«Ты пьешь мою водку!»: как выглядит Россия в иностранных учебниках

Пока мы пытаемся понять, чем Present Perfect отличается от Present Perfect Continuous и зубрим новые английские слова, некоторые иностранцы учатся говорить по-русски. Первое знакомство со страной начинается с учебников — Skyeng Magazine стало интересно, какой Россия выглядит через призму грамматики и лексики.

Пару лет назад настоящим мемом стал учебник русского языка для американцев, написанный профессором Массачусетского технологического института Александром Липсоном и его коллегой Стивеном Дж. Молински. Кто-то утверждал, что это фейк, но книга действительно существует — ее до сих пор можно найти в онлайн-магазинах.

Вот, например, прекрасный текст о бетонщиках, которые очень любят читать о самих себе в журналах: