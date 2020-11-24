Skyeng запустил быстрый формат для прокачки разговорного английского

Крупнейшая российская онлайн-школа английского языка Skyeng запустила разговорные 15-минутки — Talks, которые направлены на совершенствование навыков устной речи, умения поддержать любую беседу на английском языке и формирование красивой грамотной речи.

Продукт был разработан на основании опросов людей, изучающих английский язык, 80% которых заметили, что хотят как можно больше разговаривать с англоязычным собеседником, не изучая при этом грамматические правила и не выполняя домашние задания. Кроме того, закрытие границ и невозможность путешествовать лишь усилило желание пользователей общаться с жителями других стран хотя бы онлайн. Специально для них и появились 15-минутные разговоры Talks. Их можно использовать как дополнительную разговорную практику к обычным урокам или как самостоятельный продукт.

Talks — это новый формат занятий английским языком, доступный по 1 кнопке, без заранее составленного расписания и согласования графиков: пользователю достаточно просто нажать на одноименную кнопку на сайте или в мобильном приложении Skyeng, и буквально за 1-2 минуты к нему подключится преподаватель. Можно выбрать одну из тем, которая предлагается на платформе — тогда на экране появятся вспомогательные картинки, фразы или даже мини-игры. На данный момент сервис предлагает более сотни вариантов тем: от обсуждения Илона Маска и квантовой физики до котят, лучших рецептов пиццы и того, как прошел твой день. Но выбирать не обязательно: можно предложить свою тему или просто обсудить погоду за окном.

Преподаватели в Talks подключаются к ученику случайным образом, как в сервисе такси — вызов принимает тот, кто свободен на данный момент. При этом среди преподавателей — носители языка и экспаты из США, Великобритании, Аргентины, ЮАР и других зарубежных стран, а также топовые русскоязычные специалисты с опытом учебы или работы в англоговорящих странах. На данный момент в системе более 150 преподавателей.