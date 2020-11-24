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Английский для путешествий

Skyeng запустил быстрый формат для прокачки разговорного английского

Skyeng Magazine
24 ноября 2020
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Крупнейшая российская онлайн-школа английского языка Skyeng запустила  разговорные 15-минутки — Talks, которые направлены на совершенствование навыков устной речи, умения поддержать любую беседу на английском языке и формирование красивой грамотной речи.

Продукт был разработан на основании опросов людей, изучающих английский язык, 80% которых заметили, что хотят как можно больше разговаривать с англоязычным собеседником, не изучая при этом грамматические правила и не выполняя домашние задания. Кроме того, закрытие границ и невозможность путешествовать лишь усилило желание пользователей общаться с жителями других стран хотя бы онлайн. Специально для них и появились 15-минутные разговоры Talks. Их можно использовать как дополнительную разговорную практику к обычным урокам или как самостоятельный продукт. 

Talks — это новый формат занятий английским языком, доступный  по 1 кнопке, без заранее составленного расписания и согласования графиков: пользователю достаточно просто нажать на одноименную кнопку на сайте или в мобильном приложении Skyeng, и буквально за 1-2 минуты к нему подключится преподаватель. Можно выбрать одну из тем, которая предлагается на платформе — тогда на экране появятся вспомогательные картинки, фразы или даже мини-игры. На данный момент сервис предлагает более сотни вариантов тем: от обсуждения Илона Маска и квантовой физики до котят, лучших рецептов пиццы и того, как прошел твой день. Но выбирать не обязательно: можно предложить свою тему или просто обсудить погоду за окном.

Преподаватели в Talks подключаются к ученику случайным образом, как в сервисе такси — вызов принимает тот, кто свободен на данный момент. При этом среди преподавателей — носители языка и экспаты из США, Великобритании, Аргентины, ЮАР и других зарубежных стран, а также топовые русскоязычные специалисты с опытом учебы или работы в англоговорящих странах. На данный момент в системе более 150 преподавателей.

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Общение длится 15 минут, но есть возможность продлить его до 30, если, например, пользователь не успел договорить или хочет больше. Такие короткие разговоры подходят для всех уровней владения английским: преподаватель подстроится и под начинающего собеседника, и под уверенного знатока. 

Сервис был запущен в августе 2020 года, на данный момент его опробовали более 1000 пользователей, большинство из которых стали постоянными. Интересно, что многие люди ищут в Talks своего рода мини-психотерапию на 15 минут: чтобы расслабиться вечером после работы, пообщаться с интересным собеседником. Для кого-то такие 15-минутки — отличный вариант скоротать время и заодно подтянуть английский, сидя в машине в пробке или между деловыми встречами. 

Анастасия Шишова, руководитель Talks: «Один из фокусов Skyeng в 2020 году — повышение лояльности пользователей. Большая часть наших клиентов указывали в опросах и обратной связи, что хотят просто говорить в свое удовольствие, без слайдов, упражнений, домашних заданий и тонны грамматических правил. Специально для них и появились 15-минутные разговоры Talks. Их можно использовать как дополнительную разговорную практику к обычным урокам или как самостоятельный продукт. Talks — современное образование для удовольствия, максимально приближенное к реальной жизни. Советуем употреблять разговоры Talks уютно с пледом и чаем по вечерам: общение с интересным собеседником-преподавателем из другой страны прокачивает ваш английский и поднимает настроение после рабочего дня».

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