ₽2950 в месяц открывается неограниченный доступ к всем мероприятиям проекта. Пока есть возможность и записаться только на одно событие — стоимость начинается от ₽290.