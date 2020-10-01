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Станет ли британский принц Чарльз королем Карлом? Объясняем, откуда взялась путаница в именах монархов

Skyeng Magazine
01 октября 2020
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Оказывается, Якова I, который объединил Англию и Шотландию, на самом деле звали Джеймс, а Карла I — Чарльз. Онлайн-школа Skyeng и Тоня Скорова из Skyeng Magazine рассказывают, почему их имена так изменились в переводе на русский, и станет ли когда-нибудь принц Чарльз королем Карлом.

Откуда возникла такая путаница в именах?

Дело в том, что до недавнего времени имена английских королей писали по-латыни даже в самой Англии. Например, король Георг VI — отец Елизаветы II — именовался Georgius. Так его имя было отпечатано на монетах, хотя на самом деле он George (Джордж).

В России имена британских монархов читали так, как они писались — по-латыни, и в речи не произносили окончания.

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Так произошло не только с именами английских монархов. Например, французские Людовики на самом деле носили имя Louis (Луи), а Ludovicus — это латинская версия.

Вот удивится ваш друг-иностранец по имени Джеймс, если вы ему расскажете про этот интересный факт. Научитесь болтать о любых темах по-английски с нашим бесплатным курсом Steps.

Что же будет с именем принца Чарльза?

Скорее всего, если Чарльз взойдет на престол, мы продолжим называть его Чарльзом. Уже сейчас мы не называем членов королевской семьи латинскими именами: принц Уильям — не Вильгельм, а его маленький сын принц Джордж — не Георг, как его прапрадед.

Теперь мы часто слышим имена членов королевской семьи в оригинале — и странно будет их переиначивать. А даже 70 лет назад, когда в Британии правил Георг VI, у наших соотечественников такой возможности не было.

Но есть и другие варианты. Полное имя принца Чарльза — Чарльз Филипп Артур Джордж, и он может использовать для титула любое из них. Филипп и Артур по-латыни звучат точно так же, Чарльз превращается в Карла, Джордж — в Георга.

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