Станет ли британский принц Чарльз королем Карлом? Объясняем, откуда взялась путаница в именах монархов

Скорее всего, если Чарльз взойдет на престол, мы продолжим называть его Чарльзом. Уже сейчас мы не называем членов королевской семьи латинскими именами: принц Уильям — не Вильгельм, а его маленький сын принц Джордж — не Георг, как его прапрадед.

Теперь мы часто слышим имена членов королевской семьи в оригинале — и странно будет их переиначивать. А даже 70 лет назад, когда в Британии правил Георг VI, у наших соотечественников такой возможности не было.

Но есть и другие варианты. Полное имя принца Чарльза — Чарльз Филипп Артур Джордж, и он может использовать для титула любое из них. Филипп и Артур по-латыни звучат точно так же, Чарльз превращается в Карла, Джордж — в Георга.