Skyeng запустил быстрый формат для прокачки разговорного английского

Крупнейшая российская онлайн-школа английского языка Skyeng запустила разговорные 15-минутки — Talks, которые направлены на совершенствование навыков устной речи, умения поддержать любую беседу на английском языке и формирование красивой грамотной речи.
Продукт был разработан на основании опросов людей, изучающих английский язык, 80% которых заметили, что хотят как можно больше разговаривать с англоязычным собеседником, не изучая при этом грамматические правила и не выполняя домашние задания. Кроме того, закрытие границ и невозможность путешествовать лишь усилило желание пользователей общаться с жителями других стран хотя бы онлайн. Специально для них и появились 15-минутные разговоры Talks. Их можно использовать как дополнительную разговорную практику к обычным урокам или как самостоятельный продукт.
Talks — это новый формат занятий английским языком, доступный по 1 кнопке, без заранее составленного расписания и согласования графиков: пользователю достаточно просто нажать на одноименную кнопку на сайте или в мобильном приложении Skyeng, и буквально за 1-2 минуты к нему подключится преподаватель. Можно выбрать одну из тем, которая предлагается на платформе — тогда на экране появятся вспомогательные картинки, фразы или даже мини-игры. На данный момент сервис предлагает более сотни вариантов тем: от обсуждения Илона Маска и квантовой физики до котят, лучших рецептов пиццы и того, как прошел твой день. Но выбирать не обязательно: можно предложить свою тему или просто обсудить погоду за окном.
Преподаватели в Talks подключаются к ученику случайным образом, как в сервисе такси — вызов принимает тот, кто свободен на данный момент. При этом среди преподавателей — носители языка и экспаты из США, Великобритании, Аргентины, ЮАР и других зарубежных стран, а также топовые русскоязычные специалисты с опытом учебы или работы в англоговорящих странах. На данный момент в системе более 150 преподавателей.
Общение длится 15 минут, но есть возможность продлить его до 30, если, например, пользователь не успел договорить или хочет больше. Такие короткие разговоры подходят для всех уровней владения английским: преподаватель подстроится и под начинающего собеседника, и под уверенного знатока.
Сервис был запущен в августе 2020 года, на данный момент его опробовали более 1000 пользователей, большинство из которых стали постоянными. Интересно, что многие люди ищут в Talks своего рода мини-психотерапию на 15 минут: чтобы расслабиться вечером после работы, пообщаться с интересным собеседником. Для кого-то такие 15-минутки — отличный вариант скоротать время и заодно подтянуть английский, сидя в машине в пробке или между деловыми встречами.
Анастасия Шишова, руководитель Talks: «Один из фокусов Skyeng в 2020 году — повышение лояльности пользователей. Большая часть наших клиентов указывали в опросах и обратной связи, что хотят просто говорить в свое удовольствие, без слайдов, упражнений, домашних заданий и тонны грамматических правил. Специально для них и появились 15-минутные разговоры Talks. Их можно использовать как дополнительную разговорную практику к обычным урокам или как самостоятельный продукт. Talks — современное образование для удовольствия, максимально приближенное к реальной жизни. Советуем употреблять разговоры Talks уютно с пледом и чаем по вечерам: общение с интересным собеседником-преподавателем из другой страны прокачивает ваш английский и поднимает настроение после рабочего дня».