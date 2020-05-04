«Ты пьешь мою водку!»: как выглядит Россия в иностранных учебниках

Пока мы пытаемся понять, чем Present Perfect отличается от Present Perfect Continuous и зубрим новые английские слова, некоторые иностранцы учатся говорить по-русски. Первое знакомство со страной начинается с учебников — Skyeng Magazine стало интересно, какой Россия выглядит через призму грамматики и лексики.
Пару лет назад настоящим мемом стал учебник русского языка для американцев, написанный профессором Массачусетского технологического института Александром Липсоном и его коллегой Стивеном Дж. Молински. Кто-то утверждал, что это фейк, но книга действительно существует — ее до сих пор можно найти в онлайн-магазинах.
Вот, например, прекрасный текст о бетонщиках, которые очень любят читать о самих себе в журналах:
А вот авторы объясняют значения слова «ударник» (shock-worker). Учебник составляли в 60-х, когда это слово еще не казалось таким уж бесполезным:
Еще один странный курс русского языка создал Принстонский университет — он повеселил даже иностранцев. Первый же урок начинается с конфликта: «Как дела? — Извини, мне некогда. — Ну ладно, до свидания. Нахал!»
Еще там есть забавные разговоры про водку и сложность русского языка. Справедливости ради отметим, что этот диалог есть в трех вариантах: про водку, молоко и сок.
Неизвестно, действительно ли авторы представляли Россию такой, как в своих диалогах, но воспринимать всё слишком близко к сердцу не нужно. Сами курсы неплохие — в них много живой лексики и есть даже несколько популярных советских песен. Хотя небольшие неточности всё-таки встречаются, как, например, здесь:
Как часто вы спрашиваете у друзей «что слышно?» Не самая распространенная фраза, которую почему-то перевели как What’s up.
Глядя на эти учебники можно подумать, что такими россиян изображают везде: грубыми, пьющими водку и называющими всех нахалами (хотя слово jerk правильнее перевести как «придурок»). Но на самом деле всё не так печально, скорее даже наоборот — в других книгах ничего подобного нет. Вот, например, типичное задание по-русскому в одном из детских учебников:
Самое забавное здесь, это девочка, которая угрожает мальчикам своей любовью, остальные предложения вполне обычные. А вот задание на склонение из другого учебника, тоже с простыми вопросами. В этом же учебнике есть списки слов для изучения, никакой водки и медведей.
В обычных книгах по русскому редко можно найти отборную «клюкву» — все стандартно и прилично. Принстонский курс и учебник Липсона и Молински скорее исключение, чем правило — поэтому они и произвели такой фурор в интернете.
Но интересности все-таки случаются, особенно если заглянуть в нестандартные пособия по русскому. Вот как выглядят типичные русские шутки по мнению некоторых составителей:
А это оглавление ученика под названием «Россия сегодня» — темы достойны сюжетов на одноименном канале. Тут без медведей все-таки не обошлось. Книга составлена на основе статей из российских СМИ, так что тут мы сами предоставили иностранцам возможность использовать один из стереотипов:
Интерес к русскому языку у иностранцев не угасает: они шутят про нашу культуру и политику и пытаются переводить наши мемы. Так что если в учебниках и встречаются нелепые фразы, они только стимулируют интерес узнать, как тут все устроено на самом деле, и обижаться на них смысла нет.